Ethereum Prognose: Warum Rekordnutzung den Kurs bisher kaltlässt

Das Wichtigste in Kürze

Die Onchain-Aktivität von Ethereum erreichte im ersten Quartal 2026 mit über 200 Millionen Transaktionen einen neuen historischen Höchststand.

Trotz dieser massiven Nutzung verhindert die veränderte Gebührenstruktur des Dencun-Upgrades derzeit eine direkte Übertragung des Wachstums auf den Token-Preis.

Markttechnisch verbleibt Ether in einer schwierigen Lage, da wichtige Widerstände im ETH/BTC-Verhältnis bisher nicht nachhaltig überwunden werden konnten.

Das Ethereum-Netzwek verzeichnete Q1 2026 die höchste Nutzung seit Jahren

Die nackten Zahlen des ersten Quartals 2026 sind beeindruckend und markieren einen Zuwachs von 43 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Laut Daten von Artemis und CoinDesk hat sich die Aktivität von den Tiefpunkten des Jahres 2023, als lediglich 90 Millionen Transaktionen verzeichnet wurden, in einer deutlichen U-Form erholt.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist das rapide Wachstum von Layer-2-Lösungen wie Base und Arbitrum.

Diese Netzwerke verarbeiten Transaktionen kostengünstig und bündeln sie anschließend für die finale Abwicklung auf der Ethereum-Hauptschicht.

Auch der Sektor der Stablecoins unterstreicht die Dominanz des Ökosystems, da inzwischen rund 180 Milliarden US-Dollar auf Ethereum beheimatet sind, was etwa 60 Prozent des globalen Marktes entspricht.

Diese Nutzung schlägt sich zwar in den Transaktionszahlen nieder, doch die wirtschaftliche Dynamik hat sich grundlegend gewandelt.

Die entscheidende Herausforderung liegt in der veränderten Wertschöpfungskette des Netzwerks, da die technologischen Fortschritte der letzten Monate eine direkte Kopplung von Nutzung und Preis erschwert haben.

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Die wirtschaftliche Entkoppelung nach dem Dencun-Upgrade

Das strukturelle Risiko dieser Erholung liegt ironischerweise in einem technologischen Erfolg begründet.

Seit dem Dencun-Upgrade sind die Datenkosten für Layer-2-Netzwerke massiv gesunken, was dazu führt, dass eine höhere Aktivität nicht mehr zwangsläufig in höheren Einnahmen auf der Basisschicht resultiert.

Ethereum verdient heute pro Transaktion deutlich weniger als in der Zeit vor dem Upgrade.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass selbst der Rekordwert von 200 Millionen Transaktionen nicht zu einer proportionalen Verbrennung von Ether führt, was normalerweise den Wert für die Halter steigern würde.

Während die Aktivität real ist, hat sich das ökonomische Modell darunter verschoben. Ein Blick auf das aktuelle Chartbild verdeutlicht diese angespannte Situation.

Bei einem aktuellen Kurs von etwa 2.330 US-Dollar notiert Ether deutlich oberhalb des gleitenden Durchschnitts der letzten 21 Tage, der bei 2.160,70 US-Dollar verläuft.

Der Relative-Stärke-Index liegt mit einem Wert von rund 54 im neutralen Bereich und deutet auf eine kurzfristige Konsolidierung hin.

Dennoch fungiert die Zone zwischen 2.388 und 2.450 US-Dollar als massiver technischer Widerstand, an dem Ether in der jüngsten Vergangenheit mehrfach gescheitert ist.

Auch im Verhältnis zu Bitcoin bleibt die Lage prekär, da die ETH/BTC-Ratio weiterhin unter der kritischen Marke von 0,034 verharrt.

Die negativen Refinanzierungssätze am Derivatemarkt zeigen zudem, dass viele Händler derzeit eher auf weiter fallende Kurse setzen oder ihre Positionen absichern.

Fundamentale Stärke trifft auf ein verändertes ökonomisches Regelwerk, das die bisherigen Bewertungsmodelle von Ethereum infrage stellt.

Die Branche erlebt die Transformation von Ether zu einem reinen Settlement-Layer, dessen Wertsteigerung künftig stärker von der Skalierung der Layer-2-Netzwerke als von der direkten Nutzung der Basisschicht abhängt.

Für den breiteren Markt bedeutet dies, dass Ethereum zwar unverzichtbar bleibt, aber eine neue Phase der Preisfindung durchläuft. Bleibt das ETH/BTC-Verhältnis unter 0,034, droht eine weitere Seitwärtsphase.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 2.450 US-Dollar könnte jedoch den Weg für eine deutliche Markterholung ebnen. Ethereum mit PayPal kaufen!