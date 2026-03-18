Das Wichtigste in Kürze

Das gesamte Whale-Exposure auf der Plattform ist auf etwa 3,644 Milliarden USD gestiegen – eine Zahl, die mit dem Open Interest auf großen zentralisierten Handelsplätzen konkurriert.

Die Aufschlüsselung signalisiert massive strukturelle Spannungen.

Long-Positionen machen 1,821 Milliarden USD aus, während Short-Positionen 1,823 Milliarden USD halten.

Die gehebelten Positionierungen an der dezentralen Derivatebörse Hyperliquid haben einen prekären Stand von 3,64 Milliarden USD erreicht, wobei On-Chain-Daten ein nahezu perfektes Patt zwischen Bullen und Bären offenbaren.

Laut Coinglass-Metriken liegt das Long-Short-Verhältnis für Großinvestoren effektiv bei 1:1. Dies schafft ein Pulverfass der Volatilität, bei dem ein Richtungsbruch eine Liquiditätskrise auslösen könnte.

(Quelle – CoinGlass)

Das Deadlock tritt zu einer Zeit auf, in der die Plattform steigende Volumina sowohl bei Krypto-Assets als auch in RWA-Märkten verzeichnet. Da 1,821 Milliarden USD in Long-Positionen gegen 1,823 Milliarden USD in Shorts stehen, ist die Marktliquidität angespannter, als die Schlagzeilen vermuten lassen. Eine Verschiebung im HYPE-Token-Ökosystem oder makroökonomische Katalysatoren könnten dieses „trockene Pulver“ entzünden, ein kaskadenartiges Liquidationsereignis auslösen und das aktuelle Gleichgewicht stören. Der Einsatz auf diesem spezifischen Niveau ist hoch.

Hyperliquid Open Interest: Was die 3,64 Mrd. USD Long/Short-Aufteilung verrät

Das gesamte Whale-Exposure auf der Plattform ist auf etwa 3,644 Milliarden USD gestiegen – eine Zahl, die mit dem Open Interest auf großen zentralisierten Handelsplätzen konkurriert. Die Aufschlüsselung signalisiert jedoch massive strukturelle Spannungen. Long-Positionen machen 1,821 Milliarden USD aus, während Short-Positionen 1,823 Milliarden USD halten. Dieses seltene Gleichgewicht deutet darauf hin, dass Krypto-Whales – in europäischen Märkten oft als „wieloryby krypto“ bezeichnet – sich aggressiv auf beiden Seiten des Marktes positionieren, anstatt eine klare Richtungswette einzugehen.

Während der Nominalwert ausgeglichen ist, ist die Gewinn-und-Verlust-Landschaft (P&L) verzerrt. Long-Positionen sitzen derzeit auf etwa 57,38 Millionen USD an unrealisierten Gewinnen und profitieren vom langsamen Aufwärtstrend bei Schwergewichten wie Ethereum (ETH). Umgekehrt verzeichnen Shorts Verluste von fast 11,16 Millionen USD. Diese Disparität schafft ein fragiles Umfeld für Leerverkäufer: Wenn die Preise leicht steigen, könnte der Druck zur Deckung der Positionen einen Squeeze auslösen. Umgekehrt würde eine scharfe Ablehnung profitable Longs zum Kentern bringen, was zu schnellen Liquidationen im gesamten DeFi-Ökosystem führen würde.

Warum eine Richtungsbewegung kaskadenartige Liquidationen auslösen könnte

Die Dynamik eines Ausbruchs aus einer so engen Handelsspanne ist gravierend. Auf Hyperliquid, wo der Hebel oft 20x übersteigt, kann eine Bewegung der zugrunde liegenden Assets von nur 2-3 % Margin Calls erzwingen. Die aktuelle Struktur impliziert, dass Shorts der unmittelbarste Auslöser sind; ihre verlustbehaftete Positionierung bedeutet, dass jede makroökonomische Überraschung zu Kapitulationskäufen führen könnte. Dieses Risiko wird durch die lokalisierte Liquidität der Plattform verstärkt, welche die Rückkopplungsschleife zwischen Preis und erzwungenen Schließungen beschleunigen kann.

Das Abwärtsrisiko ist jedoch ebenso potent. Sollte der Markt drehen, würden die 57 Millionen USD an Buchgewinnen der Bullen verdampfen und zuversichtliche Halter in Zwangsverkäufer verwandeln. Diese Dynamik ist typisch für hochgehebelte DeFi-Umgebungen, in denen Smart-Contract-Trigger Liquidationen augenblicklich ausführen. Die Entscheidung ist klar: Die erste Seite, die blinzelt, wird den Preis wahrscheinlich aggressiv gegen sich selbst treiben. Trader, die RWA-Sektoren beobachten, haben festgestellt, dass die Volatilität bei traditionellen Rohstoffen ebenfalls beginnt, die Liquidität auf der Plattform zu beeinflussen.

Whale-Positionierung und RWA-Expansion

Der Anstieg des Open Interest beschränkt sich nicht auf Standard-Krypto-Assets. Hyperliquid ist aggressiv in RWAs expandiert und hat Kapital in neuartige Märkte wie Öl-Handelsderivate gezogen. Dies hat die Definition einer Whale-Aktivität auf der Plattform erweitert und anspruchsvolle Händler angezogen, die geopolitische Risiken neben der Krypto-Volatilität absichern. Auch beim HYPE-Token war eine Akkumulation zu beobachten, wobei prominente Wallets wie die des Traders Rudy Kadoch trotz der Hebelrisiken langfristige Absichten signalisieren.

Eine spezifische Wallet, identifiziert als 0x6c85…f6, verdeutlicht das risikoreiche Umfeld. Diese Einheit hält eine 20-fach gehebelte Long-Position auf ETH mit einem Einstiegspreis von 2.012,11 USD und sitzt derzeit auf einem unrealisierten Gewinn von über 15 Millionen USD. Solch konzentrierte Positionen wirken wie die Schwerkraft auf Preisbewegungen; der Markt jagt oft die Liquidationsniveaus solch großer, sichtbarer Akteure.

Wichtige Levels: Wo der Ausbruch beginnen könnte

Für Trader, die das Hyperliquid-Orderbuch beobachten, sind zwei Niveaus entscheidend. Auf der Oberseite würde eine nachhaltige ETH-Bewegung über 2.100 USD wahrscheinlich das 1,823 Milliarden USD schwere Short-Buch aggressiv unter Druck setzen und eine Kaskade von Kaufaufträgen erzwingen. Ein Scheitern beim Halten der Unterstützung von 1.990 USD würde jedoch die Einstiegspreise großer Whales wie 0x6c85…f6 gefährden.

Sollte diese Unterstützung nachgeben, könnten die daraus resultierenden Long-Liquidationen den Hebel bis in den Bereich von 1.850 USD spülen. Die kurzfristige Richtung wird wahrscheinlich von externen Flows oder der RWA-Volatilität bestimmt, der interne Druck steigt jedoch. Die Bestätigung eines Ausbruchs über den Widerstand macht den Weg für eine breitere Rallye frei; ein Rückgang unter die Unterstützung macht die bullische Hebel-These gänzlich hinfällig.

Bis das Patt zwischen den 1,8 Milliarden USD schweren Long- und Short-Lagern aufgelöst ist, ist Volatilität die einzige Gewissheit. Der Markt preist derzeit eine Fortsetzung ein, das schiere Ausmaß des Hebels bedeutet allerdings, dass eine Umkehr gewaltsam wäre. Trader sollten das Niveau von genau 2.000 USD bei ETH als Dreh- und Angelpunkt für die nächste große Bewegung beobachten.