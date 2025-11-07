Ethereum: Stimmung kippt von Angst zu Euphorie – Experten warnen zur Vorsicht!

Laut der neuesten Analyse von Santiment ist das Verhältnis von positiven zu negativen Kommentaren zu Ethereum in den sozialen Medien innerhalb von nur zwei Tagen von 0,86 auf 2,7 gestiegen, was bedeutet, dass nun fast drei positive Erwähnungen auf jede negative Bemerkung folgen.

Dies ist die höchste positive Tendenz gegenüber ETH seit Juli und fällt zeitlich mit einer Preiserholung zusammen, die Ethereum vorerst wieder über die wichtige Marke von 3.000 US-Dollar gebracht hat.

Santiment beschrieb die Entwicklung als eine „komplette Kehrtwende“ der Marktstimmung, da die Händler, die Anfang der Woche noch ängstlich waren, nach der Erholung schnell in Zuversicht umschlugen.

Diese Entwicklung verdeutlicht die Schnelllebigkeit der Branche und zeigt, wie unglaublich spekulativ der durchschnittliche Händler am Markt agiert. Das sind die besten Krypto Börsen ohne KYC!

Warum der Stimmungswechsel ein Warnsignal ist

Historisch gesehen gingen rasche Anstiege des Optimismus beim Retail oft kurzfristigen Höchstständen des ETH-Kurses voraus. Analysten von Santiment warnten jedoch, dass gesunde Kursanstiege typischerweise auf Skepsis und nicht auf Euphorie beruhen.

Wenn die Stimmung überwiegend positiv wird, kann dies darauf hindeuten, dass Privatanleger überinvestiert sind und somit wenig Raum für neue Käufer bleibt, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Derweil spiegelt dieser Stimmungsumschwung ein breiteres Verhaltensmuster auf den Kryptomärkten wider – wo angstgetriebene Verkäufe oft zu überverkauften Zuständen führen, gefolgt von einer starken Erholung, die übermäßige Begeisterung auslösen kann.