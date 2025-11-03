[LIVE] Bitcoin: Lies hier News, Kursupdates und Futures-Daten im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin fiel in dieser Woche unter die wichtige Marke von 108.000 US-Dollar und zeigt damit kurzfristige Schwäche.

Unterdessen befürchten Analysten im Bezug auf das Halvings, dass Bitcoin womöglich am Ende seines Zyklus stehen könnte.

Die jüngste Zinspolitik der US-Notenbank könnte jedoch neue Liquidität in den Markt bringen und so für eine Gegenbewegung sorgen.

Trotz erhöhter Volatilität bleibt das Open Interest mit rund 70 Milliarden US-Dollar auf hohem Niveau – ein Zeichen für anhaltendes Anlegerinteresse.

Stehen wir vor dem Ende des aktuellen Bullen-Zyklus?

Die Stimmen am Markt werden lauter, dass der letzte Anstieg auf 126.000 Dollar womöglich das Top für diesen Bitcoin-Zyklus markiert haben könnte. Dabei berufen sich Analysten vor allem auf das 4-Jahres-Zyklus-Modell, dass sich an den Bitcoin-Halvings orientiert.

Bitcoin befindet sich 563 Tage nach dem letzten Bitcoin-Halving am 19. April 2024. Historisch gesehen hat ein Zyklus-Top zwischen 518 und 580 Tagen nach einem Halving stattgefunden, womit sich Bitcoin innerhalb des typischen Zeitfensters für ein Zyklus-Hoch befindet.

Digitale Assets (allen voran BTC) verzeichnen übergeordnet seit Anfang 2023 eine anhaltenden Rally. Der Aktienmarkt befindet sich seit Monaten auf Rekordjagd – selbst Unterbrechungen wie der Zoll-Konflikt im April 2025 konnten den Bullenlauf nicht lange aufhalten.

Gold hatte im Herbst 2023 seinen Deckel bei 2000 US-Dollar je Unze endgültig gesprengt und seitdem konsequent neue Allzeithochs geformt, während BTC seit seinem Tief bei knapp 16.000 Dollar im November 2022 über 700 Prozent zulegen konnte.

Eine Überbewertung des Marktes scheint auf den ersten Blick nicht abwegig. Fakt ist, dass die Entwicklung der Finanzmärkte an die Frage gekoppelt ist, ob die geld- und fiskalpolitische Moderation weiterhin funktionieren kann oder nicht.

Die Federal Reserve befindet sich in einer Zinssenkungsphase und bereitet geldpolitische Lockerung vor. Während der letzten Zinssitzung hatte sie das Ende ihres Balancesheet-Abbaus ab Dezember angekündigt.

Von einem Ende von Quantitative Tightening ist es nicht mehr weit bis zur geldpolitischen Lockerung, also erneuten Wertpapier-Käufen der Fed und damit einer Ausweitung der Liquidität – ein Ereignis, was dem Markt einen positiven Impuls verleihen könnte!

Der BTC-Preis fällt unter wichtige Widerstandsmarke

Im Grunde befindet sich Bitcoin seit dem hart Marktcrash am 11. Oktober in einem Seitwärtstrend zwischen 115.500 und 108.000 US-Dollar, wobei der Kurs periodisch immer wieder beide Bereiche anläuft – mit kleinen „Wicks“ darüber und darunter.

Heute Nacht verzeichnete die führende Kryptowährung einen deutlichen Abverkauf von 110.800 auf 107.100 US-Dollar, nachdem der Kurs am Wochenende zuerst eine Erholung signalisierte. Damit notiert BTC zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels sogar unter besagtem Trendkanal!

Damit zeigt Bitcoin kurzfristige Schwäche: Wenn nicht bald ein Impuls kommt, der den Preis zumindest über den grünen Widerstand sowie den 21-Tage-EMA bei 110.400 (türkis) treibt, könnte Bitcoin weitere Rücksetzer einbüßen.

In diesem Fall sind Rücksetzer auf bis zu 102.000 US-Dollar möglich. Ich persönlich gehe jedoch stark davon aus, dass Bitcoin-Preise über und um 100.000 USD aggressiv von diversen Investorengruppen eingekauft werden.

Unterdessen zeigen Daten von Coinglass, dass Investoren trotz des jüngsten Preisdrucks eine hohe Risikobereitschaft aufweisen. So kam es heute bereits zu Liquidierungen über 250 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus deutet die Liquidations-Heatmap weitere Volatilität bei 108.500 und 108.700 US-Dollar an. Dort werden nämlich erneut BTC-Handelspositionen im Wert von rund 35 Millionen US-Dollar liquidiert.

Das Open Interest verzeichnete im Zuge des Crashs am 10.10. natürlich einen dynamischen Einbruch, notiert aber dennoch bei soliden Werten rundum 70 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls anhaltendes Anlegerinteresse signalisiert. Lies hier unsere Bitcoin-Prognose!

