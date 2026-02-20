Ethereum Prognose: ETH Foundation startet Plattform zur strategischen Verzahnung von Layer 1 und Layer 2-Technologien

Das Wichtigste in Kürze
- Die Stiftung definiert klare Rollen zwischen L1 als Sicherheitsanker und L2 als Ausführungsebene und priorisiert künftig produktorientierte Protokollentwicklung.
- Technische Schwerpunkte 2026 sind schnellere Bestätigungen, bessere Wallet-Infrastruktur, höhere Interoperabilität sowie erste Schritte hin zu quantenresistenter Kryptografie.
- Trotz strategischer Neuausrichtung bleibt das Chartbild kurzfristig angespannt, solange ETH unterhalb der Widerstandszone um 2.200 US-Dollar notiert.
Die Ethereum Foundation hat am 17. Februar 2026 ein neues Plattformteam vorgestellt, das Layer 1 und Layer 2 strategisch enger verzahnen soll.
Ethereum im Überblick: Erleichterung erst über 2.200 US-Dollar
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Ethereum-Kurs bei 1.950 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,06 Prozent in 24 Stunden und einem Anstieg von 0,17 Prozent entspricht.
Dennis Geisler, 25, stammt aus Kiel und lebt seit August in Thailand. Im Jahr 2020 kam er erstmals mit Kryptowährungen in Berührung, als er über Binance XRP im Wert von 100 Euro kaufte. Die starken Kursschwankungen und das Potenzial schneller Gewinne zogen ihn in den Bann und weckten sein Interesse an den Mechanismen hinter den Preisbewegungen – von rationalen Marktkräften bis hin zu psychologischen Mustern. Heute verbindet er seine journalistische Leidenschaft mit der Krypto-Welt: Für verschiedene Formate verfasst er Nachrichten, Grundlagenartikel und tiefgehende Blockchain-Analysen. Mit BitBlog engagiert er sich zudem in Norddeutschland für die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen rund um digitale Währungen.