Ethereum-Schock: Selbst ETH-Bullen werfen jetzt hin

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum verliert erneut stärker als fast alle großen Kryptowährungen diese Woche.

ETH notiert weiterhin rund 60 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch.

Prominente Ethereum-Bullen verkaufen jetzt ihre ETH und warnen öffentlich zunehmend.

Die Schwäche bei Ethereum setzt sich fort. Mit rund 2.100 US-Dollar notiert ETH weiterhin deutlich unter dem Allzeithoch und bleibt damit klar im Bärenmarkt gefangen. Auf Wochensicht verlor Ethereum zuletzt rund 7 Prozent und entwickelte sich damit schwächer als fast alle anderen Top-10-Coins – lediglich Dogecoin zeigte noch mehr Schwäche.

Zugleich fehlt es weiterhin an neuem Momentum, während Anleger zunehmend skeptischer werden. Genau dieses negative Sentiment spiegelt sich inzwischen auch auf Crypto-Twitter wider. Dort sorgen jüngste Aussagen prominenter Ethereum-Bullen und Analysten nun für Diskussionen über die aktuelle Marktphase und die Zukunft von ETH.

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Ethereum-Sentiment kippt: Diese Aussagen sorgen jetzt für Aufsehen

Auf Crypto-Twitter mehren sich aktuell die pessimistischen Stimmen rund um Ethereum. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt zuletzt David Hoffman alias „Trustless State“, Mitgründer des bekannten Bankless-Podcasts und langjähriger Ethereum-Bulle. Hoffman erklärte öffentlich, dass er inzwischen seine gesamte ETH-Position verkauft habe. Gleichzeitig stellte er die Frage in den Raum, ob sich die Stimmung innerhalb der Krypto-Community zuletzt massiv verschlechtert habe oder ob dies nur mit seinem eigenen Verkauf zusammenhänge.

Die Reaktionen darauf fielen heftig aus. Gerade weil Hoffman über Jahre als überzeugter Ethereum-Verfechter galt, wurde sein Schritt von vielen Marktteilnehmern als symbolischer Stimmungseinbruch interpretiert. In sozialen Netzwerken wurde dies teilweise bereits als Kapitulation eines ehemaligen ETH-Maximalisten gewertet.

So let me get this straight… I met Vitalik Buterin yesterday. The Bankless guy announces his exit on his $ETH position. Sentiment is in the gutter, for $ETH & the entire crypto industry.$ETHUSD is trading at the EXACT same price as it was 5 years ago. And we're on a key… pic.twitter.com/knG9I2zpZN — Caleb Franzen (@CalebFranzen) May 21, 2026

Zusätzlichen Druck erzeugt der Beitrag von Caleb Franzen. Dieser verwies darauf, dass Ethereum aktuell nahezu auf dem gleichen Preisniveau wie vor fünf Jahren handelt. Gleichzeitig befinde sich ETH laut seiner Chartanalyse an einer entscheidenden Unterstützung innerhalb einer mehrjährigen Seitwärtsrange. Besonders auffällig: Trotz zwischenzeitlicher Rallys gelang Ethereum bislang kein nachhaltiger Ausbruch über die Hochs der vergangenen Jahre.

Genau diese Entwicklung belastet derzeit das Sentiment massiv. Viele Anleger hatten erwartet, dass Ethereum nach ETF-Zulassungen, institutionellem Interesse und technologischem Fortschritt deutlich stärker performen würde. Stattdessen bleibt ETH rund 60 Prozent unter dem Rekordhoch gefangen und verliert zunehmend relative Stärke gegenüber Bitcoin und einzelnen Altcoins.

Dennoch sehen einige Analysten gerade in dieser extrem negativen Stimmung auch einen möglichen Kontraindikator. Historisch entstanden größere Trendwenden häufig genau dann, wenn das Vertrauen der Marktteilnehmer besonders niedrig war. Entscheidend dürfte nun werden, ob Ethereum die zentrale Unterstützungszone im Bereich um 2.000 US-Dollar verteidigen kann oder ob sich der Abwärtstrend weiter beschleunigt.

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Ethereum dominierte lange bei Layer-2 – jetzt rückt Bitcoin nach

Über Jahre galt Ethereum als klare Heimat für Layer-2-Technologien. Netzwerke wie Arbitrum, Base oder Optimism sollten Ethereum schneller, günstiger und massentauglicher machen. Genau dieser Bereich entwickelte sich zuletzt zu einem der wichtigsten Narrative im gesamten Kryptomarkt. Doch inzwischen entsteht ein neuer Trend: Bitcoin-L2. Immer mehr Entwickler und Investoren stellen sich die Frage, ob nicht auch Bitcoin deutlich mehr Funktionalität erhalten könnte – ohne dabei die Sicherheit des Netzwerks aufzugeben.

Genau hier setzen neue Bitcoin-L2-Projekte an. Ziel ist es, Bitcoin nicht länger nur als Wertspeicher zu nutzen, sondern das Netzwerk auch für DeFi, Smart Contracts und schnellere Anwendungen zu öffnen. Sollte sich dieser Trend durchsetzen, könnte dies langfristig sogar die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen. Denn viele Konzepte benötigen BTC direkt als Basis-Asset innerhalb des Ökosystems.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit Bitcoin Hyper. Das Projekt kombiniert die Sicherheit von Bitcoin mit Elementen, die man bislang eher aus modernen Highspeed-Blockchains wie Solana kennt. Im Mittelpunkt steht dabei eine Layer-2-Infrastruktur, die schnelle und günstige Transaktionen ermöglichen soll. Gleichzeitig setzt Bitcoin Hyper auf eine zk-Proof-Bridge zwischen Bitcoin-L1 und der eigenen L2. Dadurch sollen Assets effizient zwischen beiden Ebenen übertragen werden können.

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Spannend ist dabei vor allem die relative Stärke im aktuellen Marktumfeld. Während zahlreiche Altcoins massiv unter Druck stehen und viele Projekte Schwierigkeiten haben, Kapital anzuziehen, sammelte Bitcoin Hyper im laufenden Presale bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar ein. Gerade in einem schwachen Marktumfeld wird dies von vielen Anlegern als Zeichen hohen Interesses gewertet.

Zusätzlich lockt das Projekt aktuell mit Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY. Auch das sorgt für Aufmerksamkeit innerhalb der Community. Viele Investoren spekulieren darauf, dass Bitcoin-L2 in den kommenden Monaten zu einem neuen Narrativ werden könnte – insbesondere dann, wenn Ethereum weiterhin relative Schwäche zeigt.

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