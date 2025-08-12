Jeff Bezos’ Blue Origin öffnet die Tür zur Raumfahrt mit Bitcoin

Das Wichtigste in Kürze

Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos, akzeptiert nun Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT und USDC als Zahlungsmittel für Flüge mit der New Shepard.

Diese Entscheidung bringt die Krypto-Community näher an die Raumfahrt heran und unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler Währungen als echtes Zahlungsmittel.

Nebenbei hat Solaxy sein Launchpad „Igniter“ und die Solaxy Wallet gestartet, was neue Projekte im XRP-Ökosystem fördert und DeFi-Anwendungen zugänglicher macht.

Die Entwicklungen verbinden zwei zukunftsweisende Technologien: Kryptowährungen und Raumfahrt .

Mit Bitcoin und mehr für den Weltraum bezahlen

Sie können jetzt buchstäblich Kryptowährung kaufen und sie in ein Ticket ins All verwandeln. Egal, ob Sie seit 2013 „Sats stapeln“ oder erst letzte Woche ins Spiel eingestiegen sind, Ihr Bitcoin kann Sie nun über die Atmosphäre hinausbringen. Ethereum? Geht auch. Solana, USDT, USDC? Alles möglich.

NEW: Jeff Bezos’ Blue Origin now accepts Bitcoin for space travel. 🚀 pic.twitter.com/eJQEuaoK33 — Swan (@Swan) August 11, 2025

Dies ist kein Technik-Gag. Blue Origin akzeptiert Krypto für tatsächliche kommerzielle Flüge an Bord von New Shepard, der wiederverwendbaren suborbitalen Rakete des Unternehmens. Das bedeutet theoretisch, dass Ihr nächster „Urlaub“ schwerelos sein könnte.

Jeff Bezos’ Vision von 180 Milliarden Dollar trifft auf Krypto

Blue Origin ist bereits ein Schwergewicht im Wettlauf ins All. Aber die Einführung von Krypto-Zahlungen ist ein klares Zeichen dafür, wohin sich die Welt bewegt. Bezos hat sich noch nie davor gescheut, neue Technologien zu umarmen – vom Aufbau des größten Online-Shops der Welt bis hin zur Finanzierung wiederverwendbarer Raketen. Jetzt greift sein Raumfahrtunternehmen in die Krypto-Ökonomie von über 2 Billionen Dollar.

Dies ist mehr als nur ein Update der Zahlungsmethode. Es ist eine Ausrichtung auf eine Kultur, die Dezentralisierung, Geschwindigkeit und globalen Zugang schätzt.

Raumfahrt und Krypto haben tatsächlich viel gemeinsame DNA. Beide ziehen Frühadopter, Risikoträger und Menschen an, die in Jahrzehnten und nicht in Quartalen denken. Wenn Sie darüber nachdenken, fühlt es sich fast poetisch an, einen Platz in einer Rakete mit Bitcoin zu bezahlen. Die eine Technologie überträgt in Sekunden Wert über den gesamten Planeten. Die andere bringt Menschen ganz vom Planeten weg.

Die praktische Seite – warum das für Sie wichtig ist

Hier ist die Sache – traditionelle Zahlungen für solche hochpreisigen Produkte können mühsam sein. Banküberweisungen, Drahtüberweisungen, Compliance-Prüfungen. Langsam, teuer und ein Papiermarathon. Wenn Sie Ihre Coins vor einem so großen Kauf sicher aufbewahren wollen, kann ein Vergleich von Krypto-Wallets helfen, die sichersten Optionen zu finden.

🌍 NEW: Jeff Bezos' Blue Origin will now accept Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT and USDC for trips to space aboard Blue Origin's New Shepard. You can now pay with crypto to get into space. pic.twitter.com/jDip01nuBz — CoinDesk (@CoinDesk) August 11, 2025

Krypto ändert das. Eine Bitcoin-Transaktion wird in Minuten abgewickelt, oft mit geringeren Gebühren als eine internationale Banküberweisung. Sie ist grenzenlos, was bedeutet, dass Blue Origin einen größeren Kundenkreis bedienen kann, ohne sich mit endlosen Währungsumrechnungen befassen zu müssen.

Hier wird es interessant – die Akzeptanz von Bitcoin ist nicht nur eine Zahlungs-Schlagzeile. Plattformen wie Igniter von Solaxy und Wallet verändern stillschweigend, wie Menschen Krypto in der realen Welt entdecken, kaufen und nutzen.

Igniter & Solaxy Wallet gehen live – und das ist größer, als Sie denken

Kursbewegungen sind hier nicht die einzige Geschichte. Auf der Entwicklerseite sind Igniter und die Solaxy Wallet gerade live gegangen – und das ist die Art von Entwicklung, die nicht sofort Schlagzeilen macht, aber die Stimmung im Laufe der Zeit verändern kann.

Igniter ist Solaxys eigene Launchpad-Plattform, was bedeutet, dass Sie jetzt Ihren eigenen Token direkt auf dem Rollup starten können. Das ist eine große Sache für alle, die neue Projekte in das XRP-Ökosystem bringen wollen, ohne unnötige Reibungen.

When your friends finally get it and are making their 1st Token on Igniter. 🔥 They all come around eventually. 🚀https://t.co/hwFzlTSanh pic.twitter.com/TSbvubQqL2 — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) August 11, 2025

Und der Clou? Jeder Token, der eine Marktkapitalisierung von 1 Million $SOLX erreicht, wird automatisch in Neptoon DEX eingebunden. Das schafft einen Anreizkreislauf: Entwickler starten, Händler erhalten Zugang, Liquidität wächst und das Ökosystem wird gestärkt.

Die Solaxy Wallet geht noch weiter. Es geht hier nicht nur um das Halten von Token – es geht darum, mit dem Rollup auf eine Weise zu interagieren, die DeFi für durchschnittliche Nutzer zugänglicher macht. Wenn sich die Werkzeuge verbessern, folgt oft die Adoption.

Was das über die Zukunft aussagt

Die Akzeptanz von Bitcoin durch ein Unternehmen wie Blue Origin ist kein Werbegag – es ist eine Brücke. Sie verbindet zwei Pioniertechnologien, die beide die Grenzen menschlicher Ambition neu definieren. Und, vielleicht am wichtigsten, sie normalisiert die Vorstellung, dass Krypto nicht nur ein Investitionsvehikel ist. Es ist Geld. Es ist nützlich. Es ist ein Ticket zu Erlebnissen, von denen die meisten Menschen nur träumen.

Der Weltraum war schon immer ein Ort, an dem Grenzen verschoben werden. Das gilt auch für Krypto. Und jetzt, dank Jeff Bezos’ Blue Origin, können Sie beides gleichzeitig vorantreiben. Wenn Ihnen das nächste Mal jemand sagt: „Sie können sich den Weg zu den Sternen nicht kaufen“, könnten Sie einfach eine Bitcoin-Wallet zücken und das Gegenteil beweisen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.