Krypto Nachrichten: Diese Faktoren werden nach dem Crash nächste Woche entscheidend

Bitcoin fiel in zwei Flash-Crashs bis auf rund 75.000 US-Dollar, Altcoins verloren massiv an Wert und das Marktsentiment rutschte in extreme Angst.

Auslöser waren der Einbruch bei Gold und Silber sowie ein globales Liquidationsereignis.

US-Shutdown und geopolitische Spannungen verstärken das Risk-off-Sentiment.

Die Marktstabilisierung in der kommenden Woche wird entscheidend.

Nach dem massiven Crash an den Kryptomärkten richten sich die Blicke von Investoren mit Sorge auf die kommende Woche. Mehrere makroökonomische, geopolitische und marktinterne Faktoren werden darüber entscheiden, ob sich der Abverkauf fortsetzt oder erste Signale für eine Stabilisierung und mögliche Bodenbildung entstehen.

Globaler Crash erschüttert den Kryptomarkt

Heute geht für den Kryptomarkt eine der schwierigsten Wochen seit Langem zu Ende. Im Verlauf der letzten 7 Tage setzte sich der zuvor bereits bestehende negative Trend weiter fort und intensivierte sich sogar nochmals. In den vergangenen Tagen kam es bei BTC zu zwei größeren Flash-Crashs, welche den Kurs zunächst von 90.000 US-Dollar auf 82.000 US-Dollar und zuletzt sogar auf rund 75.000 US-Dollar einbrechen ließen.

🚨MASSIVE CRASH IN CRYPTO MARKET. $500 BILLION has been wiped out from

the crypto market, and $5 BILLION worth of leveraged longs and shorts were liquidated in the last 3 days. Bitcoin is down -13% and has wiped out nearly $265 billion from its market cap. ETH has dumped -25 %… pic.twitter.com/eQikkv4gDH — Bull Theory (@BullTheoryio) January 31, 2026

Der Altcoin-Markt wurde noch deutlich heftiger abgestraft, sodass die Gesamtmarktkapitalisierung um etwa 500 Milliarden US-Dollar zurückging und das Marktsentiment laut Fear-and-Greed-Index mit 18 Punkten wieder im Bereich extremer Angst liegt.

Anleger sollten nicht nur Kryptos, sondern auch Edelmetalle und AKtienkurse im Blick behalten

Einer der wichtigsten Punkte, auf den Investoren dabei achten sollten, ist die weitere Entwicklung des Kryptomarktes selbst, aber auch die Kursbewegungen anderer Assetklassen. Besonders die Preise von Edelmetallen und Aktien sollten genau beobachtet werden, da der jüngste Krypto-Crash maßgeblich durch den Einbruch bei Gold und Silber ausgelöst wurde. Nachdem die Edelmetalle zuvor eine historische Rallye auf neue Allzeithochs hingelegt hatten, kam es innerhalb kürzester Zeit zu einem der größten Liquidationsereignisse der Geschichte. Der Silberpreis brach innerhalb von 24 Stunden um mehr als 30 Prozent ein, wobei Billionen an Marktkapitalisierung vernichtet wurden. Erst wenn sich diese Märkte wieder stabilisieren und der Verkaufsdruck nachlässt, ist auch im Kryptomarkt mit einer nachhaltigen Bodenbildung zu rechnen.

Besonders relevant dürfte für Krypto-Investoren dabei die Entwicklung des Russell 2000 sein, der US-Small-Cap-Aktien abbildet. Der Index hatte zuletzt noch klar ein Risk-on-Sentiment signalisiert, ist jedoch in den vergangenen Tagen ebenfalls deutlich zurückgefallen. Gelingt dem Russell 2000 eine schnelle Erholung, könnte dies darauf hindeuten, dass Investoren die aktuellen Kursniveaus nutzen, um Risiko-Assets günstig zu akkumulieren, was auch dem Kryptomarkt zugutekommen würde.

Entwicklung des Shutdowns in den USA wird ebenfalls relevant

Neben der Kursentwicklung der wichtigsten Assetklassen sollten Anleger jedoch auch die makroökonomischen Rahmenbedingungen im Blick behalten. Insbesondere die zuletzt gestiegene Unsicherheit hatte viele Investoren dazu veranlasst, Gewinne bei der Edelmetallrallye mitzunehmen, was den Crash zusätzlich beschleunigte. Eine zentrale Rolle spielt dabei der erneute Shutdown von Teilen der US-Regierung.

It’s official. The U.S. government has entered a partial shutdown after Congress missed the funding deadline! Congress has until Monday to pass a deal and reopen the parts of government affected. 🇺🇸 This is getting out of hand. pic.twitter.com/gVhkHE40Wu — Brian Rose, Founder & Host of London Real (@LondonRealTV) January 31, 2026

Da sich der Kongress nicht auf ein umfassendes Finanzierungspaket einigen konnte und vor allem hinsichtlich der weiteren Finanzierung von ICE kein Konsens gefunden wurde, herrscht dort vorerst Stillstand. Allerdings steht bereits am Montag ein wichtiges Treffen an, bei dem eine Einigung erzielt werden könnte. Sollte das gelingen, wäre es ein positives Signal für die Handlungsfähigkeit der US-Regierung. Kommt es hingegen zu keiner Einigung und der Shutdown setzt sich fort, wäre das eher als bärisches Signal für die Märkte zu werten.

Konflikt zwischen USA und Iran könnte Risk-Off-Sentiment verstärken

Zusätzlich zum US-Shutdown gibt es aus den USA weitere Entwicklungen, die belastend auf die Märkte wirken. Berichten zufolge hat die US-Marine große Teile ihrer Flotte in Richtung Iran entsandt, was die Sorge vor einer erneuten Eskalation nährt. Zwar gibt es bislang keine offizielle Kriegserklärung, doch mehrere Experten halten eine Zuspitzung der Lage in der kommenden Woche für möglich. Eine militärische Eskalation würde die Unsicherheit an den Märkten weiter erhöhen, während eine diplomatische Einigung einen bedeutenden Unsicherheitsfaktor auflösen könnte.

BREAKING: U.S. aircraft carrier USS Abraham Lincoln and strike group are being sent toward the Middle East amid rising tensions with Iran 🇺🇸🛳️ #Iran #USA #IranRevoIution2026 pic.twitter.com/q6fKAe8olj — Michael Bogbo (@mikesensational) January 25, 2026

So brodelt gerade gleich eine Vielzahl geopolitischer und makroökonomischer Konflikte, die sich in der kommenden Woche entweder entschärfen oder weiter verschärfen könnten. Die Überlagerung all dieser Unsicherheitsfaktoren ist maßgeblich für das aktuell vorherrschende Risk-off-Sentiment im Kryptomarkt verantwortlich. Trotz dieser angespannten Lage gibt es jedoch weiterhin einzelne Krypto-Projekte, die Millionen an Investitionen anziehen und in der kommenden Woche in eine neue, wichtige Entwicklungsphase eintreten könnten.

