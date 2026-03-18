Das Wichtigste in Kürze

Technisch gesehen oszilliert ASTER innerhalb eines engen Kanals, der durch eine unmittelbare Unterstützung bei 0,70 USD und einen Widerstand nach oben bei 0,81 USD begrenzt wird.

Die Kursentwicklung hat in den letzten vier Wochen eine Basis gebildet, was charakteristisch für eine Akkumulationsphase ist, wie man sie oft vor größeren Protokoll-Upgrades sieht.

Der lang erwartete Start der Aster-Chain erfolgte gestern, doch für ASTER-Krypto-Inhaber ist der anhaltende Rücksetzer am heutigen Morgen wenig erfreulich. Der ASTER-Preis notiert derzeit bei 0,71 USD und ist in einer Korrekturbewegung gefangen, nachdem ein kurzer Anstieg des spekulativen Momentums im Anschluss an den Mainnet-Launch verpufft ist. Während sich der breitere Markt stabilisiert, sieht sich der Vermögenswert einem binären Risikoumfeld gegenüber. Analysten rätseln darüber, ob der Einsatz von datenschutzorientierten Funktionen einen Ausbruch in Richtung 3,4 USD katalysieren oder ob das „Sell the News“-Phänomen angesichts des laufenden Rücksetzers das Kursgeschehen dominieren wird.

Krypto-Mainnet-Launch-Events sind historisch gesehen volatil, und ASTER nähert sich diesem Meilenstein mit hohen Erwartungen, die sich auf den Übergang von einer dezentralen Börse (DEX) zu einer vollständigen Layer-1-Blockchain konzentrieren. Händler überwachen genau die Validierung spezifischer Roadmap-Ziele, insbesondere formalisierte Mandate für Privatsphäre und Skalierbarkeit. Da der kritische Widerstand bei 0,81 USD hält und die anfängliche Begeisterung zunichtemachte, entscheidet der Markt nun, ob die technischen Versprechen des Netzwerks eine Neubewertung stützen können.

ASTER-Preisanalyse: Widerstandsniveaus und Momentum-Setup

Technisch gesehen oszilliert ASTER innerhalb eines engen Kanals, der durch eine unmittelbare Unterstützung bei 0,70 USD und einen Widerstand nach oben bei 0,81 USD begrenzt wird. Die Kursentwicklung hat in den letzten vier Wochen eine Basis gebildet, was charakteristisch für eine Akkumulationsphase ist, wie man sie oft vor größeren Protokoll-Upgrades sieht.

(Quelle – ASTERUSDT, TradingView)

Die Momentum-Indikatoren zeigen ein gemischtes, aber leicht bullisches Bild. Der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tageschart liegt derzeit bei 39,4, womit sich der Asset im neutral-bullischen Bereich befindet und ausreichend Spielraum für Kursgewinne bietet, bevor der überkaufte Bereich erreicht wird.

Die Chartstruktur deutet darauf hin, dass ein entscheidender Ausbruch über 0,81 USD erforderlich ist, um eine Trendumkehr zu bestätigen. Solange dieses Niveau nicht unter signifikantem Volumen zurückerobert wird, verbleibt ASTER in einem Konsolidierungsmuster und bleibt anfällig für die allgemeine Marktvolatilität.

Stealth Addresses und Zero-Gas DeFi: Was das Mainnet-Upgrade liefert

Die Kernhypothese für eine ASTER-Rallye stützt sich auf zwei spezifische Funktionen: Stealth Addresses und Zero-Gas DeFi. Im Gegensatz zu standardmäßigen Layer-1-Upgrades, die sich primär auf den Durchsatz konzentrieren, priorisiert dieser Übergang den Datenschutz und die Reduzierung von Reibungsverlusten. Stealth Addresses ermöglichen es Nutzern, für jede Transaktion einzigartige, einmalige öffentliche Schlüssel zu generieren, wodurch die Identität des Empfängers effektiv von seiner On-Chain-Historie entkoppelt wird. Diese Funktion adressiert die wachsende Nachfrage nach On-Chain-Privatsphäre infolge jüngster Sicherheitsbedenken im breiteren Technologiesektor, wo Schwachstellen häufig Nutzerdaten offenlegen.

Zur Einordnung, warum Datenschutzfunktionen zum primären Narrativ werden: Jüngste Branchenberichte haben aufgezeigt, wie leicht Standard-Schutzmaßnahmen umgangen werden können. So hat Google kürzlich vor Exploits gewarnt, die auf mobile Schnittstellen abzielen, was den dringenden Marktbedarf an Datenschutzlösungen auf Protokollebene unterstreicht, wie sie von Astar vorgeschlagen werden. Bei erfolgreicher Implementierung könnten diese Funktionen das Netzwerk als bevorzugten Ort für vermögende Teilnehmer positionieren, die Anonymität benötigen.

Gleichzeitig zielt die Einführung von Zero-Gas DeFi darauf ab, die Unvorhersehbarkeit von Transaktionskosten zu beseitigen. Durch die Subventionierung spezifischer Interaktionsarten beabsichtigt das Netzwerk, Nutzer an Bord zu holen, denen Hochfrequenzhandelsstrategien auf anderen Chains normalerweise zu teuer sind. Analysten vermuten, dass die Kapitalgeschwindigkeit innerhalb des Ökosystems nach dem Start signifikant zunehmen könnte, wenn diese Barrieren effektiv gesenkt werden.

Netzwerk-Metriken: Unterstützt die Ökosystem-Aktivität eine Rallye?

On-Chain-Daten aus der Testnet-Phase liefern widersprüchliche Signale hinsichtlich der Einsatzbereitschaft. Bullische Metriken zeigen, dass das öffentliche Testnet Anfang Februar über 50.000 Teilnehmer anzog und wöchentliche Plattformgebühren von über 8 Millionen USD generierte. Diese Umsatzgenerierung ist entscheidend, da die Roadmap des Protokolls einen Mechanismus vorsieht, um 80 % dieser täglichen Gebühren in On-Chain-Rückkäufe von ASTER zu leiten, was theoretisch einen konstanten Nachfragedruck erzeugt.

Es bleiben jedoch deutliche Vorbehalte in den Daten. Trotz der hohen Teilnehmerzahl lag die Anzahl der monatlich aktiven Adressen (MAA), die ihre Aktivität beibehalten haben, bis Ende Februar bei nur 340. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass zwar viele Nutzer Ansprüche auf Airdrops geltend gemacht oder Funktionen getestet haben, ein dauerhaftes Engagement jedoch noch nicht gefestigt ist.

Darüber hinaus muss die Entwickleraktivität – ein Frühindikator für den zukünftigen Wert des Ökosystems – gesteigert werden. Der Erfolg des Übergangs zum Aster Network hängt nicht nur von den Nutzern ab, sondern auch von Entwicklern, die Anwendungen bereitstellen, welche die neue Datenschutzarchitektur nutzen. Ohne einen Anstieg einzigartiger dApp-Releases im zweiten Quartal könnte dem Gebührenverbrennungs-Mechanismus das nötige Volumen fehlen, um den Token-Preis maßgeblich zu beeinflussen.

Kann ASTER die 3,4 USD Marke knacken? Zwei Szenarien, auf die Trader achten

Mit dem herannahenden Mainnet-Launch modellieren Marktteilnehmer zwei verschiedene Ausgänge für die ASTER-Preisprognose.

Das bullische Szenario: Wenn es ASTER gelingt, bei hohem Volumen über dem Widerstand von 0,81 USD zu schließen, bestätigt dies einen Ausbruch aus der mehrwöchigen Akkumulationszone. In diesem Szenario könnten eine verbesserte Liquidität und die Aktivierung des Gebühren-Rückkaufmechanismus die Preisfindung vorantreiben. Analysten identifizieren 3,4 USD als primäres mittelfristiges Ziel, abgeleitet von Fibonacci-Extension-Levels und der erwarteten Marktkapitalisierung, die notwendig ist, um die prognostizierten Plattheinnahmen zu stützen. Eine Roadmap, die einen „Shield Mode“ für privaten Handel vorsieht, stärkt diesen Case weiter, sofern der Mainnet-Einsatz ohne technische Störungen erfolgt.

Das bärische Szenario: Umgekehrt würde ein Scheitern beim Durchbrechen der 0,81 USD Marke darauf hindeuten, dass der Mainnet-Launch ein „Sell the News“-Ereignis ist. Wenn der Preis unter die kritische Unterstützung bei 0,70 USD fällt, ist die bullische Struktur hinfällig. In diesem Fall könnten Trader einen erneuten Test niedrigerer Liquiditätszonen um 0,65 USD erwarten. Eine mangelnde unmittelbare Akzeptanz der Zero-Gas-Funktionen könnte diesen Abverkauf verschärfen, da spekulatives Kapital in etabliertere Assets rotiert. Achten Sie auf Volumenspitzen auf der Unterseite als Bestätigungssignal.