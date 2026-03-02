Krypto News: Polymarket erreicht Rekord, Kalshi erlebt Iran-Shitstorm

Das Wichtigste in Kürze

Prognosemärkte bleiben ein starker Product-Market-Fit.

Polymarket erreicht Rekordvolumen rund um den Iran-Krieg.

Debatte um Kalshi-Markt, Trader kritisieren CEO.

Der Kryptomarkt hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischen-Asset-Klasse zu einem dynamischen Ökosystem für neue Finanz- und Informations-Instrumente entwickelt. Dabei hat sich ein Trend besonders klar als mehr als nur ein kurzweiliger Hype etabliert: Prognosemärkte.

Was bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 begann und zunächst wie ein experimentelles Nischenprodukt wirkte, hat sich im vergangenen Jahr als echter Product-Market-Fit erwiesen.

Märkte wie Polymarket zeigen, dass die kollektive Einbindung von Kapital in die Vorwegnahme realer Ereignisse nicht nur auf politische Wetten beschränkt ist, sondern zunehmend als Echtzeit-Indikator für geopolitische Risiken, wirtschaftliche Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen genutzt wird.

Diese Entwicklung macht sie zu einem ernstzunehmenden Mechanismus zur Informationsaggregation – weit über reine Spekulation hinaus.

Nun erreicht Polymarket einen neuen Rekord. Schon lange ist der Prediction Market kein Krypto-Geheimtipp mehr.

Polymarket erreicht Rekordvolumen durch US-Iran-Wetten

Am Wochenende verzeichnete die dezentrale Prognoseplattform Polymarket beispiellose Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit den eskalierenden US-Iran-Spannungen. So wurden mehr als 500 Millionen USD innerhalb kurzer Zeit in Iran-bezogene Verträge umgesetzt, darunter Wetten auf den Zeitpunkt eines US-Angriffs und politische Entwicklungen im Iran.

Polymarket just hit another all-time high! Despite geopolitical tensions, prediction markets are stronger than ever. Feb 28: $425M daily volume (surpassing US Election Day record)

February: $7B+ total volume (up 7.5x YoY)

Crypto markets never sleep. Real-time global sentiment,… — Starbase (@starbaseacc) March 2, 2026

Besonders auffällig war die Performance mehrerer neu erstellter Konten: Sechs davon realisierten Gewinne von über 1 Million USD, indem sie korrekt auf einen Angriff der US-Militärkräfte auf iranisches Gebiet bis zum 28. Februar setzten – was Spekulationen über mögliche Insider-Informationen anheizte.

Diese Entwicklung lässt sich als Bestätigung des wachsenden Interesses an Prognosemärkten interpretieren, denn sie aggregieren nicht nur Meinungen, sondern reale Finanzkraft, die auf Ereigniswahrscheinlichkeiten gesetzt wird.

Märkte wie „New Supreme Leader of Iran by…?“ ziehen ebenfalls hohe Volumina an – etwa rund 1 Million USD allein beim Markt zur Nachfolge des Obersten Führers bis Ende März. Solche Märkte können extrem schnell auf geopolitische Ereignisse reagieren, oft schneller als klassische Analystenschätzungen oder Nachrichtenzyklen.

Diskussion um Khamenei Tod: Kontroverse um Kalshi-Verfahren

Parallel zu den Aktivitäten auf Polymarket führte eine andere Prognosemarkt-Plattform, Kalshi, zu einer intensiven Debatte über die Frage, wie sensibel bestimmte Märkte strukturiert und aufgelöst werden sollten. Besonders im Fokus stand hier der Markt zur möglichen „Entmachtung des iranischen Führers Ali Khamenei“. Als Berichte über die Tötung des obersten Führers veröffentlicht wurden, entschied Kalshi, dass Wetten, die direkt mit dem Tod verknüpft sind, gemäß den eigenen Regeln und US-Regulierungen nicht vollständig ausgezahlt werden dürfen, sondern nur zum letzten Handelspreis vor dem Ereignis.

🚨KALSHI CEO DEFENDS KHAMENEI MARKET AFTER BACKLASH Tarek Mansour addressed criticism over the “Ali Khamenei out as Supreme Leader?” contract, saying it was structured so traders could not profit from a death and reiterating that Kalshi does not list markets that settle on… pic.twitter.com/GPffmhQDjl — Coin Bureau (@coinbureau) March 1, 2026

Diese Entscheidung stieß auf Kritik aus der Community: Einige Nutzer warfen der Plattform mangelnde Transparenz oder eine zu vage Marktformulierung vor, da der Markt als „aus dem Amt entfernt“ formuliert war und nicht ausschließlich auf Tod abzielte. Kritiker sahen hierin eine unfaire Bevorzugung der Plattforminteressen über die der Trader.

Bei Polymarket gab es ähnliche kontroverse Diskussionen über die Auslegung der Marktbedingungen – so wurde etwa ein Markt, der fragte, ob die USA Khamenei „gewaltsam entfernen“ würden, nach der Bestätigung seines Todes als „Nein“ aufgelöst, weil die Auslegung laut Plattform nicht als forcierte Entfernung im Wortlaut galt. Nicht nur bei Krypto Börsen, sondern auch bei Prognosemärkte bleibt der regulatorische Wandel damit dynamisch.