Ethereum Prognose: ETH kratzt an 3.000-Dollar-Marke, während Großanleger zunehmend „kapitulieren“

Das Wichtigste in Kürze

Die institutionelle Nachfrage nach Ethereum bricht ein, denn Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten allein in der vergangenen Woche Abflüsse von 728 Millionen US-Dollar – der vierte Wochenrückgang in Folge.

Auch die technischen Indikatoren zeigen ein ausgesprochen bärisches Bild: Der tägliche RSI gibt nach und das MACD-Histogramm befindet sich im negativen Bereich.

Derweil weisen aktuell auch Long-Term-Holder und "OG-Whales" zunehmende Anzeichen einer Kapitulation auf, da sie durchschnittlich über 45.000 ETH pro Tag (rund 135 Millionen USD) abstoßen – Werte, die zuletzt im Februar 2021 beobachtet wurden.

Kurzfristig nimmt der Druck auf Ethereum und den Markt offensichtlich zu, langfristig aber bleibt die Ethereum-Narrative weiterhin stabil.

Ethereum-ETFs verzeichneten in diesem Monat massive Kapitalabflüsse

Während Bitcoin aktuell im 90.000-Dollar-Bereich notiert und damit für marktweite Panik sorgt, sieht auch der Chart von Ethereum nicht besser aus.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels liegt der ETH-Kurs bei 3.000 USD, was einem Anstieg von 0,5 Prozent in 24 Stunden und einem Rückgang von 4,6 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Unterdessen zeigen frische Daten: Die institutionelle Nachfrage nach Ethereum bricht ein. Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten allein in der vergangenen Woche Abflüsse von 728 Millionen US-Dollar – der vierte Wochenrückgang in Folge.

Das verwaltete Vermögen der Fonds liegt nun bei 18,9 Milliarden US-Dollar, also knapp 16 Prozent weniger als noch vor einem Monat.

Dieser Trend wiegt vor allem bei Ethereum schwer, da ETF-Zuflüsse einen wesentlichen Anteil an der ETH-Rallye Anfang 2025 hatten. Offenbar schlägt die Marktstimmung gerade um.

Immer mehr Großinvestoren schalten einen Gang zurück und stufen Ethereum gegenüber Bitcoin wieder als riskanter ein, wie sowohl ETF-Ströme als auch Derivate-Daten zeigen.

Der Ethereum-Chart weist Schwäche auf – und Liquidierungen nehmen zu!

Ob der Preis der führenden Smart-Contract-Plattform die wichtige Schwelle bei 3.000 US-Dollar rasch zurückerobern kann, dürfte entscheidend dafür sein, ob sich der Verkaufsdruck beruhigt oder aber weiter verschärft.

Allerdings zeichnen auch die technischen Indikatoren ein ausgesprochen bärisches Bild: Der tägliche RSI gibt nach und das MACD-Histogramm befindet sich im negativen Bereich.

Unterdessen wurden in den letzten 24 Stunden ETH-Hebelpositionen im Wert von mehr als 175 Millionen US-Dollar liquidiert. Laut Coinglass handelt es sich dabei um Longs im Wert von über 136 Millionen Dollar.

Ein Durchbruch der 3.000-USD-Marke könnte somit den Weg für einen erneuten Test neuer Mehrmonatstiefs ebnen.

ETH könnte sich im Bereich von 2.800 US-Dollar erholen, doch eine Schwäche würde es den Bären ermöglichen, den Bereich von 2.300 bis 2.228 US-Dollar anzuvisieren.

Positiv zu vermerken ist, dass die Ethereum-Bullen kurzfristig vor einer schwierigen Aufgabe stehen, da sie auf einen starken Widerstand bei etwa 3.300 US-Dollar stoßen werden.

Sogar Langzeitinhaber geraten unter Druck und verkaufen ihre Coins am Markt

Neben dem bärischen Chart und wirklich heftigen Mittelabflüssen bei den Ethereum-ETFs weisen nun auch Long-Term-Holder und „OG-Whales“ zunehmende Anzeichen einer Kapitulation auf:

So zeigen On-Chain-Daten, dass Adressen, die ihre ETH seit drei bis zehn Jahren halten, aktuell durchschnittlich mehr als 45.000 ETH pro Tag (ca. 135 Mio. USD) abstoßen – Werte, die zuletzt im Februar 2021 beobachtet wurden.

Da diese Anlegerkohorte üblicherweise am widerstandsfähigsten und für anti-zyklischen Handel bekannt ist, deutet ihr Verhalten auf eine grundlegende Stimmungsverschlechterung hin, was Ethereum an einen kritischen Punkt bringt:

Ein anhaltender Bruch unterhalb von 3.000 US-Dollar könnte weiteren Abwärtsdruck auslösen – ein schneller Rebound dagegen wäre ein erstes Signal, dass die Verkäuferseite an Kraft verliert.

Steht Ethereum nun vor dem Aus? Diese Argumente sprechen dafür und dagegen:

Trotz der aktuellen Schwäche bleibt Ethereum innerhalb des Altcoin-Marktes ein vergleichsweise robustes Investment. Jedoch orientiert sich die zweitgrößte Kryptowährung weiterhin am Marktführer, was bedeutet:

Wenn Bitcoin ins Stocken gerät, folgt in der Regel auch Ethereum – und die gegenwärtige Flaute bildet da keine Ausnahme.

Demgegenüber zeigt der Trend der letzten Monate jedoch, dass es sich bei Ethereum um eine vielseitige Finanz-Infrastruktur handelt, die sogar bei Institutionen „Akzeptanz“ findet.

Das Netzwerk bietet mit seinem Smart-Contract-Ökosystem, den stetig sinkenden Emissionsraten und der breiten Entwicklerbasis mehrere strukturelle Vorteile, die kurzfristige Preisbewegungen oft verzerren.

Kurzfristig mag der Druck auf Ethereum und den Markt zunehmen – insbesondere für Short-Term-Holder, die auf schnelle Kursanstiege angewiesen sind. Langfristig aber bleibt die Ethereum-Narrative bemerkenswert stabil:

Sollte die US-Notenbank im Jahr 2026 mit neuen Zinssenkungen den nächsten Liquiditätszyklus einläuten, wird Ethereum garantiert profitieren – da ändern auch das derzeit schwache Chartbild und die massiven ETF-Kapitalabflüsse nichts dran.