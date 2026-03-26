Krypto Nachrichten: Freitag droht Böses– massenhaft Bitcoin-Optionen laufen aus

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin-Optionen laufen am Freitag massenhaft aus.

Coinbase-Premium wieder negativ, Nachfrage in den USA fehlt.

Große Verluste der Short-Term-Halter.

Bitcoin-L2 könnte das nächste Narrativ sein.

Der Kryptomarkt zeigt sich am heutigen Donnerstag erneut angeschlagen. Bitcoin verliert in den letzten 24 Stunden rund 3,5 % und fällt zurück auf etwa 69.000 US-Dollar. Damit setzt sich die laufende Konsolidierungsphase fort, während ein nachhaltiger Ausbruch nach oben weiterhin ausbleibt.

Die Marktstruktur bleibt fragil, denn es mangelt aktuell klar an neuer Nachfrage und frischen Impulsen. Stattdessen dominieren Unsicherheit und Zurückhaltung. Besonders mit Blick auf den morgigen Freitag steigt nun die Nervosität deutlich an. Denn ein großes Ereignis am Derivatemarkt könnte kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen und die Richtung vorgeben.

Milliarden an Bitcoin-Optionen laufen aus – warum das den Markt bewegt

Am Freitag steht ein massives Ereignis bevor: Bitcoin-Optionen im Wert von rund 14,2 Milliarden US-Dollar laufen aus. Diese sogenannten „Options Expiry“-Termine gehören zu den wichtigsten kurzfristigen Einflussfaktoren im Kryptomarkt. Optionen sind Finanzderivate, die Investoren das Recht geben, Bitcoin zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Besonders relevant ist dabei der sogenannte „Max Pain“-Punkt – jener Preis, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen würden.

Aktuell liegt dieses Niveau bei etwa 75.000 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Bitcoin-Kurs. Das bedeutet: Market Maker haben ein Interesse daran, den Preis in Richtung dieses Levels zu bewegen, um ihre eigenen Verluste zu minimieren. Solche Dynamiken können kurzfristig zu starken Kursbewegungen führen – sowohl nach oben als auch nach unten.

🚨 BITCOIN: $14B IN BITCOIN OPTIONS EXPIRE FRIDAY AS TRUMP'S IRAN STRIKE WINDOW LOOMS Nearly $14.2 billion in Bitcoin options expire on Deribit Friday at 8:00 UTC, one of the largest quarterly expiries of the year, just hours before Trump's 5-day postponement on Iranian power… pic.twitter.com/LcmL5u3V9t — BSCN (@BSCNews) March 25, 2026

Hinzu kommt ein angespanntes geopolitisches Umfeld. Die Unsicherheit rund um mögliche geopolitische Eskalationen verstärkt die Nervosität am Markt zusätzlich. In Kombination mit dem großen Verfallstermin entsteht somit eine explosive Mischung, die die Volatilität deutlich erhöhen dürfte. Trader sollten daher kurzfristig in ihren Bitcoin Prognosen mit stärkeren Ausschlägen rechnen, insbesondere rund um den Zeitpunkt des Verfalls.

Schwache Nachfrage-Signale: US-Investoren verkaufen, Wale unter Druck

Neben dem Optionsmarkt liefern auch On-Chain- und Marktdaten derzeit eher bearishe Signale. Besonders auffällig ist der sogenannte Coinbase Premium Index, der aktuell auf den niedrigsten Stand seit Monaten gefallen ist. Dieser Indikator misst die Nachfrage von US-Investoren im Vergleich zu internationalen Märkten. Ein negativer Wert deutet darauf hin, dass amerikanische Anleger eher verkaufen als kaufen – ein klares Zeichen für nachlassende Nachfrage.

Parallel dazu zeigen auch die ETF-Zuflüsse eine Abschwächung. Während in den vergangenen Monaten institutionelles Kapital ein zentraler Kurstreiber war, sehen wir aktuell eher stagnierende oder sogar negative Nettozuflüsse. Das nimmt dem Markt einen wichtigen Stabilitätsanker.

Bitcoin holders in the US are selling. The Coinbase Premium Index is at its lowest level since the war began. ETF flows have also slowed and this week we have had net outflows. This Index to reverse & turn positive before we can have a sustained push higher. pic.twitter.com/1z9WwlCycp — Nic (@nicrypto) March 26, 2026

Zusätzlich geraten kurzfristig orientierte Großinvestoren, sogenannte Wale, zunehmend unter Druck. Daten zeigen, dass viele dieser Investoren aktuell auf erheblichen unrealisierten Verlusten sitzen – Schätzungen liegen bei rund 14 Milliarden US-Dollar. Im Monatsdurchschnitt könnten sich diese Verluste sogar auf etwa 16 Milliarden US-Dollar belaufen. Diese Situation erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei weiteren Kursrückgängen zusätzliche Verkaufswellen ausgelöst werden.

In Summe ergibt sich ein fragiles Bild: schwache Nachfrage, belastete Großinvestoren und ein potenziell volatiler Derivatemarkt. Kurzfristig bleibt Vorsicht damit klar angebracht.

🔴 Unrealized losses continue to dominate among short-term holder whales. Since November 2025, whales who accumulated Bitcoin within the past six months have been holding significant unrealized losses, currently estimated at around -$14B. 💥 On average, monthly losses stand… pic.twitter.com/ljU6X50D5p — Darkfost (@Darkfost_Coc) March 25, 2026

Fehlende Bitcoin-Nachfrage – können neue Narrative den Markt drehen?

Was dem Bitcoin-Markt aktuell klar fehlt, ist nachhaltige Nachfrage. Zwar sehen wir immer wieder kurzfristige Bewegungen und erhöhte Volatilität, doch diese reichen nicht aus, um einen echten bullischen Ausbruch zu initiieren. Ohne frisches Kapital und neue Marktteilnehmer bleibt jede Erholung anfällig. Genau hier liegt derzeit das zentrale Problem: Es mangelt an überzeugenden Kurstreibern und neuen Narrativen, die Investoren zurück in den Markt ziehen.

Ein potenziell spannendes Narrativ könnte in Zukunft die Weiterentwicklung von Bitcoin durch Layer-2-Technologien sein. Diese sollen die Skalierbarkeit verbessern, Transaktionen günstiger und schneller machen und damit neue Anwendungsfälle ermöglichen. Sollte sich diese Entwicklung durchsetzen, könnte dies die Attraktivität von Bitcoin deutlich steigern – nicht nur als Wertspeicher, sondern auch als funktionales Ökosystem. In der Folge könnte auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins steigen, da diese als Grundlage für viele Anwendungen benötigt werden.

Ein Projekt, das genau auf diesen Trend setzt und aktuell relative Stärke zeigt, ist Bitcoin Hyper. Mit bereits über 32,1 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital signalisiert der Presale eine bemerkenswerte initiale Nachfrage – und das trotz eines insgesamt schwachen Marktumfelds. Das Konzept zielt darauf ab, die Sicherheit und Dezentralität von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains wie Solana zu verbinden.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Technologisch setzt man dabei auf die Integration der Solana Virtual Machine, um Entwicklern den Zugang zu erleichtern und neue Anwendungen ins Bitcoin-Ökosystem zu bringen. Ergänzt wird das Ganze durch eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 sowie den Einsatz von zk-Proofs, um Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Dadurch könnte langfristig ein deutlich lebendigeres Ökosystem rund um Bitcoin entstehen – ein Faktor, der wiederum neue Nachfrage generieren dürfte.

Für spekulative Anleger bietet sich aktuell noch die Möglichkeit, frühzeitig im Presale einzusteigen. Der Preis steigt stufenweise, wodurch erste Buchgewinne möglich sind. Zusätzlich wird ein Staking-Modell mit rund 37 % APY angeboten, was zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft.

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