Klage gegen Pudgy Penguins: Droht dem PENGU-Hype das Ende?

Klage gegen Pudgy Penguins eingereicht, PENGU Kurs reagiert kaum.

Vorwurf einer umfassenden Verletzung von Markenrechten steht im Raum.

Der NFT- und Krypto-Sektor hat in den vergangenen Jahren immer wieder Projekte hervorgebracht, die weit über die Blockchain hinaus gewachsen sind. Eines der bekanntesten Beispiele ist Pudgy Penguins. Ursprünglich als NFT-Kollektion gestartet, entwickelte sich das Projekt zu einer umfassenden Web3-Marke mit Merchandising, physischen Produkten und eigener Community-Ökonomie. Inzwischen existiert auch der native Token PENGU, der die wirtschaftliche Infrastruktur rund um das Ökosystem stärken soll.

Besonders bemerkenswert ist, dass Pudgy Penguins nicht nur im digitalen Raum aktiv ist. Das Projekt hat sich bewusst Richtung Mainstream-Retail bewegt und verkauft inzwischen Produkte wie Spielzeuge, Kleidung oder Sammlerartikel über klassische Handelskanäle. Diese Strategie soll Web3-Brands näher an Konsumentinnen und Konsumenten bringen und die Marke langfristig etablieren.

Doch genau dieser Schritt in die reale Wirtschaft sorgt nun für juristische Spannungen. Ein traditionsreiches Modeunternehmen sieht seine Markenrechte verletzt und hat deshalb rechtliche Schritte gegen das Web3-Projekt eingeleitet. Die Klage könnte damit zu einem wichtigen Präzedenzfall werden – insbesondere für Krypto-Projekte, die versuchen, ihre Marken in den klassischen Konsumgütermarkt auszuweiten.

Traditionsmarke wirft Pudgy Penguins Markenverletzung vor

Auslöser der aktuellen Kontroverse ist eine Klage des Unternehmens PEI Licensing, das unter anderem die Mode- und Lifestylemarken Perry Ellis sowie Original Penguin verwaltet. Das Unternehmen hat vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Florida Klage gegen das NFT-Projekt Pudgy Penguins eingereicht und wirft dem Web3-Unternehmen eine Markenrechtsverletzung vor.

LEGAL: Original Penguin parent company PEI Licensing has filed a trademark infringement lawsuit against Pudgy Penguins, alleging the crypto brand's apparel marks "mislead and deceive" consumers. PEI has been using a penguin mark since 1956 and first sent a cease-and-desist in… pic.twitter.com/KGqhvuv3fU — CoinDesk (@CoinDesk) March 5, 2026

Im Zentrum der Klage steht die Behauptung, dass Pudgy Penguins Designs und Markenelemente verwende, die den ikonischen Pinguin-Motiven von Original Penguin „verwechselbar ähnlich“ seien. Die Mode-Marke nutzt seit Jahrzehnten ein Pinguin-Logo, das bereits 1956 eingeführt wurde und im Bekleidungsmarkt international bekannt ist. Laut PEI Licensing könnte die Verwendung ähnlicher Pinguin-Darstellungen durch Pudgy Penguins Konsumenten glauben lassen, dass eine offizielle Partnerschaft oder Verbindung zwischen beiden Marken existiert.

Besonders kritisch sieht das Unternehmen den Schritt von Pudgy Penguins in den physischen Einzelhandel. Das NFT-Projekt hat zuletzt Merchandising-Produkte wie Hoodies, Mützen und andere Kleidungsstücke auf den Markt gebracht. Genau diese Expansion in klassische Modeartikel könnte laut Kläger zu einer direkten Überschneidung mit bestehenden Markenrechten führen.

🚨 NEW: Pudgy Penguins hit with a trademark infringement lawsuit by Penguin apparel brand PEI Licensing after ignoring a 2023 cease-and-desist. pic.twitter.com/cXjy5cwq2F — Cointelegraph (@Cointelegraph) March 6, 2026

Interessant ist außerdem, dass der Konflikt offenbar nicht überraschend entstand. Laut Klageschrift soll PEI Licensing bereits im Oktober 2023 ein sogenanntes „Cease-and-Desist“-Schreiben verschickt haben, also eine formelle Aufforderung, die Nutzung bestimmter Marken oder Designs einzustellen. Nachdem dieser Schritt offenbar keine Lösung brachte, folgte nun der Gang vor Gericht.

Der Kryptomarkt reagierte bislang relativ gelassen. Der Token PENGU zeigte nach Bekanntwerden der Klage nur eine moderate Reaktion und verlor kurzfristig rund zwei Prozent an Wert. Dennoch könnte der Rechtsstreit langfristig größere Bedeutung haben, da immer mehr Web3-Projekte versuchen, ihre digitalen Marken in klassische Konsumgütermärkte zu übertragen.

