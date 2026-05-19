Experte sagt: Einer der stärksten Altcoin-Charts?

Das Wichtigste in Kürze

NEAR zeigt relative Stärke trotz schwachem Gesamtmarkt und Altcoin-Korrektur.

NEAR kombiniert KI-Narrativ, Chain-Abstraction und reale Cross-Chain-Adoption gleichzeitig.

Analysten sehen NEAR zunehmend als Infrastruktur für zukünftige AI-Agenten.

Der Kryptomarkt bleibt auch 2026 extrem herausfordernd für Altcoins. Viele Projekte notieren weiterhin 80 Prozent oder sogar noch deutlicher unter ihren Allzeithochs.

Gleichzeitig hat sich der Markt massiv verändert: Die Zahl neuer Tokens explodiert, Liquidität verteilt sich auf immer mehr Projekte und eine breite Altcoin-Saison wie in früheren Zyklen bleibt bislang aus. Anleger werden dadurch deutlich selektiver und fokussieren sich zunehmend auf Coins mit klaren Narrativen, realer Nutzung und relativer Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.

Genau deshalb rücken einzelne Ausnahmen aktuell besonders in den Fokus. Der bekannte Analyst Michaël van de Poppe sieht nun ausgerechnet bei NEAR eines der stärksten technischen Setups im gesamten Kryptomarkt und erwartet bei anhaltender Stärke sogar einen möglichen Anstieg in Richtung 2 US-Dollar.

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Top-Experte bleibt bei NEAR bullish

Der bekannte Krypto-Analyst Michaël van de Poppe sieht bei NEAR aktuell eines der stärksten Charts im gesamten Altcoin-Sektor. Besonders auffällig sei laut ihm die relative Stärke während der jüngsten Marktkorrektur. Während viele Altcoins erneut massiv unter Druck geraten sind und teils neue Tiefs markierten, konnte sich NEAR vergleichsweise stabil halten und bereits wieder deutlich nach oben drehen. Genau diese Widerstandsfähigkeit gilt unter Tradern oft als Zeichen institutioneller Nachfrage und starker Marktstruktur.

Im Fokus steht dabei vor allem die Zone um 1,40 US-Dollar. Laut van de Poppe bleibt das bullische Szenario intakt, solange NEAR oberhalb dieses Bereichs notiert. Diese Marke fungiert aktuell als entscheidender Support und wurde zuletzt mehrfach erfolgreich verteidigt. Gleichzeitig arbeitet sich der Kurs wieder über wichtige gleitende Durchschnitte und etabliert zunehmend höhere Tiefs – ein klassisches Zeichen für einen möglichen Trendwechsel.

One of the most bullish charts in the ecosystem: $NEAR. Resilient despite the recent correction on the markets, price already rallies towards new highs. As long as this stays above $1.40, I would assume that there's continuation on the board. I remain to be expecting a $2.00… pic.twitter.com/mFzn0L8ZkV — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 19, 2026

Charttechnisch richtet sich der Blick nun auf die Region rund um 2 US-Dollar. Dort liegt die nächste größere Widerstandszone, die laut van de Poppe bei weiterem Momentum getestet werden könnte. Unterstützt wird die bullische Einschätzung dabei nicht nur vom Chart, sondern auch von fundamentalen Entwicklungen innerhalb des NEAR-Ökosystems.

Besonders häufig wird aktuell das Thema „NEAR Intents“ genannt. Dabei handelt es sich um eine neue Infrastruktur, die Blockchain-Interaktionen für Nutzer deutlich vereinfachen soll. Ziel ist es, komplexe Prozesse im Hintergrund automatisch auszuführen und die Benutzererfahrung massiv zu verbessern. Genau solche realen Anwendungsfälle könnten laut vielen Analysten künftig entscheidend sein, um sich in einem zunehmend selektiven Altcoin-Markt durchzusetzen.

Chain Abstraction und KI: Warum viele Analysten bei NEAR enormes Potenzial sehen

Immer mehr Analysten sehen in NEAR mittlerweile deutlich mehr als nur eine klassische Layer-1-Blockchain. Statt kurzfristiger Meme-Hypes stehen bei NEAR gleich mehrere der aktuell wichtigsten Krypto-Narrative im Mittelpunkt: Chain Abstraction und künstliche Intelligenz. Genau diese Kombination sorgt derzeit für zunehmenden Optimismus rund um das Projekt.

Besonders häufig wird dabei das Thema „NEAR Intents“ genannt. Die Technologie soll Blockchain-Interaktionen massiv vereinfachen. Nutzer könnten dadurch künftig Assets zwischen verschiedenen Netzwerken bewegen, ohne komplizierte Bridges, Wallet-Wechsel oder manuelle Prozesse nutzen zu müssen. Die Idee dahinter: eine einzige Benutzeroberfläche für sämtliche Chains. Genau dieser Ansatz gilt als wichtiger Schritt für die Massenadoption von Kryptowährungen.

$NEAR might be one of the most underrated Layer 1 plays of 2026. While most traders are distracted by memes and short-term noise, NEAR Protocol is quietly building the infrastructure for TWO of the biggest narratives in crypto: 1️⃣ Chain Abstraction

2️⃣ AI Agent Commerce And the… — CryptoKasogon (@Cryptokasogon) May 18, 2026

Laut mehreren Analysten wird die Technologie bereits zunehmend genutzt. Große Plattformen wie Ledger, Kyber Network, LI.FI oder Infinex integrieren NEAR Intents bereits in ihre Systeme. Gleichzeitig soll über die Infrastruktur inzwischen ein Cross-Chain-Volumen von mehr als 18 Milliarden US-Dollar verarbeitet worden sein. Allein seit Februar 2026 kamen laut Marktbeobachtern rund 5 Milliarden US-Dollar hinzu. Für viele Investoren ist das ein Zeichen, dass NEAR mittlerweile reale Nutzung und nicht nur spekulative Aufmerksamkeit generiert.

Zusätzlich positioniert sich NEAR immer stärker im Bereich künstliche Intelligenz. Der Fokus liegt dabei auf sogenannten AI Agents – also autonomen KI-Systemen, die künftig eigenständig handeln, Strategien ausführen oder Kapital verwalten könnten. Genau für diese Entwicklung baut NEAR aktuell Infrastruktur wie private Inference-Systeme, GPU-Marktplätze oder Agent-to-Agent-Netzwerke auf.

Very glad to see a lot of the timeline being interested in / bullish $NEAR Been an alt that I genuinely believe will crush in an alt cycle. The only crypto present NVIDIA’s yearly conference && they’ve been heavily focused on AI and so much of privacy protocols use Near… https://t.co/8K1EhP8o5U — Easy (@NotSoEasyMoney) May 18, 2026

Viele Anleger sehen darin enormes langfristiges Potenzial. Denn falls sich KI-Agenten und automatisierte Onchain-Anwendungen tatsächlich durchsetzen, könnte NEAR eine zentrale Infrastruktur-Schicht innerhalb dieser neuen digitalen Wirtschaft werden. Genau deshalb glauben einige Analysten, dass der Markt NEAR zunehmend neu bewertet – nicht mehr nur als gewöhnliche Layer-1, sondern als potenzielle Infrastruktur für die Verbindung von Blockchain und künstlicher Intelligenz.

$NEAR +82% From Our Call. We Told You At $1 & Targets Still $50 Called the entry at $1–$1.30 ✅

Filled $1 accumulation zone, bounced exactly from $0.83. Now: $1.69 (+82% Up from entry) Re-Accumulation Zone if Dip: ($1.18-$0.90)

My Long Term Targets: $8 / $17 / $30–$50… https://t.co/lEt7Pm6tTn pic.twitter.com/Qz0mz3W0tL — Crypto Patel (@CryptoPatel) May 13, 2026

Hier könnten langfristige Kursziele durchaus bis in den Bereich 50 Dollar reichen, so der hiesige Krypto-Trader.

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