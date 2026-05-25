Ethereum vor Trendwende? Netzwerkdaten überraschen Anleger

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum kämpft weiter mit schwachem Momentum und klarer Underperformance.

Fundamentaldaten verbessern sich dennoch deutlich bei Nutzung und Netzwerkaktivität.

Glassnode-Daten zeigen jetzt entscheidende Phase zwischen Expansion und Kontraktion.

Analysten sehen antizyklische Chance trotz pessimistischer Marktstimmung aktuell.

Ethereum zeigt sich zuletzt weiterhin schwach. Der Kurs stabilisiert sich zwar aktuell knapp über der Marke von 2.100 US-Dollar, doch von einer echten Trendwende kann bislang kaum die Rede sein. Noch immer notiert ETH rund 60 Prozent unter seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2025. Allein im laufenden Jahr verlor die zweitgrößte Kryptowährung zeitweise rund 30 Prozent an Wert.

Während Bitcoin zumindest phasenweise relative Stärke zeigt, fehlt Ethereum aktuell das Momentum. Technisch wirkt der Chart angeschlagen, Anleger bleiben skeptisch und neue Kurstreiber scheinen rar. Doch aus fundamentaler Sicht mehren sich nun die Hinweise, dass Ethereum womöglich unterschätzt wird und sich die Lage im Hintergrund deutlich verbessert.

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Ethereum erreicht Rekorde bei Nutzung – trotz historisch niedriger Gebühren

Neue Daten von Token Terminal zeigen aktuell eine bemerkenswerte Entwicklung im Ethereum-Netzwerk. Während der ETH-Kurs weiterhin schwächelt, explodiert die Aktivität auf der Blockchain. Die monatliche Anzahl der Transaktionen überschritt zuletzt erstmals die Marke von 70 Millionen und markierte damit ein neues Allzeithoch. Gleichzeitig fiel die mediane Transaktionsgebühr auf nur noch rund 0,0055 US-Dollar – ebenfalls ein historischer Rekordwert.

Genau diese Kombination gilt als besonders spannend. Denn Ethereum wurde in den vergangenen Jahren häufig dafür kritisiert, zu teuer und zu langsam zu sein. Vor allem während der Hype-Phasen 2021 und 2022 lagen die Gebühren teilweise im zweistelligen Dollarbereich. Viele Nutzer wanderten deshalb zu günstigeren Alternativen wie Solana oder Sui ab. Nun scheint Ethereum jedoch von den eigenen Skalierungsmaßnahmen zu profitieren. Insbesondere Layer-2-Lösungen wie Arbitrum, Base oder Optimism entlasten das Netzwerk massiv und sorgen dafür, dass Ethereum deutlich effizienter arbeiten kann.

According to data from Token Terminal, Ethereum’s monthly transaction count has surpassed 70 million, reaching a new all-time high. At the same time, the median transaction fee has dropped to around $0.00554, also marking a record low. This suggests that Ethereum is gradually… pic.twitter.com/yrqGxj0tw6 — OKX Ventures (@OKX_Ventures) May 25, 2026

Gleichzeitig steigt die tatsächliche Nutzung weiter an. Stablecoins, DeFi-Anwendungen, Tokenisierung und institutionelle Anwendungen treiben die Aktivität an. Genau darin sehen einige Analysten nun eine mögliche Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Kursentwicklung. Denn obwohl Ethereum operativ stärker wirkt als jemals zuvor, spiegelt sich dieses Wachstum bislang kaum im ETH-Preis wider. Sollte sich das Sentiment im Kryptomarkt wieder verbessern, könnte genau diese fundamentale Stärke später für eine Neubewertung sorgen.

ETH-Netzwerk vor Richtungsentscheidung: Expansion oder erneute Schwäche?

Eine weitere spannende Onchain-Metrik liefert aktuell Glassnode mit dem sogenannten „Active Address Momentum“. Dabei wird analysiert, wie sich die Zahl aktiver Ethereum-Adressen entwickelt und ob kurzfristige Trends stärker werden oder wieder abflachen. Besonders wichtig sind hier die beiden gleitenden Durchschnitte: der 30-Tage-Schnitt und der langfristige 365-Tage-Schnitt.

Seit Beginn des Jahres zeigte Ethereum hier eigentlich eine klare Expansion. Der kurzfristige Durchschnitt stieg deutlich über den langfristigen Trend an. Genau das galt in der Vergangenheit häufig als Zeichen dafür, dass neue Nutzer, höhere Aktivität und steigendes Interesse zurückkehren. Zeitgleich konnte sich ETH Anfang 2026 auch zwischenzeitlich stabilisieren.

Zuletzt hat sich dieses Momentum jedoch wieder deutlich abgeschwächt. Die beiden gleitenden Durchschnitte nähern sich nun erneut stark an. Genau das macht die aktuelle Situation so spannend. Denn historisch folgte auf solche Phasen häufig eine größere Richtungsentscheidung. Dreht der kurzfristige Trend wieder nach oben und entfernt sich erneut vom langfristigen Durchschnitt, könnte das auf eine neue Wachstumsphase im Ethereum-Netzwerk hindeuten. Fallen die Werte dagegen weiter zusammen oder kippen sogar in eine Kontraktion, würde dies eher für nachlassende Aktivität und schwächere Nachfrage sprechen.

Damit steht Ethereum aktuell nicht nur charttechnisch, sondern auch fundamental an einem potenziell wichtigen Wendepunkt.

Analyst sieht antizyklische Chance bei Ethereum

Trotz der zuletzt schwachen Kursentwicklung sehen einige Analysten Ethereum aktuell gerade deshalb als spannende Chance. Besonders Michaël van de Poppe äußerte sich nun klar bullish. Auf X erklärte der bekannte Krypto-Analyst, dass viele Anleger Ethereum derzeit bereits abgeschrieben hätten und Kapital stattdessen in die aktuell gehypten Coins rotiere. Genau das sei jedoch historisch oft ein Zeichen gewesen, dass sich ein Markt dem Tiefpunkt nähert.

People are saying that #Ethereum is dead and are rotating out of it. That's the actual recipe to be looking for positions into it. It has been underperforming in terms of price action, but rotating from Ethereum into the hot-runners of the day? That's not the right strategy.… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 24, 2026

Seiner Ansicht nach sei es aktuell keine gute Strategie, den stärksten Momentum-Coins hinterherzulaufen. Stattdessen favorisiert van de Poppe einen antizyklischen Ansatz. Anleger sollten Gewinne aus stark gelaufenen Projekten teilweise mitnehmen und schrittweise in Ethereum umschichten. Besonders die aktuelle Bewertung hält er langfristig für attraktiv.

Der Analyst verweist dabei indirekt auch auf die fundamentalen Daten. Denn obwohl Ethereum operativ weiterhin wächst, spiegelt sich dies bislang kaum im Kurs wider. Genau diese Diskrepanz könnte laut einigen Marktbeobachtern mittelfristig Potenzial für eine stärkere Neubewertung schaffen – insbesondere dann, wenn sich das allgemeine Marktumfeld für Altcoins wieder verbessert.

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