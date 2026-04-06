Krypto News Überblick: 5 wichtige Dinge für diese Woche

Das Wichtigste in Kürze

Der Iran-Krieg und Makro-Daten in den USA dürften Bitcoin und Co jetzt entscheidend bewegen.

Hyperliquid könnte HIP-4 diese Woche einführen, Bitcoin Hyper vor 33 Mio Dollar Meilenstein.

Pendle möchte Ökosystem in Richtung Solana ausbauen, weitere Impulse möglich.

Das Osterwochenende verlief am Kryptomarkt vergleichsweise ruhig. Bitcoin hielt sich stabil, größere Impulse blieben aus und auch aus dem Nahen Osten kamen zunächst keine neuen Schockwellen. Zum Wochenstart dreht die Stimmung nun aber wieder ins Bullische: Bitcoin steigt am Montag auf aktuell rund 68.985 US-Dollar und liegt damit gut 3,3 Prozent im Plus.

Genau das zeigt, wie nervös und zugleich widerstandsfähig der Markt aktuell ist. Die Seitwärtsphase ist also noch nicht vorbei, doch die neue Woche bringt gleich mehrere mögliche Kurstreiber. Entscheidend werden vor allem fünf Themen: Iran, US-Makrodaten, Hyperliquid, Bitcoin Hyper und Pendle.

Die besten Krypto-Presales in 2026 – hier mehr erfahren

Voller Fokus auf Iran

Der wichtigste externe Treiber für alle Risk-Assets bleibt diese Woche der Iran-Konflikt. Laut Axios und Reuters wird derzeit in letzter Minute über eine mögliche 45-tägige Waffenruhe verhandelt, die den Weg zu einem dauerhaften Ende der Kämpfe ebnen könnte. Gleichzeitig betonen die Berichte aber auch, dass die Chancen auf eine kurzfristige Einigung innerhalb der nächsten 48 Stunden weiterhin gering sind.

BREAKING: The US, Iran, and a group of regional mediators are discussing a potential 45-day ceasefire that could lead to a permanent end to the Iran War, per Axios. Details include: 1. This is being described as a "last-ditch effort" to prevent "massive strikes on Iranian… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 6, 2026

Genau deshalb reagieren die Märkte so sensibel auf jede neue Schlagzeile. Für Krypto ist das besonders relevant, weil Ölpreise, Inflationsängste und allgemeine Risikoaversion direkt auf Bitcoin und Altcoins durchschlagen können. Sollte es eine diplomatische Entspannung geben, wäre das kurzfristig klar bullisch. Scheitern die Gespräche dagegen und eskaliert die Lage rund um die Straße von Hormus weiter, droht erneut Volatilität über alle Märkte hinweg.

Wichtige Makro-Daten in den USA

Auch die US-Konjunkturdaten dürften diese Woche für Bewegung sorgen. Am Mittwoch veröffentlicht die Fed die Protokolle ihrer Sitzung vom 17. bis 18. März. Diese Minutes sind wichtig, weil Anleger darin nach Hinweisen suchen, wie ernst die Notenbank die jüngsten Inflationsrisiken und das Wachstumstempo einschätzt.

Key Events This Week: 1. Markets React to Trump's "48 Hour Warning" – 6 PM ET Today 2. March ISM Non-Manufacturing data – Monday 3. Trump's "Iran Power Plant and Bridge Day" – Tuesday 4. Fed Meeting Minutes – Wednesday 5. February PCE Inflation data – Thursday 6. US Q4… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 5, 2026

Am Donnerstag folgen dann gleich zwei relevante Datenpunkte: die Februar-Zahlen zu Personal Income and Outlays inklusive PCE-Inflation sowie die dritte Schätzung des US-BIP für das vierte Quartal 2025. Am Freitag steht schließlich mit dem US-CPI für März der wohl wichtigste Termin der Woche an.

Gerade wegen des jüngsten Ölpreisschubs durch den Nahostkonflikt dürfte der Inflationsbericht diesmal besonders genau beobachtet werden. Für Bitcoin ist das entscheidend, weil Zinserwartungen und Liquiditätsfantasie weiterhin starke Kurstreiber bleiben.

HIP-4 im Fokus: Warum Hyperliquid jetzt so spannend ist

Hyperliquid gehört aktuell zu den spannendsten Projekten im Kryptomarkt, weil das Protokoll weit mehr ist als nur ein weiterer DEX. Offiziell beschreibt sich Hyperliquid als eigene Layer-1 mit vollständig onchain geführten Orderbüchern für Spot- und Perpetual-Handel. Genau dieses Setup hat das Projekt in den vergangenen Monaten zur führenden Perp-DEX gemacht. Nun richtet sich der Blick auf HIP-4.

Dabei geht es um sogenannte Outcome Contracts, also binäre, vollständig besicherte Kontrakte, die je nach Ereignisausgang zwischen 0 und 1 abgerechnet werden. Das öffnet Hyperliquid die Tür zu Prediction Markets und perspektivisch auch zu neuen Options- und Event-Produkten.

Outcome Trading (HIP-4) will do for prediction markets what HIP-3 did for RWA perps. People are still underselling what's coming. Here's the proof 👇 1 in 5 of Polymarket's top traders by volume come from wallets also active on Hyperliquid.https://t.co/D3hwZQY0Ix — Outcome (@Outcomexyz) March 26, 2026

Wichtig ist: Nach aktuellem Stand läuft HIP-4 bereits im Testnet; Gerüchte über einen Mainnet-Start in den nächsten ein bis zwei Wochen sind am Markt präsent, offiziell bestätigt ist ein konkretes Launch-Datum bislang aber nicht.

Bitcoin Hyper: L2-Narrativ bleibt heiß

Auch Bitcoin-Layer-2 bleibt ein Thema, das viele Anleger weiter im Blick haben. Bitcoin Hyper positioniert sich auf seiner offiziellen Website als Bitcoin-L2, die schnelle und günstige BTC-Transaktionen ermöglichen und zugleich DeFi-, dApp- und Staking-Anwendungen auf Basis einer SVM-Architektur eröffnen soll. Die Projektseite beschreibt dafür eine Bridge-Struktur, ZK-Proofs und periodische Commitments zurück auf Bitcoin Layer 1.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Im Presale setzt Bitcoin Hyper klar auf Momentum: So beläuft sich das Presale-Volumen zuletzt auf über 32,25 Millionen US-Dollar, während die Projektseite aktuell mit einem Tokenpreis von 0,0337 US-Dollar sowie Staking-Rewards von bis zu 36 Prozent wirbt. Damit bleibt das Narrativ klar: mehr Nutzen für Bitcoin, Solana-ähnliche Ausführungsgeschwindigkeit und weiter steigende Presale-Dynamik. Ob der Presale nächste Woche über 33 Millionen Dollar steigt, ist offen, aber das Momentum wirkt ungebrochen bullisch.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

$PENDLE: Kommt fixed yield jetzt auch auf Solana?

Pendle bleibt eines der interessantesten DeFi-Protokolle, wenn es um tokenisierte Renditen geht. Das Grundmodell ist klar: Pendle zerlegt yield-bearing Assets in Principal Tokens, kurz PT, und Yield Tokens, kurz YT. Dadurch können Nutzer entweder fixe Renditen sichern oder gezielt auf zukünftige Renditebewegungen spekulieren.

Genau deshalb ist Pendle in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Fixed-Yield-Namen im DeFi-Sektor geworden. Nun wird am Markt über den nächsten Expansionsschritt gesprochen:

Auf X wurde angeteasert, dass das PT-Fixed-Yield-Produkt auf Solana ausgedehnt werden könnte. Das wäre strategisch spannend, weil Pendle damit noch stärker in ein schnell wachsendes, nicht-EVM-basiertes Ökosystem vordringen würde.

Bestätigt ist vor allem die Stoßrichtung: Pendle will seine Fixed-Yield-Produkte breiter ausrollen und Solana wäre dafür ein logischer nächster Schritt.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026