Krypto Nachrichten: Bitcoin bei 70k – Saylor & Strategy ändern Strategie

Das Wichtigste in Kürze

Strategy kauft weiter aggressiv Bitcoin, vermehrt über STRC.

Abhängigkeit von klassischen Aktienverkäufen nimmt ab, STRC wird wichtiger.

Bitcoin-L2 könnte neben Saylor der nächste Kurstreiber sein.

Bitcoin hat sich zuletzt erneut über die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar geschoben und zeigt damit weiterhin bemerkenswerte Stärke. Besonders auffällig: Trotz makroökonomischer Unsicherheiten bleibt die Nachfrage stabil – ein klarer Hinweis auf anhaltendes institutionelles Interesse.

Einer der zentralen Treiber dieser Entwicklung ist weiterhin Strategy rund um Michael Saylor, das Unternehmen zählt zu den aggressivsten Bitcoin-Käufern weltweit. Gerade die jüngsten Kaufwellen haben gezeigt, dass große Marktteilnehmer weiterhin bereit sind, Kapital in erheblichem Umfang zu allokieren.

Damit rückt erneut die Frage in den Fokus, wie genau diese massiven Bitcoin-Käufe aktuell finanziert werden. Denn hier gibt es eine neue Strategie mit bullischer Bitcoin Prognose:

Neue Finanzierungsstrategie: So kauft Saylor aggressiver Bitcoin

Die jüngsten Daten von CryptoQuant deuten auf eine bemerkenswerte Verschiebung in der Finanzierungsstrategie von Michael Saylor bzw. Strategy hin. In den vergangenen zwei Wochen wurden massiv Bitcoin akkumuliert – rund 17.994 BTC in der Woche vom 8. März sowie weitere 22.337 BTC in der darauffolgenden Woche. Letzteres stellt die größte wöchentliche Akkumulation seit November 2024 dar und unterstreicht die weiterhin aggressive Kaufstrategie.

Doch entscheidender als die reinen Kaufvolumina ist die strukturelle Veränderung der Finanzierung. Historisch setzte Strategy primär auf die Ausgabe klassischer MSTR-Aktien, um Kapital für Bitcoin-Käufe zu beschaffen. Dieses Modell führte regelmäßig zu Verwässerung für bestehende Aktionäre. Nun zeigt sich jedoch ein klarer Wandel: Eine neue Finanzierungsquelle – STRC – gewinnt deutlich an Bedeutung.

Has Saylor discovered a new way to finance bitcoin purchases? Over the past two weeks, Saylor accumulated: • Mar 8 week: ~17,994 BTC • Last week: 22,337 BTC (highest since Nov 2024) But that’s not the most interesting part 👇🧵 pic.twitter.com/1E3qwN6iNZ — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) March 19, 2026

Während in der Woche vom 8. März noch rund 900 Millionen US-Dollar über MSTR-Aktien und lediglich etwa 377 Millionen US-Dollar über STRC generiert wurden, verschob sich das Verhältnis zuletzt deutlich. In der vergangenen Woche kamen nur noch rund 396 Millionen US-Dollar aus klassischen Aktienverkäufen, während STRC mit etwa 1,18 Milliarden US-Dollar den Großteil der Finanzierung stellte.

STRC wird immer wichtiger

Diese Entwicklung signalisiert einen strategischen Paradigmenwechsel. STRC trägt inzwischen rund 8 % zur Gesamtfinanzierung bei – vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei 0 %. Zwar dominieren klassische Aktienverkäufe mit etwa 64 % weiterhin, doch die Dynamik spricht für eine zunehmende Diversifizierung der Kapitalquellen.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte Strategy seine Bitcoin-Akkumulation weiter skalieren, ohne die Verwässerung durch neue Aktienemissionen im bisherigen Ausmaß fortzuführen. Für Investoren wäre dies ein zentraler Vorteil, da die Kapitalbeschaffung effizienter und potenziell nachhaltiger gestaltet wird – bei gleichzeitig unverändert hoher Bitcoin-Nachfrage seitens des Unternehmens.

NEW: Strategy acquired 16,816 BTC last week using proceeds from STRC. $1.18B of the company’s $1.57B total Bitcoin purchase was funded through STRC sales, highlighting how the capital vehicle is rapidly scaling Strategy’s ability to accumulate BTC. pic.twitter.com/VycSVKTEbY — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) March 16, 2026

Parallel dazu bestätigen neue Daten die zunehmende Bedeutung alternativer Finanzierungsquellen für Strategy. So hat das Unternehmen in der vergangenen Woche weitere 16.816 Bitcoin erworben – finanziert größtenteils über STRC. Von den insgesamt 1,57 Milliarden US-Dollar, die für die Käufe eingesetzt wurden, stammen rund 1,18 Milliarden US-Dollar aus genau diesem Vehikel. Damit wird deutlich: STRC entwickelt sich rasant zu einem zentralen Instrument, um die Bitcoin-Akkumulation weiter zu skalieren. Die Abhängigkeit von klassischen Aktienverkäufen nimmt ab, während gleichzeitig die Kaufkraft erhalten bleibt.

Nachfrage bleibt der Schlüssel: Ist Bitcoin-L2 der nächste Treiber?

Die aktuelle Marktphase zeigt ein gemischtes Bild: Während auf institutioneller Ebene weiterhin eine robuste Nachfrage nach Bitcoin besteht, fehlt es im breiteren Kryptomarkt zuletzt an neuen Impulsen. Große Akteure wie Strategy treiben die Akkumulation konsequent voran und sorgen damit für Stabilität auf hohem Preisniveau. Dennoch bleibt die Marktbreite schwächer – insbesondere im Mid-Cap-Segment fehlt es an frischem Kapital, das neue Trends nachhaltig tragen könnte.

Genau hier liegt jedoch ein entscheidender Hebel für die kommenden Monate. Neue Narrative und technologische Entwicklungen waren in der Vergangenheit oft der Auslöser für Kapitalrotationen innerhalb des Kryptomarktes. Sollte es gelingen, zusätzliche Anwendungsfälle zu schaffen und neue Nutzergruppen zu erschließen, könnte dies auch wieder verstärkt Nachfrage in kleinere und mittelgroße Projekte lenken. Ein möglicher Treiber: die zunehmende Relevanz von Bitcoin Layer-2-Technologien.

HYPER zeigt Stärke im Presale

Bitcoin Layer-2-Lösungen könnten in diesem Kontext eine zentrale Rolle spielen. Die Grundidee: Das Bitcoin-Ökosystem wird funktional erweitert, ohne die Sicherheit der Layer-1-Blockchain zu kompromittieren. Insbesondere durch die Integration moderner Technologien wie der Solana Virtual Machine lassen sich neue Anwendungsfelder erschließen – von schnelleren Transaktionen bis hin zu komplexeren Smart-Contract-Strukturen.

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Ein Ansatz, der aktuell Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist bei Bitcoin Hyper die Kombination aus einer leistungsfähigen Layer-2-Architektur und einer Bridge zur Bitcoin-Blockchain. Über solche Mechanismen können beispielsweise Wrapped Bitcoin effizient genutzt werden, während gleichzeitig Skalierbarkeit und Geschwindigkeit deutlich verbessert werden.

So verzeichnete Bitcoin Hyper bereits rund 32 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital im Presale. Trotz eines insgesamt verhaltenen Marktumfelds signalisiert diese Nachfrage ein wachsendes Interesse an innovativen Layer-2-Konzepten. Ergänzt wird das Modell durch attraktive Staking-Möglichkeiten von aktuell rund 37 % APY, was zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft.

Sollte sich diese Dynamik fortsetzen und die Akzeptanz von Bitcoin Layer 2 weiter steigen, könnte genau hier ein neuer Nachfrageimpuls entstehen. Das macht HYPER im Presale ebenfalls attraktiv.

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