Krypto-Trend überrascht & schafft 10x in zwei Jahren

Das Wichtigste in Kürze

Real World Assets zeigen einen klaren Product Market Fit.

Über 30 Milliarden US-Dollar und 10x in nur zwei Jahren.

Tokenisierte Staatsanleihen dominieren, doch auch Aktien, Rohstoffe und Co wachsen massiv.

Für Krypto-Anleger wird es immer wichtiger, echte Trends zu identifizieren, die langfristig fundamentales Wachstum schaffen und einen realen Produkt-Market-Fit besitzen. Denn viele Narrative der vergangenen Jahre erwiesen sich letztlich als kurzfristige Spekulation ohne nachhaltigen Nutzen. Zahlreiche Coins und Hypes verschwanden wieder, weil konkrete Anwendungsfälle fehlten.

Genau deshalb rückt nun ein Bereich immer stärker in den Fokus institutioneller Investoren: tokenisierte Real-World-Assets, kurz RWAs. Während viele Krypto-Sektoren zuletzt stagnierten, explodierte dieser Markt laut aktuellen Daten geradezu. Innerhalb von nur zwei Jahren stieg das Volumen tokenisierter Vermögenswerte um das Zehnfache auf inzwischen mehr als 30 Milliarden US-Dollar.

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RWAs wachsen auf über 30 Milliarden US-Dollar an

Die Analysten von a16z crypto verweisen in einer aktuellen Analyse auf die massive Expansion tokenisierter Real-World-Assets. Gemeint sind klassische Finanzinstrumente wie Staatsanleihen, Aktien, Rohstoffe oder Kreditprodukte, die als digitale Tokens auf Blockchains abgebildet werden. Anleger erhalten dadurch einen direkten Onchain-Zugang zu traditionellen Vermögenswerten – kombiniert mit den Vorteilen der Blockchain-Technologie wie schnelleren Transaktionen, globaler Verfügbarkeit und höherer Transparenz.

Tokenized “real-world” assets (RWAs) have surged 10x in two years, now topping $30B — with nearly half held in U.S. Treasury debt. The growth reflects rising institutional demand to put traditional financial instruments onchain, from government bonds and commodities to equities… pic.twitter.com/qGhWtSKW1P — a16z crypto (@a16zcrypto) May 8, 2026

Besonders dominant sind derzeit tokenisierte US-Staatsanleihen. Laut der veröffentlichten Grafik entfällt inzwischen fast die Hälfte des gesamten RWA-Marktes auf US-Treasuries. Institutionelle Investoren nutzen Blockchain-Infrastruktur zunehmend, um kurzfristige Staatsanleihen effizienter handelbar zu machen und Liquidität flexibler zu verwalten. Gerade im Umfeld hoher Zinsen wurden tokenisierte Treasury-Produkte zuletzt massiv nachgefragt.

Doch die Analyse von a16z Crypto zeigt auch, dass sich der Markt zunehmend verbreitert. Neben Staatsanleihen wachsen inzwischen ebenso tokenisierte Rohstoffe, Aktien, Private Credit, Asset-Backed-Credit-Strukturen oder Private-Equity-Produkte deutlich an. Besonders seit Anfang 2025 beschleunigte sich das Wachstum noch einmal sichtbar. Das gesamte Marktvolumen überschritt zuletzt die Marke von 30 Milliarden US-Dollar – nach weniger als 3 Milliarden US-Dollar vor rund zwei Jahren.

Damit entwickelt sich RWAs immer stärker zu einem der wenigen Krypto-Sektoren mit realem institutionellem Nutzen und klarer Nachfrage aus der traditionellen Finanzwelt. Während viele frühere Narrative primär spekulativ waren, fließt hier inzwischen reales Kapital aus klassischen Märkten direkt auf die Blockchain. Genau deshalb gilt der RWA-Sektor mittlerweile als einer der spannendsten fundamentalen Wachstumstreiber im gesamten Kryptomarkt.

US-Staatsanleihen dominieren den Milliardenmarkt der RWAs

Die aktuellen Daten von rwa.xyz zeigen eindrucksvoll, wie stark der Markt für tokenisierte Real-World-Assets inzwischen gewachsen ist. Das gesamte Volumen der tatsächlich onchain ausgegebenen RWAs liegt mittlerweile bei rund 30,3 Milliarden US-Dollar. Noch spannender: Der Wert der zugrunde liegenden repräsentierten Vermögenswerte beläuft sich sogar bereits auf fast 397 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig existieren inzwischen mehr als 762.000 Asset-Holder im Markt. Damit entwickelt sich das Segment zunehmend zu einem ernsthaften Bestandteil der globalen Finanzinfrastruktur.

Besonders dominant bleibt dabei tokenisierte US-Staatsverschuldung. Laut den aktuellen Zahlen entfallen rund 14,5 Milliarden US-Dollar beziehungsweise fast die Hälfte des gesamten RWA-Marktes allein auf US-Treasuries. Institutionelle Anleger nutzen Blockchain-Lösungen hier zunehmend, um kurzfristige Staatsanleihen effizienter, transparenter und rund um die Uhr handelbar zu machen. Gerade im Hochzinsumfeld bleibt dieser Bereich einer der wichtigsten Wachstumstreiber.

Auf Platz zwei folgen inzwischen tokenisierte Rohstoffe mit mehr als 5,1 Milliarden US-Dollar. Dahinter wachsen zunehmend neue Kategorien wie Asset-Backed-Credit-Produkte mit rund 2,1 Milliarden US-Dollar oder Specialty Finance mit etwa 1,7 Milliarden US-Dollar Marktvolumen. Auch tokenisierte Aktien, Private Equity, Venture Capital oder Immobilien gewinnen schrittweise Marktanteile hinzu.

Auffällig ist dabei vor allem die Dynamik seit Anfang 2025. Die Charts von rwa.xyz zeigen eine nahezu exponentielle Beschleunigung des Wachstums. Während der Markt Anfang 2024 noch vergleichsweise klein war, stieg das Volumen innerhalb weniger Quartale massiv an. Genau das deutet darauf hin, dass institutionelle Investoren Blockchain-Infrastruktur inzwischen nicht mehr nur testen, sondern zunehmend produktiv einsetzen.

Damit entwickelt sich der RWA-Sektor immer stärker zu einer Brücke zwischen klassischer Finanzwelt und Krypto-Ökosystem. Während viele frühere Krypto-Narrative primär auf Spekulation basierten, fließt hier inzwischen reales Kapital aus traditionellen Finanzmärkten direkt onchain.

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