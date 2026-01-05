[Live] Bitcoin: Charts, ETFs und Makrodaten im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin konnte zuletzt ein höheres Hoch bei 92.400 US-Dollar erreichen, nachdem der Kurs zuvor den dynamischen Widerstand bei 91.500 USD durchbrach.

Physisch gedeckte Bitcoin-ETFs verzeichneten parallel Zuflüsse über 471 Millionen USD, getragen von BlackRock, Fidelity und Bitwise.

Geopolitische Spannungen, wie etwa die Festnahme von Nicolas Maduro, stärken unterdessen die Narrative digitaler Assets als sicherer Wertspeicher in eine zunehmend instabilen Welt.

Bitcoin startet dynamisch ins Jahr 2026: Diese Zielzonen sind jetzt relevant

Es wirkt, als ob Bitcoin die anhaltende Unsicherheit des Jahres 2025 weitgehend abgeschüttelt hat und sich nun wieder auf dem Weg in Richtung 100.000 US-Dollar befindet.

Während der Kurs von Oktober bis November nämlich konsequent tiefere Hochs und tiefere Tief ausbildete und am Monatsende einen lokalen Tiefpunkt bei 80.500 USD erreichte, hat sich diese Dynamik im Dezember umgekehrt:

Nach einer Konsolidierung innerhalb eines Seitwärtskanals ist Bitcoin Ende Dezember erstmals wieder über 92.000 USD geklettert. Und auch wenn anschließend erneut eine Korrektur eintrat, hat diese Bewegung einen wichtigen Impuls geliefert – ein höheres Hoch!

Im Zuge dieser Entwicklung konnte Bitcoin letzte Woche einen weiteren Anlauf starten, die den Preis nicht nur über den gelben dynamischen Widerstand bei 86.700 USD hieven konnte, sondern zugleich auch die wichtige 91.500-USD-Marke (grün) durchbrechen konnte.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Kurs bei 92.400 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,23 Prozent in 24 Stunden und sogar 3,35 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht.

Sollte der Bitcoin-Preis den Widerstand bei 91.500 USD nachhaltig bestätigen, sehe ich weiteres Kurspotenzial bis 98.000 US-Dollar (blau). Demgegenüber würde ein Abverkauf unter jene Resistenz weiteren Abwärtsdruck in Richtung 87.000 US-Dollar (rosa) freisetzen.





Die Liquidations-Heatmap von Coinglass verdeutlicht das fragile Marktumfeld und zeigt, dass es bei 91.650 und 91.950 US-Dollar, aber auch bei 93.600 US-Dollar zu erheblichen Liquidierung in Höhe von jeweils 40 Mio. USD kommt.

Bitcoin-ETFs verzeichnen im Zuge des neuen Jahres wieder steigende Mittelzuflüsse

Im Zuge der positiven Preisentwicklung verzeichneten auch die physisch gedeckten Bitcoin-ETFs in den USA nach sei Oktober anhaltenden Outflows eine bedeutende Trendumkehr:

So offenbaren Daten von Farside Investors, dass am Freitag rund 471 Millionen US-Dollar in die Produkte wanderten, was dem höchsten Tageszufluss seit Mitte November entspricht.

Davon entfielen rund 287 Millionen US-Dollar auf das Schwergewicht BlackRock, während Fidelity etwa 88 Millionen USD und Bitwise immerhin 41 Millionen US-Dollar beisteuerten.

Ich gehe davon aus, dass mit dem Aufleben des BTC-Preises auch die Fonds-Gegenstücke weiterhin Kapital anziehen können. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass ETF-Investoren trotz massiver Outflows über 5,7 Mrd. USD seit Oktober insgesamt am Bitcoin glauben:

In den rund 720 Tagen ihres Bestehens konnten die Bitcoin-ETFs rekordverdächtige 57 Milliarden US-Dollar an Kapital anziehen und damit ihre strukturelle Bedeutung für den Markt eindrucksvoll unter Beweis stellen. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Warum Kryptowährungen von den aktuellen Spannungen „profitieren“ könnten

Am Wochenende folgte eine doch sehr unerwartete Meldung, welche die anhaltenden geopolitischen Spannungen auf ein neues Level hob und den Ölpreis auf ein Vierjahrestief drücke.

Unter der Regierung von Donald Trump nahm die USA in einer hoch umstrittenen Militäroperation den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro fest.

Und während Großteile der venezolanischen Bevölkerung diesen Schritt öffentlich feierten, sehen andere darin einen gefährlichen Präzedenzfall mit potenziell weitreichenden Folgen für den gesamten Weltfrieden.

An dieser Stelle soll es jedoch nicht um eine politische Einordnung oder moralische Bewertung der Ereignisse gehen. Vielmehr möchte ich erklären, warum diese Entwicklung „positiv“ für Bitcoin ist und weshalb sie die fundamentale Wichtigkeit digitaler Assets unterstreicht:

Es liegt auf der Hand, dass die Festnahme Maduros durch die USA einen deutlichen Anstieg der Volatilität signalisiert, wobei zunehmend ersichtlich wird, wie ambitioniert Donald Trump seine „America First-Politik“ wirklich durchsetzt.

Aufgrund der hohen persönlichen Investitionen der Trump-Familie sowie wichtigen Verbündeten in Kryptowährungen stellt die jüngste Militäroperation ein positives Signal dar.

Schließlich legt sie nahe, dass die Regierung digitale Währungen zunehmend als strategisch mit den Interessen der USA verknüpft betrachtet und ihnen damit eine Relevanz beimisst, die über reine Spekulation hinausgeht!

Bitcoin ist ein nicht zensierbarer, dezentraler Wertspeicher, der in einer sich polarisierenden Welt mit einer sich rasch verändernden Weltordnung zunehmend benötigt wird!

Lies hier unsere Bitcoin-Prognose!

Bitcoin Hyper: Winkt großes Kurpotenzial mit diesem Layer-2-Projekt?

Bitcoin wurde nie mit dem Ziel entwickelt, schnell, skalierbar oder programmierbar zu sein. Die Transaktionen sind im Sinne der Sicherheit langsam und teuer, was kleine Zahlungen schlichtweg unpraktisch macht.

Mit einer Kapazität von nur etwa 7 Transaktionen pro Sekunde ist BTC den Anforderungen moderner Finanzsysteme nicht gewachsen. Zudem fehlt die Unterstützung für Smart Contracts und dApps, was Entwickler dazu zwingt, auf fragmentierte Lösungen auszuweichen.

Diese Einschränkungen halten Bitcoin von DeFi, Gaming und Web3-Anwendungen fern. Bislang diente Bitcoin eher als zuverlässiges und krisensicheres Wertaufbewahrungsmittel, nicht aber als Plattform für Innovation.

Bitcoin Hyper möchte dies ändern und führt ein Layer 2-Ökosystem ein, das skalierbar, schnell und programmierbar ist, ohne die Sicherheitsgrundsätze von Bitcoin zu beeinträchtigen.

Diese neue Lösung ermöglicht eine Echtzeit-Skalierung von Bitcoin und arbeitet als leistungsstarke, schnell reagierende Layer 2-Blockchain. Sie bietet hohe Transaktionsvolumen und kostengünstige Abwicklungen.

Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht Bitcoin Hyper die blitzschnelle Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen, was zuvor auf Bitcoin nicht möglich war. Erfahre hier mehr!

Jetzt direkt zu Bitcoin Hyper

Kryptowährungen sind volatil. Dein Kapital ist in Gefahr.

Erfahre in unserem Live-Ticker mehr zum Thema: