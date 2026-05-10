Hyperliquid greift den nächsten Milliardenmarkt an

Das Wichtigste in Kürze

Hyperliquid führt HIP-4 ein und setzt fortan auf Prognosemärkte.

Starker Bullcase durch HIP-4, Volumen explodiert in den ersten Tagen.

Durch fortlaufende Token-Buybacks entsteht ein ökonomisch starkes Argument für HYPE. .

Hyperliquid zählt 2026 zu den stärksten Erfolgsstories im Kryptomarkt. Während viele DeFi-Protokolle mit stagnierenden Nutzerzahlen kämpfen, entwickelte sich die Plattform zum dominierenden Perpetual-Futures-DEX im gesamten Sektor. Perpetuals – oft einfach „Perps“ genannt – sind unbefristete Futures-Kontrakte, mit denen Trader auf steigende oder fallende Kurse spekulieren können, ohne den zugrunde liegenden Coin direkt zu besitzen.

Genau dieses Produkt traf bei Hyperliquid den Nerv der Zeit: schnelle Ausführung, tiefe Liquidität und ein zentrales Nutzererlebnis auf einer vollständig onchain basierten Infrastruktur. Inzwischen gehört Hyperliquid bereits zu den zehn wertvollsten Kryptowährungen weltweit.

Doch nun öffnet sich der nächste Wachstumsmarkt: Prediction Markets. Mit HIP-4 will Hyperliquid nicht weniger als die Plattform werden, auf der Trader künftig „alles“ handeln können – von Bitcoin bis zu realen Ereignissen.

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HIP-4 bringt Prediction Markets direkt auf Hyperliquid

Mit dem neuen Upgrade HIP-4 erweitert Hyperliquid seine Infrastruktur erstmals um vollständig onchain basierte Outcome Markets beziehungsweise Prediction Markets. Dabei handelt es sich um Märkte, in denen Nutzer auf konkrete Ereignisse wetten beziehungsweise handeln können – etwa politische Wahlen, Sportereignisse oder Bitcoin-Kursziele. Die Kontrakte funktionieren binär: Entweder tritt das Ereignis ein oder eben nicht. Der Markt wird am Ende zu 1 oder 0 abgerechnet.

Hyperliquid just dropped HIP-4 — and it’s quietly making Polymarket look like yesterday’s news. Here’s the straight-up comparison: 1. Permissionless vs Permissioned Polymarket: Only approved creators can launch markets. You wait for the team to say yes. HIP-4: Anyone can… pic.twitter.com/nKezVmvUhc — Hyperliquid Daily (@HYPERDailyTK) May 4, 2026

Besonders spannend ist dabei die technische Integration. Nutzer können Prediction Markets, Spot-Handel und Perpetual Futures erstmals innerhalb eines einzigen Cross-Margin-Accounts handeln. Genau darin sehen viele Analysten den entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Plattformen wie Polymarket oder Kalshi. Denn dort sind die Produkte bislang deutlich stärker voneinander getrennt. Hyperliquid verfolgt hingegen die Vision eines „Trade Everything“-Ökosystems.

Für neue Märkte müssen Builder 1 Million HYPE staken und anschließend Details wie Event, Oracle oder Ablauf definieren. Nach einer kurzen Eröffnungsauktion startet der reguläre Handel. Gebühren fallen beim Öffnen von Positionen aktuell nicht an – ein klarer Angriff auf die bisherigen Gebührenmodelle der Konkurrenz. Zudem laufen sämtliche Märkte über USDH, die native Stablecoin von Hyperliquid.

Die ersten Märkte drehen sich aktuell um tägliche Bitcoin-Preisereignisse. Künftig sollen jedoch auch Politik, Makrodaten, Krypto-Events und Sportmärkte folgen. Gleichzeitig wurde bereits die Unterstützung für Multi-Outcome-Märkte aktiviert, wodurch nicht mehr nur einfache Ja/Nein-Wetten möglich sind, sondern ganze Preisbereiche gehandelt werden können.

HYPE Prognose: Darum sehen Analysten jetzt einen neuen Bull-Case

Der eigentliche Bull-Case hinter HIP-4 liegt weniger in einzelnen Prediction Markets, sondern vielmehr in der strategischen Erweiterung des gesamten Hyperliquid-Ökosystems. Denn Prediction Markets gehören aktuell zu den am schnellsten wachsenden Bereichen im Kryptosektor. Laut Bernstein könnte das Handelsvolumen bis 2030 auf 1 Billion US-Dollar steigen. Bereits heute überschreiten Plattformen wie Polymarket und Kalshi zusammen über 150 Milliarden US-Dollar Lifetime-Volumen.

Hyperliquid positioniert sich nun genau an dieser Schnittstelle aus Trading-Infrastruktur, Spekulation und Kapital-Effizienz. Besonders bullisch bewerten viele Beobachter dabei das Cross-Margin-System. Trader können künftig gleichzeitig Perps, Spot-Positionen und Event-Kontrakte innerhalb eines einzigen Kontos handeln und Kapital effizienter einsetzen. Genau dieser Produkt-Market-Fit machte Hyperliquid bereits im Perps-Markt extrem erfolgreich.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Jeder zusätzliche Markt erhöht potenziell Aktivität, Gebühren und Nachfrage innerhalb des HYPE-Ökosystems. Analysten sprechen deshalb zunehmend von einem „Flywheel“-Effekt. Mehr Handelsaktivität stärkt das Netzwerk, verbessert die Liquidität und kann langfristig zusätzlichen Kaufdruck auf HYPE erzeugen.

Natürlich bleibt Konkurrenz bestehen. Polymarket verfügt weiterhin über eine enorme Nutzerbasis und starke Markenbekanntheit. Doch Hyperliquid adressiert primär aktive Crypto-Trader – also genau jene Zielgruppe, die bereits täglich mit Perpetual Futures arbeitet. Gelingt es dem Protokoll nun, auch Prediction Markets erfolgreich zu integrieren, könnte Hyperliquid seinen Vorsprung als führende Trading-Infrastruktur im Kryptomarkt weiter massiv ausbauen.

Hyperliquid-Flywheel: Gebühren, Buybacks und steigendes Open Interest

Genau hier sehen viele Analysten aktuell den vielleicht stärksten Bull-Case für Hyperliquid. Denn das Protokoll wächst nicht nur bei Nutzerzahlen und Handelsvolumen, sondern erzeugt inzwischen enorme Cashflows. Laut Alphractal generiert Hyperliquid derzeit hochgerechnet bereits rund 607 Millionen US-Dollar Gebühren pro Jahr. Allein in den vergangenen 30 Tagen lagen die Einnahmen bei über 50 Millionen US-Dollar. Besonders relevant: Rund 97 Prozent dieser Gebühren fließen direkt in den sogenannten Assistance Fund, der kontinuierlich HYPE-Token vom Markt zurückkauft. Dadurch entsteht ein automatischer Buyback-Mechanismus, der das Angebot verknappen kann.

$𝗛𝗬𝗣𝗘 𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 $𝟲𝟬𝟳𝗠 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗳𝗲𝗲𝘀 — 𝗮𝗻𝗱 𝗯𝘂𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘁𝘀 𝗼𝘄𝗻 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝘆. $50.58M in fees over 30 days. 97% routes straight to the Assistance Fund to buy back HYPE off the market. The HIP-4 event contract printed $6.2M nominal on… pic.twitter.com/TlxZvtZ377 — Alphractal (@Alphractal) May 9, 2026

Zugleich zeigt sich trotz zuletzt komprimierter Funding Rates weiterhin ein robuster Aufbau des Open Interest. Genau das gilt oft als Zeichen dafür, dass neue Positionen aufgebaut werden und frisches Kapital in den Markt fließt. Besonders auffällig ist dabei die Dominanz von Hyperliquid im aktuellen Open-Interest-Wachstum. Während viele zentrale Börsen zuletzt eher stagnierende Derivate-Aktivität verzeichneten, konnte Hyperliquid seinen Marktanteil massiv ausbauen.

Hinzu kommt der erfolgreiche Start von HIP-4. Bereits am ersten Handelstag sollen die neuen Event-Kontrakte laut Alphractal ein Nominalvolumen von rund 6,2 Millionen US-Dollar erreicht haben. Für viele Marktbeobachter bestätigt das die These, dass Hyperliquid zunehmend zu einer Art „Trade Everything“-Plattform wird – und damit immer mehr Liquidität innerhalb des eigenen Ökosystems bindet.

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