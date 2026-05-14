Krypto News: Starknet überzeugt mit Upgrade & Stablecoin-Boom

Das Wichtigste in Kürze

Starknet startet strkBTC und bringt Privacy-Funktionen für Bitcoin-DeFi auf Layer-2.

Stablecoin-Volumen auf Starknet erreicht neues Allzeithoch bei 333 Millionen Dollar.

STRK steigt über 30 Prozent dank neuer fundamentaler Entwicklungen deutlich an.

Starknet gehört zu den bekanntesten Layer-2-Netzwerken im Ethereum-Ökosystem. Das Projekt setzt auf Zero-Knowledge-Technologie, um Transaktionen schneller und günstiger abzuwickeln. Dennoch verlief die Kursentwicklung des STRK-Tokens bislang enttäuschend. Im vergangenen Jahr verlor Starknet rund 75 Prozent seines Werts, während die Dynamik im Ökosystem deutlich nachließ.

Zeitweise fiel das Projekt sogar fast aus den Top 130 der größten Kryptowährungen heraus. Doch zuletzt zeigt sich wieder relative Stärke: Innerhalb eines Monats legte STRK um mehr als 30 Prozent zu.

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Anleger spekulieren nun auf ein mögliches Comeback – und tatsächlich liefern fundamentale Entwicklungen neue Argumente für eine Trendwende.

Starknet startet strkBTC – Bitcoin-Upgrade mit Fokus auf Privacy

In dieser Woche sorgte Starknet mit dem Launch von „strkBTC“ für Aufmerksamkeit. Dabei handelt es sich um einen ZK-basierten Bitcoin-Wrapper, der vertrauliche Transfers und abgeschirmte Guthaben auf der Layer-2 ermöglichen soll. Starknet positioniert sich damit klar im wachsenden Markt rund um Bitcoin-DeFi und Privacy-Anwendungen. Besonders auffällig: Das Team betont offensiv, dass Datenschutz langfristig ein Kernbestandteil von Bitcoin-Anwendungen werden müsse. Starknet-CEO Eli Ben-Sasson erklärte zuletzt, Privacy sei „das fehlende Puzzlestück für Bitcoin in DeFi“.

Privacy is the missing piece for Bitcoin in DeFi. May 12. strkBTC. https://t.co/0cBkYcd6ZX — Eli Ben-Sasson | Starknet.io (@EliBenSasson) May 10, 2026

Technologisch ist das Upgrade durchaus relevant. Starknet kombiniert Zero-Knowledge-Proofs mit einer skalierbaren Layer-2-Architektur. Nutzer sollen Bitcoin dadurch nicht nur günstiger bewegen können, sondern künftig auch mit deutlich mehr Vertraulichkeit. Genau dieser Punkt könnte in einem zunehmend regulierten Markt wichtig werden. Denn viele Blockchain-Netzwerke bleiben vollständig transparent – inklusive Wallet-Bewegungen und Guthaben.

LATEST: ⚡ Starknet has launched strkBTC, a ZK-powered Bitcoin wrapper that enables shielded balances and confidential transfers on its L2 network. pic.twitter.com/RLx3s9b50G — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) May 13, 2026

Mit strkBTC versucht Starknet nun, Bitcoin stärker in das eigene DeFi-Ökosystem einzubinden. Das könnte langfristig zusätzliche Liquidität und neue Anwendungen auf die Plattform bringen. Gleichzeitig zeigt der Schritt, dass Starknet nicht nur auf Ethereum-Skalierung setzt, sondern gezielt Narrative rund um Bitcoin-Adoption besetzen will. Der Markt reagierte zumindest kurzfristig positiv: Rund um die Ankündigungen zog auch das Handelsvolumen bei STRK wieder an.

Privacy is a product people will always need, regardless of market conditions.

That sentence was true yesterday, it's true today, and it will be true tomorrow. — Eli Ben-Sasson | Starknet.io (@EliBenSasson) May 11, 2026

Gerade nach Monaten schwacher Kursentwicklung könnte das wichtig werden. Denn bislang fehlten Starknet konkrete Wachstumsimpulse. Nun liefert das Projekt zumindest wieder technologische Innovationen, die sich klar von vielen anderen Layer-2-Netzwerken unterscheiden.

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Stablecoin-Boom erreicht Allzeithoch – warum das für Starknet bullisch ist

Noch spannender für viele Analysten ist derzeit allerdings die Entwicklung bei den Stablecoins auf Starknet. Laut aktuellen Daten erreichte das Stablecoin-Volumen im Netzwerk mit rund 333 Millionen US-Dollar ein neues Allzeithoch. Besonders bemerkenswert: Noch im Mai 2025 lag das Volumen zeitweise nur bei etwa 30 Millionen US-Dollar. Innerhalb eines Jahres hat sich die Liquidität damit mehr als verzehnfacht.

Für Layer-2-Netzwerke sind Stablecoins extrem wichtig. Denn sie gelten als Grundlage für nahezu alle DeFi-Anwendungen – vom Lending über Trading bis hin zu Zahlungsdiensten. Mehr Stablecoins bedeuten in der Regel auch mehr Aktivität, höhere Liquidität und steigende Nutzung der Infrastruktur. Genau das sehen viele Investoren derzeit bei Starknet.

Stablecoin supply on @Starknet just hit a new all-time high at $333M! 📈 🔹 May 2024: ~$100M (previous peak)

🔹 May 2025: ~$30M (multi-month low)

🔹 May 2026: $333M, new ATH 3x'd in under a year. Starknet quietly building real liquidity. Data via @growthepie_eth pic.twitter.com/4exE5vuCSn — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) May 14, 2026

Der starke Anstieg deutet darauf hin, dass Kapital wieder verstärkt in das Ökosystem fließt. Das ist insbesondere deshalb relevant, weil Starknet lange Zeit Probleme hatte, Nutzer und Liquidität dauerhaft zu halten. Nun scheint sich die Lage zu stabilisieren. Analyst Leon Waidmann sprach bereits davon, dass Starknet „leise echte Liquidität aufbaut“.

Bullisch wird diese Entwicklung auch deshalb bewertet, weil Stablecoin-Wachstum häufig als Frühindikator für steigende Netzwerkaktivität gilt. Wenn Kapital auf eine Chain fließt, folgen oft neue Anwendungen, höhere Transaktionszahlen und mehr Nachfrage nach dem nativen Token. STRK könnte davon indirekt profitieren, etwa durch steigende Nutzung des Netzwerks und wachsende Relevanz.

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