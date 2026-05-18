Krypto News Überblick: 4 wichtige Dinge für diese Woche

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin fällt unter 77.000 Dollar, Risikoassets geraten erneut deutlich unter Druck.

US-Anleiherenditen steigen kräftig, Inflationsängste belasten Kryptomarkt zum Wochenstart massiv.

Nahost-Spannungen nehmen zu, Ölpreise steigen und erhöhen Marktunsicherheit zusätzlich.

Solstice startet SLX-Token diese Woche, Solana-DeFi-Narrativ gewinnt Aufmerksamkeit erneut. .

Bitcoin startet schwach in die neue Woche: Der Kurs fiel unter 77.000 US-Dollar, während Risikoassets erneut unter Druck geraten. Vor allem steigende US-Anleiherenditen, höhere Ölpreise und neue Spannungen im Nahen Osten belasten die Stimmung. Damit rücken Makro-Themen wieder stärker in den Fokus. Für den Kryptomarkt bedeutet das: weniger Risikoappetit, höhere Volatilität und eine Woche, in der externe Nachrichten den kurzfristigen Trend dominieren dürften.

Anleiherenditen im Fokus: Druck auf Bitcoin nimmt zu

Zum Wochenstart steht vor allem der US-Anleihemarkt im Mittelpunkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg laut aktuellen Marktdaten auf rund 4,63 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang 2025. Auch die zweijährige Rendite kletterte auf über 4,10 Prozent, während die 30-jährige Rendite zeitweise über 5,15 Prozent lag. Auslöser ist eine Mischung aus geopolitischen Risiken, steigenden Ölpreisen und neuen Inflationssorgen.

It simply won't stop. It is Sunday night and the US 10Y Note Yield just casually hit 4.63%, the highest since February 2025. We are now ~4 basis points ABOVE the high that prompted President Trump's "90-day tariff pause" in April 2025. This puts the 10Y Note Yield up +70 basis… pic.twitter.com/SGjFmq8ieo — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 18, 2026

Für Bitcoin ist das kurzfristig problematisch. Steigende Renditen erhöhen die Attraktivität sicherer Anlagen und verschärfen die Finanzierungsbedingungen. Gleichzeitig sinkt die Hoffnung auf Zinssenkungen, während Märkte sogar wieder eine mögliche Straffung der Geldpolitik einpreisen. In diesem Umfeld geraten besonders volatile Assets wie Kryptowährungen unter Druck. Der Rückfall unter 77.000 US-Dollar zeigt, dass der Markt aktuell empfindlich auf Makro-Schocks reagiert. Entscheidend wird nun, ob die Renditen weiter steigen oder sich zumindest stabilisieren.

Nahost-Risiken: Iran bleibt der größte Unsicherheitsfaktor

Auch geopolitisch bleibt die Lage angespannt. Reuters berichtet aktuell, dass Iran über Pakistan einen überarbeiteten Vorschlag zur Beendigung des Konflikts an die USA übermittelt hat. Zugleich bleiben zentrale Streitpunkte ungelöst: das iranische Atomprogramm, die Kontrolle über die Straße von Hormus, mögliche Entschädigungen und die Aufhebung der US-Blockade.

🚨 BREAKING: 🇺🇸🇮🇷 IRANIAN FOREIGN MINISTER, ABBAS ARAGHCHI, JUST SAID: “IRAN IS FOCUSED ON ENDING THE WAR AT THIS STAGE.” PRESIDENT TRUMP ALSO SAID IRAN “REALLY WANTS TO SIGN” THE AGREEMENT IF TRUE, THIS IS EXTREMELY BULLISH FOR MARKETS!! pic.twitter.com/LHRahh9GPr — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) May 18, 2026

Für die Märkte ist besonders relevant, dass jede neue Eskalation den Ölpreis weiter antreiben könnte. Genau das würde die Inflationssorgen verstärken und den Druck auf Anleihemärkte sowie Risikoassets erhöhen. Berichte über mögliche neue US-Militärplanungen gegen Iran verschärfen diese Unsicherheit zusätzlich. Bereits im Februar berichtete Reuters, dass das US-Militär Vorbereitungen für potenziell länger anhaltende Operationen gegen Iran getroffen hatte.

Damit bleibt der Nahost-Konflikt ein zentraler Volatilitätstreiber. Für Bitcoin bedeutet das: Solange Öl, Renditen und geopolitische Schlagzeilen gleichzeitig steigen, bleibt die Erholung fragil.

Solstice: SLX-Launch am 21. Mai im Blick

Neben Makro-Themen steht auch ein Krypto-spezifisches Ereignis auf der Agenda: Solstice will den SLX-Token am 21. Mai starten. Solstice ist ein Solana-basiertes DeFi-Protokoll, das sich auf Stablecoin-Yield, Staking und institutionell ausgerichtete Finanzinfrastruktur konzentriert. Der native SLX-Token soll dabei als Governance- und Utility-Token im Ökosystem dienen. Laut Projektdokumentation ist die Gesamtmenge auf eine Milliarde SLX begrenzt.

We've got a date! ► Solstice S2 is ongoing

► Solstice is also launching an STRC product

► STRC product will have tranching

► Might be the first tranching product on Solana? I know I'll have tons of vesting; still, I'm excited to see what happens here. https://t.co/KZNQo3bAia — Stephen | DeFi Dojo (@phtevenstrong) May 14, 2026

Im Markt wird der Launch bereits beobachtet, weil Solstice in das größere Solana-DeFi-Narrativ passt. Gerade in schwachen Marktphasen sind neue Token-Launches allerdings zweischneidig. Einerseits können sie Aufmerksamkeit und Liquidität anziehen. Andererseits ist das Umfeld für neue Listings schwieriger, wenn Bitcoin schwächelt und Risikoappetit sinkt.

Bitcoin Hyper: Presale nähert sich 33 Millionen Dollar

Während der Gesamtmarkt schwächer tendiert, bleibt das Interesse an ausgewählten Presale-Projekten hoch. Besonders Bitcoin Hyper sorgt aktuell weiter für Aufmerksamkeit. Das Projekt könnte bereits in dieser Woche die Marke von 33 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital überschreiten. Hintergrund ist das Narrativ rund um Bitcoin-L2-Infrastruktur. Viele Investoren setzen darauf, dass Bitcoin langfristig mehr Funktionen benötigt, um mit modernen Smart-Contract-Ökosystemen konkurrieren zu können.

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Genau hier setzt Bitcoin Hyper an. Das Projekt kombiniert Elemente aus dem Bitcoin- und Solana-Ökosystem. Im Mittelpunkt steht eine Layer-2-Lösung für Bitcoin, die schnellere Transaktionen, niedrigere Gebühren und zusätzliche Anwendungen ermöglichen soll. Gleichzeitig soll die Architektur Vorteile der Solana Virtual Machine integrieren und damit deutlich mehr Skalierungspotenzial schaffen.

Im Markt wird vor allem die Kombination aus Bitcoin-Sicherheit und Solana-Geschwindigkeit diskutiert. Hinzu kommt ein Staking-Modell mit aktuell rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Nachfrage erzeugt.

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