Kanye West YZY Memecoin erreicht $3 Milliarden, fällt aber nach Insider-Bedenken

Das Wichtigste in Kürze

Kanye Wests YZY-Memecoin erreichte 3 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, fiel aber schnell auf 1 Milliarde.

Die Coin-Struktur zeigt große Risiken, da Kanye 70 % hält.

Solche Promi-Coins folgen meist einem Muster: Hype, Pump, Crash.

Für Kleinanleger ist das Risiko hoch, da sie letztlich von den Insidern abhängig sind.

Fazit: Mehr Spekulation als Investment, Skepsis ist angebracht.

Die dunkle Seite von $YZY Coin

Kanyes $YZY Coin explodierte auf der Bildfläche. Für einen kurzen Moment fühlte er sich unaufhaltsam an. Der Hype war gewaltig, und Spekulanten stürzten sich darauf, als wäre es wieder 2021. Dann – der Crash. Die Marktkapitalisierung rutschte fast sofort auf 1 Milliarde Dollar. Das ist immer noch eine riesige Zahl, aber die Geschwindigkeit des Absturzes zeigt, wie fragil dieser Hype wirklich ist.

The Dark Side of $YZY Coin 👤Kanye West’s coin $YZY made headlines with a $3B ATH mcap 📈 And then crashed to $1B within hours. But the real danger isn’t just the pump & dump. It’s the ownership structure 👇#YZY #KanyeWest pic.twitter.com/xKAGnB4eMj — Crypto Invest Now (@cin365x) August 21, 2025

Meine Einschätzung? Die wahre Gefahr ist nicht nur Pump-and-Dump, sondern die Eigentümerstruktur der Coins.

Wenn eine einzige Person den Löwenanteil des Angebots kontrolliert, investieren Sie nicht – Sie zocken auf deren Gnade.

In dem Moment, als ich sah, dass Ye einen Token herausbrachte, war meine erste Reaktion simpel: Da geht es wieder los. Ein weiterer Promi-Token, eine weitere Runde Spekulation, ein weiteres potenzielles Rugpull-Szenario. Wir haben diesen Film schon gesehen. Paris Hiltons NFT-Drop. Floyd Mayweathers Coin. Sogar Akons Stadtprojekt, das nie wirklich umgesetzt wurde. Sie alle folgen einem Muster: Große Namen ziehen viel Aufmerksamkeit an. Kleinanleger kaufen den Traum. Insider nehmen den Gewinn. Kleinanleger verbrennen sich. Ist YZY anders? Vielleicht. Aber Skepsis ist hier gesund.

Der $3B-Peak und die Wett-Euphorie

Nansen-Daten zeigten, dass $YZY auf eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden Dollar schoss, bevor es korrigierte. Das ist riesig nach jedem Maßstab, besonders für einen gerade gestarteten Meme-Token. Aber befeuert wurde das nicht nur durch Kleinanleger-Hype – auch die Wettmärkte spielten eine Rolle. Auf Polymarket wetteten Menschen buchstäblich Millionen darauf, ob Kanye tatsächlich einen Coin herausbringen würde. Als er es tat, öffneten sich die Schleusen der Spekulation.

Für Kleinanleger, die überlegen, welche Kryptowährung sie kaufen sollen, sollte dieses Szenario ein Warnsignal sein.

Ehrlich? Das ist verrückt. Sie handeln nicht nur mit Krypto, Sie handeln mit Promi-Verhalten. Das ist, als würden Sie Ihre Ersparnisse darauf setzen, ob ein Rockstar nüchtern zu einem Konzert erscheint. Spaßig? Sicher. Sicher? Ganz und gar nicht.

Warum 70 % Besitz ein Warnsignal sind

Hier werde ich ernst. Ich habe diese Geschichte bei Influencer-Coins mehrfach gesehen, und sie endet selten gut. Wenn eine Person 70 % des Angebots besitzt, ist das Projekt faktisch um diese Person zentriert. Denken Sie darüber nach – jede Kauforder stärkt nur denjenigen, der ohnehin die meisten Anteile kontrolliert.

SO KANYE WEST JUST DROPPED A TOKEN CALLED $YZY AND IT BRIEFLY HIT A $3B MARKET CAP Here we go again, another celeb coin, probably a scam waiting to happen.

But let’s unpack what’s actually going on We’ve seen this movie before. A-listers drop tokens, hype pumps, insiders dump,… pic.twitter.com/CRCY9gxRAs — 2.8.:^f) (@Trip_jayX) August 21, 2025

Und wenn er sich zum Ausstieg entscheidet, kann kein Vesting-Plan der Welt den Ruf des Tokens retten. Das ist kein Hate gegen Kanye. Es ist simple Mathematik und Machtbalance. Das Risiko ist zu einseitig.

Der Promi-Coin-Fluch

Seien wir ehrlich: Die meisten Promi-Coins enden auf dieselbe Weise. Ein kurzer Pump, ein Ausbruch der Begeisterung und dann das langsame Verbluten. Fans kaufen, weil sie den Künstler lieben. Trader springen auf, weil sie schnellen Gewinn wittern. Insider steigen aus, solange der Hype hält. Darum kaufe ich persönlich nie Promi-Tokens. Sie fühlen sich an wie Merchandise, das als Investment getarnt ist. Sie würden doch auch nicht Kanyes Hoodie kaufen und erwarten, dass er im nächsten Jahr im Wert steigt, oder? Warum also sollte sein Coin anders sein?

Ape klug – oder gar nicht

Der YZY-Memecoin ist ein faszinierendes Fallbeispiel. Er zeigt, wie Hype, Prominenz und Krypto-Spekulation in einem Milliarden-Feuerwerk kollidieren können. Aber er zeigt auch, wie zerbrechlich solche Projekte sind, wenn die Besitzverhältnisse gegen die Community arbeiten. Kann sich $YZY erholen? Sicher, in der Welt der Memecoins ist alles möglich. Aber nach meiner Erfahrung spielen Kleinanleger hier Reise nach Jerusalem – mit immer weniger Stühlen.



Für alle, die vorsichtig überlegen, wo sie ihr Geld anlegen: Ein Vergleich von Krypto-Wallets ist ein sichererer Einstieg als das übereilte Greifen nach einem Promi-Coin. Mein Rat? Ape klug – oder besser gar nicht. Hype vergeht, Charts brechen, aber das Risiko bleibt. Und in diesem Fall schreit das Risiko lauter als die Musik.

Kanye Wests YZY-Memecoin ist auffällig, volatil und faszinierend zu beobachten. Aber mit 70 % des Angebots in seinen Händen wirkt es weniger wie eine dezentrale Bewegung und mehr wie eine zentralisierte Wette. Vielleicht pumpt es erneut. Vielleicht überrascht es uns. Aber im Moment fühlt es sich an, als würde sich die Geschichte wiederholen – nur mit einem größeren Promi-Namen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.