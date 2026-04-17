Krypto Nachrichten: Nach 295-Mio.-Hack – Drift bricht mit USDC und setzt auf Tether

Das Wichtigste in Kürze

Fast 300 Millionen US-Dollar wurden beim Drift-Hack vom DeFi-Projekt gestohlen.

Nun soll der Relaunch von Drift folgen, statt USDC entscheidet sich Drift für USDT.

Bitcoin Hyper könnte DeFi zu Bitcoin bringen, Sicherheit von Bitcoin und Skalierbarkeit von Solana.

Der Hack rund um Drift Protocol markiert einen tiefgreifenden Einschnitt für das Solana-DeFi-Ökosystem – und wirft weit mehr Fragen auf als nur jene nach Sicherheitslücken im Code. Mit einem Gesamtschaden von rund 295 Millionen US-Dollar gehört der Vorfall zu den größten Exploits des Jahres 2026. Doch während sich viele Diskussionen zunächst auf technische Schwachstellen konzentrierten, rückte schnell ein anderer Aspekt in den Mittelpunkt: die Rolle zentraler Stablecoin-Anbieter in Krisensituationen.

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Denn ein erheblicher Teil der gestohlenen Assets lag in Form von Stablecoins vor – allen voran USDC. In solchen Fällen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, diese Gelder auf Ebene des Emittenten einzufrieren, um weiteren Schaden zu verhindern oder zumindest die Rückführung zu erleichtern. Genau das geschah jedoch nicht unmittelbar. Circle, das Unternehmen hinter USDC, geriet daraufhin in die Kritik, weil es nicht schnell genug oder gar nicht aktiv eingegriffen habe.

Circle has resulted in $240M+ directly funding North Korea across multiple hacks when you had hours to act for a clear cut case. How is that compliance for USDC? Stop acting as if you represent permission-less values you are a centralized stablecoin issuer and publicly traded… pic.twitter.com/D6a0N1Ms0h — ZachXBT (@zachxbt) April 10, 2026

Diese Zurückhaltung sorgte für eine hitzige Debatte innerhalb der Krypto-Community. Einerseits gilt die Fähigkeit, Assets einzufrieren, als Widerspruch zum dezentralen Ethos von Kryptowährungen. Andererseits wird genau diese Funktion im Ernstfall erwartet – insbesondere dann, wenn Nutzer durch einen Hack massiv geschädigt werden. Dass Circle hier nicht entschlossen gehandelt hat, wurde von vielen Marktteilnehmern als problematisch bewertet und beschädigte kurzfristig das Vertrauen in USDC als vermeintlich „sicheren“ Stablecoin.

Warum Drift jetzt auf USDT setzt – und was dahinter steckt

Vor diesem Hintergrund überrascht die strategische Neuausrichtung von Drift kaum. Im Zuge des geplanten Relaunchs hat das Protokoll angekündigt, künftig nicht mehr auf USDC, sondern auf USDT als zentralen Settlement-Asset zu setzen. Diese Entscheidung ist keineswegs nur technischer Natur – sie ist ein klares Signal an den Markt.

Drift geht damit eine enge Partnerschaft mit Tether ein, die finanziell und strukturell eine zentrale Rolle beim Comeback spielen soll. Insgesamt umfasst das Unterstützungspaket bis zu nahezu 150 Millionen US-Dollar. Kernstück ist eine kreditbasierte Finanzierung über 100 Millionen US-Dollar, die an die zukünftigen Einnahmen des Protokolls gekoppelt ist. Ergänzt wird dies durch Fördermittel sowie gezielte Liquiditätshilfen für Market Maker, um direkt zum Neustart wieder tiefe und stabile Märkte zu gewährleisten.

Im Zentrum des Wiederaufbaus steht zudem ein sogenannter Recovery Pool. In diesen fließen sowohl ein Teil der zukünftigen Einnahmen als auch die bereitgestellten Mittel aus der Partnerschaft. Ziel ist es, geschädigte Nutzer schrittweise zu entschädigen, anstatt eine sofortige, aber unrealistische Komplettlösung zu versprechen. Zusätzlich plant Drift die Einführung eines Recovery Tokens, der als handelbarer Anspruch auf zukünftige Rückflüsse fungieren soll.

Today, Drift is announcing a collaboration with @tether and other partners totaling up to nearly $150 million to support our commitment to a relaunch with USDT at the center, and a path to user recovery. These funds encompass a $100M revenue-linked credit facility, an ecosystem… — Drift (@DriftProtocol) April 16, 2026

Bemerkenswert ist dabei auch die strategische Dimension: Während Circle für seine Zurückhaltung kritisiert wurde, positioniert sich Tether nun aktiv als Unterstützer im Wiederaufbauprozess. Zwar bedeutet das nicht automatisch, dass USDT im Ernstfall anders gehandhabt worden wäre – doch die Wahrnehmung im Markt spielt eine entscheidende Rolle. Drift setzt offenbar bewusst auf einen Partner, der nicht nur Liquidität bereitstellt, sondern auch als handlungsfähiger wahrgenommen wird.

Parallel dazu wird das gesamte Sicherheitskonzept von Drift grundlegend überarbeitet. Das Protokoll spricht selbst von einem vollständigen Neustart, bei dem alle Komponenten durch unabhängige Audits geprüft werden. Hinzu kommen strengere operative Sicherheitsmaßnahmen, darunter neue Multisig-Strukturen mit Community-Beteiligung, dedizierte Signaturgeräte, zusätzliche Verifizierungsprozesse sowie Timelocks für kritische Transaktionen.

Der Wechsel von USDC zu USDT ist damit Teil eines umfassenden Strategiewechsels. Der Hack hat nicht nur technische Schwächen offengelegt, sondern auch gezeigt, wie entscheidend die Rolle externer Partner im DeFi-Ökosystem ist.

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DeFi nach dem Hack: Warum Bitcoin plötzlich wieder ins Spiel kommt

Der Angriff auf Drift Protocol hat die Schwächen selbst großer DeFi-Protokolle schonungslos offengelegt. Gerade weil Drift als eines der innovativsten Projekte im Solana-Ökosystem galt, traf der Vorfall die Community besonders hart. Er zeigt: Auch etablierte Plattformen mit hoher Liquidität und starker Nutzung sind nicht immun gegen Sicherheitsrisiken. Gleichzeitig rückt damit eine zentrale Frage wieder stärker in den Fokus – wie sicher ist DeFi wirklich?

Bislang dominieren vor allem Ethereum und Solana diesen Markt. Beide Netzwerke bieten enorme Flexibilität und ein breites Spektrum an Anwendungen. Doch genau diese Komplexität erhöht auch die Angriffsfläche. Bitcoin spielte hier bislang kaum eine Rolle, da das Netzwerk bewusst auf maximale Sicherheit und Einfachheit ausgelegt ist. Genau das könnte sich nun jedoch ändern.

Neue Layer-2-Lösungen versuchen, Bitcoin stärker in den DeFi-Sektor zu integrieren, ohne die Sicherheit der Basisschicht zu gefährden. Ein Projekt, das hier besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper. Trotz eines schwachen Marktumfelds zeigt sich eine klare relative Stärke im Presale – bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt.

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Das Konzept verbindet die Sicherheit von Bitcoin mit der Skalierbarkeit moderner Systeme. Durch die Integration der Solana Virtual Machine können Entwickler Anwendungen effizient aufbauen, während Zero-Knowledge-Proofs für zusätzliche Sicherheit sorgen. Eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 ermöglicht es zudem, Bitcoin in neue Anwendungsfälle einzubinden.

Gerade nach Ereignissen wie dem Drift-Hack könnte dieser Ansatz an Bedeutung gewinnen. Anleger suchen weiterhin Rendite, aber zunehmend auch Sicherheit. Mit einem Staking-Angebot von rund 36 Prozent APY und wachsendem Interesse positioniert sich Bitcoin Hyper genau in diesem Spannungsfeld.

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