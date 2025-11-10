[LIVE] Bitcoin News: Kurs springt zum Wochenstart über 106.000 USD. Mehr Infos im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin konnte nach seinem Sechsmonatstief kräftig zulegen und handelt derzeit wieder über 106.000 US-Dollar.

Besonders die Zone um 108.000 USD gilt als entscheidender Widerstand, an dem sich der weitere Trendverlauf entscheidet.

Laut Coinglass bleibt das Marktumfeld zwar volatil, zeigt aber erste Anzeichen einer gesunden Konsolidierung.

Der Bitcoin-Kurs nimmt Fahrt in Richtung 108.000 USD auf

Der Bitcoin-Preis ist in der letzten Woche auf unter 100.000 US-Dollar und gleichzeitig auf ein 6-Monatstief gefallen. Doch am Wochenende konnte Kurs Momentum aufnehmen und einen erneuten Anlauf auf aktuell 106.400 US-Dollar starten.

Damit gibt der Bitcoin-Preis Investoren Anlass zum Optimismus: Bullen haben den 100.000-USD-Bereich fleißig aufgekauft und den Kurs wieder in Richtung 108.000 US-Dollar (lila) gedrückt.

In der Vergangenheit hat der Kurs an dieser Zone häufig regiert – entweder mit positiven oder negativen Folgen. Fakt ist auch, dass der 21-Tage-EMA, ein sogenannter „Bullenmarkt-Indikator“, an jener Schwelle liegt.

Es handelt bei bei 108.000 USD also um einen zentralen Widerstand, wobei ein Durchbruch weitere Aufwärtsdynamik und eine Ablehnung eine kurzfristige Korrektur andeutet.

Unterdessen zeigen Daten von Coinglass, dass die Risikobereitschaft vieler Investoren erloschen ist. Denn obwohl heute ein dynamischer Aufschwung einsetzten, kam es heute kaum zu nennenswerten Liquidierungen – ein Anzeichen für ein „bereinigtes“ Marktumfeld.

Die Liquidations-Heatmap signalisiert weitere Volatilität bei 105.200 und 107.400 US-Dollar. Dort werden nämlich Handelspositionen im Wert von bis zu 70 Millionen US-Dollar liquidiert.

Das Open Interest weist seit dem Marktcrash am 10.10. weiterhin abflachende Werte und damit ein verhaltenes institutionelles Interesse auf. Lies hier unsere Bitcoin-Prognose!

Bitcoin Hyper: Layer 2-Lösung mit massivem Kurspotenzial?

Bitcoin wurde nie mit dem Ziel entwickelt, schnell, skalierbar oder programmierbar zu sein. Die Transaktionen sind im Sinne der Sicherheit langsam und teuer, was kleine Zahlungen schlichtweg unpraktisch macht.

Mit einer Kapazität von nur etwa 7 Transaktionen pro Sekunde ist BTC den Anforderungen moderner Finanzsysteme nicht gewachsen. Zudem fehlt die Unterstützung für Smart Contracts und dApps, was Entwickler dazu zwingt, auf fragmentierte Lösungen auszuweichen.

Diese Einschränkungen halten Bitcoin von DeFi, Gaming und Web3-Anwendungen fern. Bislang diente Bitcoin eher als zuverlässiges und krisensicheres Wertaufbewahrungsmittel, nicht aber als Plattform für Innovation.

Bitcoin Hyper möchte dies ändern und führt ein Layer 2-Ökosystem ein, das skalierbar, schnell und programmierbar ist, ohne die Sicherheitsgrundsätze von Bitcoin zu beeinträchtigen.

Diese neue Lösung ermöglicht eine Echtzeit-Skalierung von Bitcoin und arbeitet als leistungsstarke, schnell reagierende Layer 2-Blockchain. Sie bietet hohe Transaktionsvolumen und kostengünstige Abwicklungen.

Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht Bitcoin Hyper die blitzschnelle Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen, was zuvor auf Bitcoin nicht möglich war. Erfahre hier mehr!

Kryptowährungen sind volatil. Dein Kapital ist in Gefahr.

