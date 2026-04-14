Hacker fälschen 1 Mrd. DOT Token: Ist Polkadot am Ende?

Das Wichtigste in Kürze

Sicherheit bleibt am Kryptomarkt ein wichtiges Thema.

Nach dem Drift-Hack rückt eine Polkadot-Bridge zu Ethereum in den Fokus.

Polkadot stark angeschlagen, DOT vor dem Ende?.

Sicherheit ist am Kryptomarkt wieder eines der dominierenden Themen. In den vergangenen Wochen wurde einmal mehr sichtbar, wie schnell operative Schwächen, Brückenrisiken oder Fehler im Sicherheitsprozess massiven Vertrauensschaden auslösen können.

Erst zuletzt sorgte der Vorfall bei Drift Protocol für Aufsehen: Dort kam es laut Projektangaben nicht zu einem klassischen Smart-Contract-Exploit, sondern zu einem sicherheitsrelevanten Incident rund um Signaturen und interne Abläufe, der nachträglich mit Forensik- und Strafverfolgungsbehörden aufgearbeitet wurde.

Nun rückt mit Polkadot schon der nächste prominente Name in den Fokus. Auslöser ist diesmal ein Angriff auf die Hyperbridge-Anbindung zu Ethereum, bei dem Angreifer eine Milliarde DOT auf der Ethereum-Seite erzeugten. Der Fall trifft damit erneut einen besonders sensiblen Bereich des Kryptomarkts: Cross-Chain-Infrastruktur.

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Was bei Polkadot passiert ist

Bei dem aktuellen Vorfall wurde nicht das Polkadot-Kernnetzwerk kompromittiert, sondern der Ethereum-Gateway-Contract von Hyperbridge. Nach Angaben von Polkadot und Hyperbridge nutzten Angreifer dort eine Schwachstelle aus, um gefälschte Beweise einzuschleusen. Auf dieser Basis wurden rund eine Milliarde bridged DOT auf Ethereum geprägt. Ein Teil dieser Token wurde anschließend am Markt verkauft; Hyperbridge selbst bezifferte die realisierten Verluste auf etwa 237.000 US-Dollar.

We’re aware of an issue affecting @hyperbridge's Ethereum gateway contract. The exploit only affects DOT on Ethereum that is bridged through Hyperbridge and does not affect DOT in the Polkadot ecosystem, or DOT bridged through other bridges. Polkadot, its parachains, and… — Polkadot (@Polkadot) April 13, 2026

Polkadot betonte kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls, dass native DOT im Polkadot-Ökosystem, die Parachains sowie über andere Brücken transferierte DOT davon nicht betroffen seien. Als Sofortmaßnahme wurde Hyperbridge pausiert, während die Untersuchung anlief. Entscheidend ist damit die technische Einordnung: Betroffen war die Brückeninfrastruktur auf Ethereum und nicht das eigentliche Polkadot-Protokoll. Für den Markt spielte diese Differenzierung kurzfristig jedoch nur eine untergeordnete Rolle, weil bereits die Schlagzeile rund um „1 Milliarde DOT“ ausreichte, um neue Verunsicherung auszulösen.

🚨 Milliarden Hack: Polkadot Bridge auf Ethereum geknackt! Ein Angriff auf den Ethereum Gateway Contract von Hyperbridge sorgt aktuell für große Aufregung am Markt. Ein unbekannter Hacker konnte eine Milliarde neue DOT Token auf der Ethereum Seite prägen und diese in einer… https://t.co/bybJfNcDes — MissCrypto (@MissCryptoGER) April 13, 2026

Polkadot wirkt stark angeschlagen

Unabhängig vom konkreten Hack trifft der Vorfall ein Projekt, das ohnehin unter erheblichem Druck steht. Die Kursdaten zeigen das sehr deutlich: Laut CoinMarketCap notiert DOT aktuell nur noch bei rund 1,2 US-Dollar. Das Allzeithoch von 55 US-Dollar aus dem November 2021 liegt damit fast vollständig in weiter Ferne, der Abstand beträgt rund 97,8 Prozent. Besonders bitter ist dabei die Nähe zum jüngsten Tief: Das Allzeittief wurde Anfang Februar 2026 bei rund 1,13 US-Dollar markiert, also nur wenig unter dem aktuellen Niveau.

Der Chart illustriert damit kein stabiles Bodenbildungsmuster, sondern vor allem anhaltende Schwäche und fehlendes Momentum. Über ein Jahr gesehen beläuft sich der Rückgang auf deutlich mehr als 60 Prozent.

Zu diesem schwachen Kursbild kommt scharfe Kritik aus Teilen der Community. Der Analyst Vadim beschreibt Polkadot in einem viel beachteten Beitrag als strukturell gescheitertes Ökosystem. Er verweist auf hohe Treasury-Ausgaben, darunter das Inter-Miami-Sponsoring, Influencer-Budgets und weitere Marketingposten, und stellt diese den aus seiner Sicht schwachen Ergebnissen im Netzwerk gegenüber. Zusätzlich nennt er den massiven Wertverlust zentraler Ökosystem-Projekte wie Acala, Moonbeam und Astar sowie den Abgang von Phala in Richtung Ethereum-L2. Seine zentrale These lautet: Hohe Ausgaben wären verkraftbar, wenn das Ökosystem gleichzeitig stark wachsen würde. Genau dieses Wachstum sieht er jedoch nicht mehr.

In 2021, 1 million DOT was worth $55 million. Today a hacker minted 1 billion DOT and got $237K for all of it. Want to know how a top-10 project collapsed? Raised $248M. Spent $133M in 2024 alone:

> $8.8M on Messi's Inter Miami jersey

> $4.9M on influencers (found to be fake… pic.twitter.com/isd619Ex10 — Vadim (AI, ⋈) (@zacodil) April 13, 2026

Denn ein Markt, der nahe Allzeittiefs notiert, sendet vor allem eines: Misstrauen. Der jüngste Hyperbridge-Vorfall verstärkt dieses Bild noch einmal, obwohl er technisch begrenzt war.

Genau darin liegt derzeit das Problem von Polkadot. Das Projekt kämpft nicht nur mit einem einzelnen Sicherheitsvorfall, sondern mit einem ohnehin fragilen Narrativ, schwachem Preistrend und einer Community-Debatte, die zunehmend grundsätzlicher wird.

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