Ist diese Kryptowährung die Antwort auf Künstliche Intelligenz?

Das Wichtigste in Kürze

Künstliche Intelligenz bleibt der Megatrend im Jahr 2026.

Künstliche Intelligenz bietet Chancen und Risiken gleichermaßen.

Überwachung gilt als großes Risiko der KI.

Privacy Coins könnten als Gegenpol stärker profitieren.

Künstliche Intelligenz gilt als einer der prägendsten Megatrends unserer Zeit. Sie verändert Wirtschaft, Arbeitswelt und Finanzsysteme in rasantem Tempo. Während Effizienzgewinne und neue Geschäftsmodelle entstehen, rücken zugleich Risiken stärker in den Fokus.

Besonders im Bereich Überwachung und Privatsphäre zeigt sich eine zunehmende Spannung: Daten werden in nie dagewesenem Ausmaß gesammelt, analysiert und verknüpft. Finanztransaktionen könnten durch KI künftig noch transparenter – oder sogar vollständig nachvollziehbar – werden.

Damit stellt sich eine zentrale Frage: Wie kann digitale Souveränität in einer zunehmend datengetriebenen Welt erhalten bleiben? Der folgende Altcoin könnte hier zum Krypto Geheimtipp werden.

Grayscale sieht Privacy-Coins als Antwort auf KI-Überwachung

Die aktuelle Analyse von Grayscale zeigt deutlich, dass künstliche Intelligenz nicht nur Fortschritt bringt, sondern auch eine neue Dimension finanzieller Überwachung ermöglicht. Ähnlich wie frühere technologische Umbrüche – etwa die Digitalisierung des Bankwesens oder der Aufstieg des Internets – erhöht auch KI die Transparenz von Finanzströmen. Der Unterschied: KI kann diese Daten in Echtzeit auswerten, Muster erkennen und Nutzerprofile erstellen. Damit entsteht ein Umfeld, in dem finanzielle Privatsphäre zunehmend unter Druck gerät.

Genau hier sieht Grayscale eine strategische Rolle für Privacy-orientierte Kryptowährungen wie Zcash. Diese wurden speziell dafür entwickelt, Transaktionen nicht nur digital, sondern auch vertraulich abzuwickeln. Während klassische Blockchains wie Bitcoin vollständig transparent sind und Transaktionsdaten dauerhaft öffentlich einsehbar bleiben, ermöglicht Zcash sogenannte „shielded transactions“. Dabei werden Sender, Empfänger und Betrag vollständig verschleiert, ohne die Validität der Transaktion zu beeinträchtigen.

What happens to financial privacy in an AI-native world? Zcash offers one answer:

optional privacy, with selective disclosure when needed. Privacy isn’t a feature. It’s infrastructure. Read the $ZEC research report from Grayscale Research:https://t.co/WbuMtjKLfU — Grayscale (@Grayscale) March 27, 2026

Grayscale argumentiert, dass Privatsphäre kein Nischenfeature ist, sondern eine grundlegende Eigenschaft funktionierenden Geldes. In der analogen Welt erfüllt Bargeld genau diese Funktion. Doch mit der zunehmenden Digitalisierung – insbesondere durch Stablecoins und KI-basierte Finanzsysteme – droht diese Eigenschaft verloren zu gehen. Unternehmen wollen sensible Zahlungsströme schützen, Individuen ihre Ausgaben nicht vollständig offenlegen, und Institutionen ihre Finanzstruktur nicht öffentlich preisgeben. Diese Nachfrage nach Vertraulichkeit könnte in Zukunft stark zunehmen.

Ein weiterer zentraler Punkt der Analyse ist die Bewertung: Trotz technologischer Relevanz macht Zcash aktuell nur rund 0,3 % des gesamten Krypto-Währungssegments aus. Sollte sich Privatsphäre als essenzieller Bestandteil digitaler Finanzsysteme etablieren, könnte dieser Anteil deutlich steigen. Grayscale skizziert sogar ein Szenario, in dem ein Marktanteil von 5 % ein Vielfaches der aktuellen Bewertung rechtfertigen würde.

Auch On-Chain-Daten stützen diese These: Der Anteil abgeschirmter Transaktionen liegt bereits bei über 80 %, was zeigt, dass Nutzer Privatsphäre aktiv nachfragen. Gleichzeitig fließt neues Kapital in Infrastruktur, Wallet-Entwicklung und Mining, was auf eine wachsende Relevanz im Ökosystem hindeutet.

Insgesamt entsteht ein klares Bild: Während KI die Transparenz im Finanzsystem drastisch erhöhen könnte, positionieren sich Privacy-Coins als Gegengewicht. Für Grayscale ist Zcash damit nicht nur ein technisches Experiment, sondern potenziell eine fundamentale Antwort auf eine der größten Herausforderungen der digitalen Zukunft – den Schutz finanzieller Privatsphäre.

„Ob privates digitales Geld zu einer wichtigen Kategorie wird oder eine Nische bleibt, ist noch ungewiss. Bei den aktuellen Bewertungen scheint der Markt jedoch kaum davon auszugehen, dass der Datenschutz von nun an wesentlich an Bedeutung gewinnen wird. Für Anleger könnte das eine Chance sein: Es geht nicht darum, darauf zu wetten, dass Zcash Bitcoin ersetzt, sondern darauf, dass der Wert privaten digitalen Geldes noch nicht vollständig erkannt wird.“

Trotz Zcash Korrektur: Rekordwerte bei Shielded Supply zeigen reale Nutzung

Trotz einer deutlichen Korrektur von rund zwei Dritteln seit dem Verlaufshoch Ende 2025 zeigt sich bei Zcash ein bemerkenswerter fundamentaler Trend: Die sogenannte Shielded Supply erreicht neue Allzeithochs. Mittlerweile befinden sich rund 30 % des zirkulierenden ZEC-Angebots in abgeschirmten Pools – ein klarer Hinweis darauf, dass die Nachfrage nach Privatsphäre im Netzwerk weiter steigt.

Diese Entwicklung ist besonders spannend, weil sie im Kontrast zur aktuellen Marktstruktur steht. Während spekulatives Kapital derzeit verstärkt in andere Narrative fließt – etwa KI-Coins, Memecoins oder neue Presales – wächst die tatsächliche Nutzung im Zcash-Ökosystem kontinuierlich. Das spricht für einen organischen Nachfrageaufbau jenseits kurzfristiger Hype-Zyklen.

Zcash's shielded supply continues to grow despite tough market conditions, with ~30% of all circulating ZEC now held in shielded pools. Privacy is a network effect. More capital in the shielded pool strengthens the anonymity set for everyone inside it. pic.twitter.com/w0F3DrULO1 — Delphi Digital (@Delphi_Digital) March 20, 2026

Ein entscheidender Punkt: Privatsphäre funktioniert als Netzwerkeffekt. Je mehr Kapital sich innerhalb der Shielded Pools befindet, desto stärker wird die Anonymität für alle Teilnehmer. Genau das hebt auch Delphi Digital hervor. Ein wachsender abgeschirmter Pool bedeutet nicht nur mehr Nutzung, sondern auch eine steigende Qualität dieser Nutzung.

Damit entsteht ein spannendes Bild: Während der Marktpreis schwächelt, verbessert sich gleichzeitig die fundamentale Basis des Netzwerks. Nutzer entscheiden sich aktiv für private Transaktionen – unabhängig von kurzfristigen Kursbewegungen. Das könnte langfristig ein entscheidender Faktor sein, wenn sich das Narrativ rund um finanzielle Privatsphäre weiter durchsetzt.

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