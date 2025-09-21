Krypto Nachrichten: Das bringt die kommende Woche für Bitcoin, Ethereum und Co

Das Wichtigste in Kürze

Die neue Handelswoche wird erneut spannende Impulse für den Kryptomarkt mit sich bringen. Nach einer Phase der Konsolidierung bei Bitcoin und steigender Dynamik im Altcoin-Sektor könnte Tradern einiges an Volatilität bevorstehen. Neben großen Coins wie BTC und ETH rücken dabei auch junge Projekte sowie ETF-Zulassungen in den Fokus. Welche Trends und Entwicklungen werden in den kommenden Tagen also besonders relevant?

Bitcoin könnte in der kommenden Woche endlich aus der Konsolidierungsphase ausbrechen

Bitcoin befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase und wird schon seit über einer Woche um die 116.000-$-Marke gehandelt. Dabei ist der Preis zwischenzeitlich zwar bereits in Richtung 114.000 $ zurückgefallen oder in Richtung 118.000 $ angestiegen, doch bisher gelang es weder den Bullen noch den Bären, die Oberhand zu gewinnen. Sollte der Kurs von BTC in der kommenden Woche unter 114.000 $ abrutschen, könnte das für den breiteren Kryptomarkt eine größere Korrektur bedeuten. Umgekehrt könnte bei einem Durchbruch über 118.000 $ jedoch auch eine Fortsetzung der Rallye bevorstehen.

Altcoin-Season könnte für neues Momentum bei ETH, BNB und Co sorgen

Falls BTC jedoch weiter konsolidiert, könnte das Altcoins auch zugutekommen. Schließlich scheint sich der Kryptomarkt gerade am Rande einer Altcoin-Season zu befinden. Dabei ist es ein bereits bekanntes Phänomen, dass es einen Trend zur Kapitalrotation gibt, nachdem Bitcoin ein Allzeithoch erreicht hat und zu konsolidieren beginnt.

So hat sich in der vergangenen Woche bereits gezeigt, dass zahlreiche Altcoins gerade enorme Renditen generieren. Coins wie DEXE, NEAR, BNB und AVAX befinden sich im Wochenvergleich zweistellig im Plus, und kleinere Meme-Coins sowie junge Projekte konnten sogar noch stärker profitieren. Zudem ist der Altcoin-Season-Index in den letzten Tagen immer weiter in die Höhe geschnellt und liegt heute mit 80 Punkten bereits wieder ganz klar im Bereich der Altcoin-Season. Wenn Bitcoin also weiter konsolidiert, könnte das für Altcoins eine Fortsetzung der Kursanstiege bedeuten.

XRP, DOGE und ASTER könnten kommende Woche besonders viel Volatilität verzeichnen

Bezogen auf einzelne Coins wird vor allem auch die weitere Wertentwicklung von XRP und DOGE spannend sein. Für beide Kryptos wurde ja erst in den letzten Tagen jeweils der erste eigene Spot-ETF durch die SEC genehmigt. Das verschafft nun auch institutionellen Investoren die Möglichkeit, in den Ripple-Coin und in Dogecoin einzusteigen, könnte die Nachfrage nachhaltig erhöhen und in den kommenden Wochen und Monaten zu Kurswachstum beitragen.

🚨 NEW: The first U.S. spot ETFs for Dogecoin and XRP are now live and trading. pic.twitter.com/yzKiWZgHCu — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 18, 2025

Ein weiterer Coin, dessen Entwicklung in der kommenden Woche ganz genau beobachtet werden sollte, ist ASTER. Die Kryptowährung hatte erst am 17. September ihren Launch und ist seitdem regelrecht explodiert. Der Coin der dahinterstehenden neuen Derivateplattform auf der Binance-Blockchain erfreut sich auch dank der prominenten Unterstützung des Binance-Mitgründers CZ wachsender Nachfrage. Innerhalb weniger Tage ist der Kurs jetzt bereits um circa 2000 % in die Höhe geschossen. Lag das Allzeithoch gestern noch bei 1 $, schoss der Coin inzwischen auf bis zu 1,97 $ in die Höhe. Aktuell wird ASTER bei 1,69 $ gehandelt.

In den kommenden Tagen wird es spannend sein zu beobachten, ob der Coin seine Gewinne halten kann und die Rallye sich möglicherweise noch weiter fortsetzt, oder ob Gewinnmitnahmen überhandnehmen und es zu einer harten Korrektur kommt. In beiden Fällen ist mit starker Volatilität zu rechnen, was Kryptotradern Chancen für hohe Renditen verschafft.

Bitcoin Hyper Presale könnte endlich die 20 Millionen-$-Marke knacken

Im Kontext eines sehr starken Altcoin-Sektors werden viele Anleger in der kommenden Woche auch auf die Entwicklung von Presale-Projekten wie Bitcoin Hyper schauen. Dem jungen Coin HYPER ist es im Verlauf der letzten Woche ja erst gelungen, die 16-Millionen-$-Marke und anschließend die 17-Millionen-$-Marke an Presale-Funding zu überwinden. Falls das Momentum sich weiter steigert, könnte im Verlauf der kommenden Woche vielleicht auch die 20-Millionen-$-Marke geknackt werden.

Das Interesse ist hier besonders hoch, da Anleger sich im Vergleich zu bereits am Markt etablierten Coins einen noch sehr günstigen und frühen Einstieg sichern können. Der Presale-Preis von HYPER beläuft sich dabei auf nur 0,012955 $. Im Presale erworbene Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 67 % gestakt werden.

Besonders spannend an dem Projekt ist vor allem die Utility, die für das Bitcoin-Ökosystem geschaffen werden soll. Bitcoin Hyper ist nämlich die erste Layer-2-Lösung für Bitcoin. Falls die Entwickler mit ihrer Vision erfolgreich sind, sollen in Zukunft Transaktionen von BTC ausgelagert, komprimiert und beschleunigt werden können. Das würde Bitcoin wieder konkurrenzfähig machen und könnte Micro-Payments und Anwendungen im DeFi-Sektor attraktiver werden lassen.

Für besonders viel Effizienz setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine als Basis, um Solanas Geschwindigkeit mit extrem schnellen und günstigen Transaktionen mit Bitcoins Status als Leitwährung zu fusionieren. Dementsprechend groß ist das Wachstumspotenzial, das viele Anleger in diesem Projekt sehen, und das Presale-Interesse könnte im Verlauf der kommenden Woche noch weiter zunehmen.

