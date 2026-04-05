Krypto Prognose: Hierhin wandert Zcash langfristig

Das Wichtigste in Kürze

Zcash bleibt einer der spannendsten Privacy Coins.

Langfristig wandern immer mehr ZEC in die Shielded Pools.

Bitcoin Hyper revolutioniert Bitcoin, Layer-2 kommen ins Ökosystem.

Zcash gehört zu den spannendsten, aber oft missverstandenen Kryptowährungen am Markt. Während der Coin lange Zeit im Schatten von Bitcoin und Ethereum stand, sorgte insbesondere Ende 2025 wieder für mehr Aufmerksamkeit – auch, weil das Thema Privatsphäre im digitalen Raum zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Mittlerweile hat sich Zcash wieder in den Top 30 etabliert. Doch eine zentrale Frage bleibt: Was passiert eigentlich langfristig mit den meisten ZEC? Werden sie aktiv genutzt oder eher gehortet? Genau hier liefern aktuelle On-Chain-Daten spannende Einblicke – und zeichnen ein klares Bild eines strukturellen Wandels im Netzwerk.

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Zcash Analyse: Wohin die meisten ZEC langfristig wandern

Ein Blick auf die Daten zeigt deutlich: Immer mehr ZEC wandern langfristig in den sogenannten „Shielded Pool“, konkret in den Orchard Pool. Dieser Bereich steht für vollständig private Transaktionen – im Gegensatz zu den transparenten Adressen, die eher mit Bitcoin vergleichbar sind.

Zcash Orchard pool is replacing Transparent as the long-term coin storage spot. – Transparent coins peaked in quantity and age in late 2024.

– A 67% drop in transparent coins 1+ years old, from a peak of ~8.5M in late 2024 now down to 2.8M.

– Mean age of transparent coins fell… pic.twitter.com/Q19jf4rfph — Jeremiah (@jeremiahrogers) April 4, 2026

Die Entwicklung ist eindeutig: Während transparente Coins ihren Höhepunkt Ende 2024 erreicht haben, ist deren Bedeutung seither stark zurückgegangen. Besonders auffällig ist der massive Rückgang älterer Coins. Die Anzahl der ZEC, die länger als ein Jahr gehalten werden, ist um rund 67 Prozent gefallen – von etwa 8,5 Millionen auf nur noch 2,8 Millionen. Gleichzeitig ist auch das durchschnittliche Alter dieser Coins deutlich gesunken.

Das deutet darauf hin, dass langfristige Investoren ihre Bestände zunehmend in den privaten Bereich verschieben. Der Orchard Pool wächst dabei kontinuierlich und ist inzwischen der dominierende Speicherort im Netzwerk. Parallel dazu sind rund 75 Prozent der verbleibenden transparenten Coins weniger als ein Jahr alt – ein Hinweis darauf, dass diese eher für kurzfristige Transfers oder Handelsaktivitäten genutzt werden.

Das Gesamtbild: Zcash entwickelt sich strukturell immer stärker zu einem Netzwerk, in dem langfristige Speicherung primär privat erfolgt, während transparente Transaktionen eher kurzfristigen Zwecken dienen.

Bullische Entwicklungen rund um Zcash nehmen zu

Neben diesen strukturellen Verschiebungen gibt es aktuell auch mehrere fundamentale Entwicklungen, die für Zcash sprechen. Besonders auffällig ist, dass der Anteil der „shielded“ Coins zuletzt ein neues Allzeithoch erreicht hat. Über 5 Millionen ZEC befinden sich mittlerweile im privaten Pool – ein klares Zeichen für steigende Nachfrage nach Privatsphäre.

another all time high in shielded zcash so, now we have: – zec hashrate ATH & distribution ATH

– more miners on the way

– zec shielded ATH

– the best quantum proofing for an L1 & privacy

– reduced blocktimes and sync times + scaling work underway

– new dev team backed by… https://t.co/NUBJwmivIH pic.twitter.com/ovgPwm09O9 — mert (@mert) April 2, 2026

Auch auf technischer Ebene tut sich einiges: Die Hashrate von Zcash hat ebenfalls neue Höchststände erreicht, was auf eine steigende Netzwerksicherheit und wachsendes Interesse von Minern hindeutet. Gleichzeitig wird die Verteilung des Minings breiter, was das Risiko von Zentralisierung reduziert.

Hinzu kommen Fortschritte bei Skalierung und Performance. Schnellere Blockzeiten, optimierte Synchronisierung und laufende Entwicklungsarbeit sorgen dafür, dass das Netzwerk effizienter wird. Unterstützt wird das Ganze durch neue Entwicklerteams sowie prominente Investoren aus dem Krypto-Sektor, die aktiv an Infrastruktur, Wallets und Protokollverbesserungen arbeiten.

continue to believe that zcash is the last possible 1000x in crypto. gov overreach, money printing, rise in socialism, quantum. all massive multi-decade tailwinds. as with btc, don’t trade it. accumulate during periods of apathy and hold it for 10-20yrs. — qw (@QwQiao) March 15, 2026

Ein weiterer spannender Aspekt ist das Thema „Quantum Resistance“. Zcash wird zunehmend als eines der Projekte wahrgenommen, das sich frühzeitig mit der Absicherung gegen zukünftige Quantencomputer auseinandersetzt – ein Narrativ, das in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen könnte.

Insgesamt entsteht hier ein seltenes Zusammenspiel aus wachsender Nutzung, technologischem Fortschritt und starken Narrativen – eine Kombination, die historisch oft die Grundlage für neue Marktzyklen war.

Bitcoin bekommt Konkurrenz – doch neue L2 könnten alles verändern

Zcash wird von einigen Marktteilnehmern bereits als eine Art „besseres Bitcoin“ gesehen – vor allem wegen der integrierten Privatsphäre und möglicher Vorteile im Bereich der Zukunftssicherheit. Doch gleichzeitig schläft auch Bitcoin nicht. Gerade im Bereich Layer-2-Technologie entstehen aktuell neue Ansätze, um Bitcoin funktionaler, schneller und vielseitiger zu machen.

Ein besonders spannendes Projekt ist hier Bitcoin Hyper. Während Bitcoin lange Zeit primär als Store of Value fungierte, soll durch solche Lösungen ein neues Ökosystem entstehen, das deutlich mehr Anwendungsfälle ermöglicht.

Bitcoin Hyper setzt dabei auf eine Kombination aus der Sicherheit von Bitcoin und der Geschwindigkeit moderner Blockchains wie Solana. Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) sollen Entwickler deutlich einfacher Anwendungen auf Bitcoin-Basis bauen können. Gleichzeitig sorgen Zero-Knowledge-Proofs für zusätzliche Sicherheit, während eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 neue Funktionalitäten ermöglicht.

Das Projekt trifft aktuell auf enorme Nachfrage: Bereits über 32,25 Millionen US-Dollar wurden im Presale eingesammelt – ein klares Zeichen für starkes Marktinteresse. Trotz des insgesamt eher schwachen Marktumfelds zeigt Bitcoin Hyper damit eine klare relative Stärke.

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Ein weiterer Anreiz ist das Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY, das insbesondere für frühe Investoren attraktiv erscheint. Gleichzeitig steigt der Tokenpreis stufenweise, wodurch erste Buchgewinne bereits möglich sind.

Die größere Vision dahinter: Bitcoin soll nicht nur Wert speichern, sondern aktiv genutzt werden – für Zahlungen, Anwendungen und ein wachsendes Ökosystem. Sollte sich dieser Trend durchsetzen, könnte dies die Nachfrage nach Bitcoin langfristig deutlich erhöhen.

Während Zcash also vor allem im Bereich Privatsphäre punktet, könnte Bitcoin durch Layer-2-Innovationen eine ganz neue Rolle im Krypto-Ökosystem einnehmen. Wer das spannend findet, kann jetzt HYPER noch günstig kaufen.

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