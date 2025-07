Ethereum Prognose: ETF-Zuflüsse und Kursentwicklung im Überblick

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum verzeichnete zuletzt deutlich stärkere ETF-Zuflüsse als Bitcoin, was die aktuelle Kapitalrotation unterstreicht.

Während der Bitcoin-Kurs stabil bleibt, nähert sich Ethereum in einem dynamischen Aufwärtstrend der 4.000-USD-Marke.

Indes sehen Analysten in den ETF-Inflows, dem steigenden Open Interest und den institutionellen Käufen eine bullische Konstellation für den Altcoin.

Ethereum-ETF-Inflows überschatten ihre Bitcoin-Pendants

Laut QCP Capital hat Ethereum in der letzten Woche die Spot-Bitcoin-ETFs hinsichtlich der Kapitalzuflüsse deutlich überholt– ein möglicher Indikator dafür, dass die Kapitalrotation in Altcoins an Fahrt aufnimmt.

Obwohl die Marktkapitalisierung von Ethereum nur etwa 20 Prozent der von Bitcoin entspricht, bleibt Ether (aufgrund seiner im Verhältnis geringen Größe) anfällig für Kapitalzuflüsse, was sich langsam aber sich auch in den Kursen widerspielgelt.

Während Ethereum sich erholt und sich auf Kurs in Richtung 4.000 US-Dollar befindet, bleibt Bitcoin relativ stabil.

Trotzdem zeigt Bitcoin stillschweigend Stärke, denn selbst als ein Großanleger über 80.000 BTC zu einem aktuellen Gegenwert von rund 9,6 Milliarden US-Dollar verkaufte, hielten sich die Preise, ohne Panik auszulösen.

Derweil liegt die Bitcoin-Dominanz bei etwa 60 Prozent, was die zentrale Rolle von Bitcoin im Markt unterstreicht. Allerdings könnte diese Kennzahl im Zuge einer anhaltenden Altcoin-Rallye weiter absinken.

Auch die Dynamik an den Futures-Märken dreht sich: Das Open Interest steigt, während die Funding Rates auf großen Börsen nach oben klettern. QCP sieht darin eine mögliche Konstellation für kurzfristige Volatilität.

Die vorherrschende Stimmung bleibt optimistisch. Es ist wahrscheinlich, dass Ethereum schon bald über das 4.000-USD-Niveau stößt, wohingegen Bitcoin die Marke bei 120.000 US-Dollar im Visier hat.

Laut QCP Capital nutzt der breite Markt Rücksetzer als Kaufgelegenheit statt als Ausstiegssignal – insbesondere institutionelle Anleger kaufen jeden Kursrückgang mit bemerkenswerter Intensität.

Der Ethereum-Chart im Überblick

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert die führende Smart-Contract-Plattform bei rund 3.830 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,23 Prozent in 24 Stunden und einem Anstieg von 3,6 Prozent in 7 Tagen entspricht. Auf 30-Tage-Basis sind es sogar 55,9 Prozent!

Im Jahr 2024 lancierte Ethereum in einem Seitwärtstrend zwischen 2.400 und 3.890 US-Dollar (lila). Ende Dezember folgte dann eine Rallye auf 4.100 US-Dollar, welche in einem massiven Abverkauf resultierte, der bis April 2025 anhielt und den Kurs um über 65 Prozent auf 1.400 US-Dollar drückte.

Ich Zuge der anhaltenden ETF-Inflows und steigenden Beliebtheit von Ethereum-Treasury-Strategien durch börsennotierte Unternehmen, konnte sich Ethereum seitdem prächtig entwickeln und um 180 Prozent auf 3.830 US-Dollar steigen.

Auf dem 4-Stunden-Chart befindet sich Ether in einem dynamischen Aufwärtstrend und konnte sowohl den 21-Tage-Durchschnitt als auch wichtige Widerstandszonen überschreiten.

Nun gilt es, die lokale Widerstandszone bei 4.000 US-Dollar anzulaufen und zu durchbrechen, um nachhaltig in Richtung des letzten Allzeithochs bei 4.800 US-Dollar zu marschieren.

Sollte der Kurs jedoch kurzfristig konsolidieren, so wie es auch Momentum-Indikatoren weiterhin andeuten, läge der wichtigste Unterstützungsbereich bei 3.550 US-Dollar – von dort könnte der Kurs seine Rallye nachhaltig fortsetzen.

Derweil offenbart ein Blick auf die Liquidation Heatmap von Coinglass, dass es bei Preisniveaus rundum 3.890 und 3.805 US-Dollar zu erhöhter Volatilität kommen könnte, da dort gehebelte Handelspositionen im Wert von jeweils 70 Millionen USD liquidiert werden.

Im Interesse der Market Maker könnte der Preis diese Bereiche kurz anlaufen, um die Liquidität „abzufischen“.

Unterm Strich zeigt Ethereum derzeit relative Stärke gegenüber Bitcoin – sowohl technisch als auch hinsichtlich institutioneller Zuflüsse. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte Ethereum bald nicht nur die 4.000-USD-Marke knacken, sondern auch langfristig Marktanteile gewinnen.

