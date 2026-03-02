Krypto News: JPMorgan bullisch – der Markt unterschätzt diesen Kurstreiber

Das Wichtigste in Kürze

Trotz Deadline gibt es keine Einigung zwischen Banken und Krypto-Industrie beim Clarity Act.

JPMorgan erwartet einen bullischen Treiber, falls Gesetz Realität wird.

Krypto-Vertreten sehen Banken unter Zugzwang, Iran-Krieg lenkt Fokus weg.

Die interne Deadline des Weißen Hauses für eine Einigung rund um den CLARITY Act ist gestern faktisch verstrichen. Ziel war offenbar, bis zum Wochenende eine Formulierung zu finden, die den Streitpunkt „Stablecoin-Yield“ entschärft – doch aus Washington kamen zuletzt keine Signale für einen Durchbruch.

Entsprechend laufen die Gespräche vorerst weiter, ohne dass Bankenbranche und Kryptoindustrie bislang eine tragfähige Brücke gebaut hätten.

Genau diese Hängepartie hält den Markt aus Sicht vieler Beobachter in einer Range: weniger wegen fehlender Nachfrage, sondern wegen fehlender Regeln, die große Kapitalströme rechtssicher machen. Wer Kryptowährungen kaufen möchte, schaut in 2026 auch auf die US-Gesetzgebung.

Krypto Prognose: JPMorgan sieht Gamechanger

Der CLARITY Act ist ein US-Gesetzentwurf zur „Market Structure“ für digitale Assets – also ein Regelwerk, das klarer festlegen soll, wer was reguliert, wie Handelsplätze arbeiten müssen und welche Standards für Token-Emission, Handel und Aufsicht gelten.

Die Kernidee: die Grauzone zwischen SEC und CFTC verkleinern und digitale Assets stärker in ein konsistentes, bundesweites Regime überführen – statt der bisherigen Unsicherheit, die häufig als „regulation by enforcement“ beschrieben wird.

In der aktuellen Debatte wird der CLARITY Act außerdem als Rahmen gesehen, der institutionelle Teilnahme erleichtert: klarere Zulassungs- und Compliance-Wege für Börsen/Intermediäre, mehr Rechtssicherheit für Tokenisierung realer Vermögenswerte und damit potenziell mehr Zuflüsse. Dies würde mehr Klarheit für alle Marktteilnehmer bieten – von Krypto-Börsen bis zu institutionellen Profis.

BREAKING: The crypto market structure bill could pass by mid-year, potentially triggering a crypto rally in late 2026, according to JPMorgan. The report highlights that Bitcoin and the broader market remain range-bound due to regulatory uncertainty. Once the bill is approved,… pic.twitter.com/reZyI8JmQz — Bull Theory (@BullTheoryio) March 1, 2026

Genau hier setzt auch JPMorgan an: Die Bank argumentiert, dass Bitcoin und der breitere Markt trotz vorhandener Liquidität „range-bound“ bleiben, solange regulatorische Unsicherheit dominiert – und dass eine Verabschiedung bis zur Jahresmitte als Katalysator wirken könnte, mit spürbaren Effekten eher in der zweiten Jahreshälfte bzw. später, wenn Umsetzungsschritte greifen.

Banken vs. Kryptoindustrie: Warum Stablecoin-Zinsen der politische Sprengstoff sind

Der schärfste Konfliktpunkt ist aktuell die Frage, ob Stablecoins „Yield/Rewards“ zahlen dürfen – und wenn ja, in welcher Form. Banken befürchten, dass verzinste Stablecoins Einlagen abziehen und damit das klassische Bankfunding unter Druck setzen. In der Debatte geht es deshalb nicht nur um „Krypto“, sondern um Wettbewerbsdynamik im Dollar-System.

Zusätzlich ist die Lage juristisch aufgeladen, weil der GENIUS Act bereits einen bundesweiten Stablecoin-Rahmen setzt und in der Auslegung umstritten ist, ob damit Yield faktisch verboten sein soll (oder ob Spielräume für Drittanbieter-Rewards bestehen). Laut Berichten schlug das Weiße Haus zuletzt Formulierungen vor, die Rewards eher an Aktivität/Transaktionen koppeln statt an „idle balances“ – genau diese Abgrenzung ist der Versuch, Bankensorgen zu adressieren, ohne das Produkt komplett zu kastrieren.

For the record, @Coinbase and @brian_armstrong have been at the table for months and we have committed to multiple potential compromises. Our north star has been protecting the GENIUS Act and the interest of everyday Americans. We’re grateful for how hard @patrickjwitt is working… https://t.co/iQtAffAgsL — Faryar Shirzad 🛡️ (@faryarshirzad) February 27, 2026

Parallel nimmt der Ton zu: Aus der Kryptoindustrie heißt es, man habe bei möglichen Kompromissen bereits mehrere Schritte gemacht, während aus dem Bankenumfeld weiter gebremst werde.

In diesem Umfeld wird auch politischer Zeitdruck diskutiert: Je näher die Midterms rücken, desto eher könnte das Fenster für große, überparteiliche Deals enger werden.

Genau deshalb bleibt die zentrale Frage für den Markt weniger „ob“ Gespräche laufen – sondern ob daraus rechtzeitig ein abstimmungsfähiger Text wird, bevor Taktik und Wahlkalender die Dynamik beeinflussen.

Polymarket-Daten sehen aktuell noch eine Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent für ein Gesetz im laufenden Jahr.

next