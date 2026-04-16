Krypto News: Dieser Altcoin erlebt einen spektakulären Wandel

Das Wichtigste in Kürze

Near Protocol erlebt eine Neubewertung, stärkerer Fokus auf Nutzen.

Neue Upgrades stärken die Position von NEAR im Krypto-Ökosystem.

Bitcoin Hyper könnte auch Bitcoin nützlicher machen, Presale über 32,5 Mio Dollar.

Investitionen in Altcoins bleiben aktuell komplex und mitunter herausfordernd. Viele Projekte notieren weiterhin deutlich unter ihren Allzeithochs, während Unsicherheit und fehlende klare Narrative den Markt prägen.

Dennoch zeichnet sich bei einigen Netzwerken eine spannende Neubewertung ab. Statt reiner Spekulation rücken zunehmend konkrete Anwendungsfälle und echte Nachfrage in den Fokus.

Genau hier beginnt ein struktureller Wandel: Der Altcoin-Markt entwickelt sich weiter – weg von reiner Infrastruktur hin zu nutzbaren Produkten. Einige Projekte erleben derzeit eine fundamentale Transformation, die langfristig weit mehr Bedeutung haben könnte als kurzfristige Kursbewegungen.

Vom Blockchain-Narrativ zum echten Produkt: Diese Vision sieht der Experte

Ein Experte aus der Branche beschreibt aktuell einen tiefgreifenden Wandel am Beispiel von NEAR. Hier sieht er ein Produkt, das seiner ursprünglichen Kategorie entwachsen ist. Der Vergleich mit Uber macht die Perspektive klar: Technisch gesehen ist Uber eine GPS-App – doch niemand nutzt oder bewertet sie so. Der eigentliche Mehrwert ist das Ergebnis: von A nach B zu kommen. Die zugrunde liegende Technologie wird unsichtbar.

Genau diese Entwicklung erkennt der Analyst nun auch im Krypto-Sektor. NEAR werde nicht mehr primär als Blockchain positioniert, sondern als Plattform, die konkrete Probleme löst. Die Technologie tritt in den Hintergrund, während die Anwendung in den Fokus rückt.

Beispiele dafür sind vielfältig: TEE-gesicherte KI-Inferenz über standardisierte APIs, Milliardenvolumen bei Cross-Chain-Abwicklungen über zahlreiche Netzwerke oder auch sogenannte „gaslose Wallets“, die sich mit nur einem API-Call erstellen lassen.

Zooko sees NEAR rebranding. I see a product that outgrew its category. Uber is a GPS app. Technically. Nobody calls it that because GPS isn't the product – getting from A to B is the product. The technology is underneath, invisible, and that's the whole point. Same thing with… https://t.co/4y9Km0FfqV — Vadim (AI, ⋈) (@zacodil) April 16, 2026

Hinzu kommen sicherheitsrelevante Innovationen, etwa Systeme, bei denen Zugangsdaten nicht mehr an Modelle weitergegeben werden, oder vertrauliche Ausführungsumgebungen, in denen selbst Validatoren keinen Zugriff auf sensible Daten haben. All das sind Funktionen, die reale Probleme adressieren – unabhängig davon, ob sie auf einer Blockchain basieren.

Der entscheidende Punkt: Die Dezentralisierung wird zur Architektur im Hintergrund, nicht mehr zum Verkaufsargument. Nutzer interessieren sich nicht für Konsensmechanismen oder Skalierungslösungen, sondern für funktionierende Produkte. Genau hier sieht der Experte den Wendepunkt für Altcoins.

Während viele Layer-1-Projekte weiterhin versuchen, sich über „schneller“ oder „günstiger“ zu definieren, gehe NEAR einen anderen Weg. Statt Infrastruktur zu verkaufen, werde der Fokus auf das gelegt, was darauf entsteht. Diese Verschiebung könnte laut Einschätzung langfristig entscheidend sein, um neue Nutzergruppen zu erschließen und echte Adoption zu erreichen.

NEAR 2.x Updates: Fundamentale Upgrades für KI, Skalierung und Ökonomie

Die jüngsten Entwicklungen im NEAR-Ökosystem unterstreichen eindrucksvoll, dass der Wandel hin zu echten Anwendungen kein reines Narrativ bleibt. Mit den Releases der 2.x-Serie wurden zentrale technische Hürden adressiert, die bislang insbesondere für komplexe Anwendungen – etwa KI-Agenten – eine klare Begrenzung darstellten.

NEAR Mainnet 2.11 and highlights from recent releases Let my agent and me tell you about it. Fork that thread ⬇️ pic.twitter.com/lKwW0thYZB — NEAR DevHub (@NEARDevHub) April 14, 2026

Im Fokus steht dabei Version 2.11: Die bisherige Ausführungsgrenze von 300 TGas pro Smart Contract wurde massiv angehoben auf nun 1 PGas. Das entspricht mehr als dem Dreifachen an verfügbarer Rechenleistung innerhalb eines einzelnen Calls. Damit können komplexe Logiken erstmals vollständig in einem Schritt ausgeführt werden, ohne sie in mehrere Transaktionen aufteilen zu müssen. Gerade für KI-Agenten, die umfangreiche Berechnungen benötigen, ist das ein entscheidender Fortschritt und verändert die Architektur von Smart Contracts grundlegend.

Doch auch die vorherigen Updates zeigen eine klare strategische Linie. Version 2.10 führt deterministische Account-Adressen ein – Entwickler können damit bereits vor Deployment exakt wissen, welche Adresse ein Contract haben wird. Das erhöht Planbarkeit und vereinfacht Integrationen erheblich. Mit 2.9 wurde zudem die Inflation von 5 auf 2,5 Prozent halbiert, was langfristig für stabilere Tokenomics sorgt.

Parallel dazu skaliert NEAR mit Version 2.8 die Validator-Struktur deutlich. Die Anzahl steigt von 300 auf 500, während auch die Sicherheit durch mehr Mandate pro Shard erhöht wird. Insgesamt entsteht so ein klar erkennbares Bild: NEAR baut nicht nur Features, sondern legt die infrastrukturelle Grundlage für ein Ökosystem, das reale Anwendungen – insbesondere im Bereich KI – effizient und skalierbar ermöglicht.

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Neue Konkurrenz durch Bitcoin-L2? Warum Bitcoin Hyper jetzt in den Fokus rückt

Während Netzwerke wie NEAR ihre Infrastruktur gezielt auf reale Anwendungen und neue Technologien wie KI ausrichten, stellt sich eine zentrale Frage: Kann auch Bitcoin stärker in diese Richtung wachsen? Genau hier kommen sogenannte Layer-2-Lösungen ins Spiel. Sie erweitern das Bitcoin-Ökosystem um zusätzliche Funktionen, ohne die Sicherheit der Basis-Blockchain zu gefährden. Damit könnten sie nicht nur neue Anwendungsfälle ermöglichen, sondern auch direkte Konkurrenz für innovative Altcoin-Plattformen darstellen.

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Ein Projekt, das in diesem Kontext aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Die Idee dahinter: Die Stärken von Bitcoin – Sicherheit und Dezentralität – mit der Flexibilität und Geschwindigkeit moderner Netzwerke wie Solana zu kombinieren. Technologisch setzt Bitcoin Hyper dabei auf die Solana Virtual Machine (SVM), die Entwicklern eine leistungsfähige Umgebung bietet, um skalierbare Anwendungen effizient umzusetzen.

Zudem kommen Zero-Knowledge-Proofs zum Einsatz, um Transaktionen sicher und effizient zwischen Layer 1 und Layer 2 zu verifizieren. Eine integrierte Bridge verbindet beide Ebenen, wodurch Bitcoin erstmals deutlich vielseitiger nutzbar wird. Anwendungen, die bislang auf anderen Blockchains stattfanden, könnten so perspektivisch auch im Bitcoin-Ökosystem abgebildet werden.

Besonders auffällig ist die starke Nachfrage im Presale: Bereits über 32,5 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt – und das trotz eines insgesamt schwachen Marktumfelds. Diese Dynamik deutet auf erhebliches Interesse seitens Investoren hin, die in Bitcoin Hyper eine potenzielle nächste Evolutionsstufe sehen.

Zusätzlich bietet das Projekt attraktive Anreize wie Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY, was kurzfristig weiteres Kapital anziehen könnte.

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