[LIVE] Bitcoin: News, Kursupdates und Futures-Daten im Überblick. Mehr im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin legte in den vergangenen Tagen um mehr als fünf Prozent zu und überwand die Widerstände bei 108.000 und 110.000 US-Dollar.

Eine Welle von Short-Liquidationen im Wert von über 300 Millionen US-Dollar trieb den Kurs zusätzlich an.

Experten wie Vincent Liu von Kronos Research sehen darin den Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsphase.

Der BTC-Preis startet mit Dynamik in die neue Handelswoche

Bitcoin ist mit Momentum in die neue Handelswoche gestartet und notiert zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei 114.900 USD, was einem Anstieg von 1,4 Prozent in 24 Stunden und 3,4 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Während der Kurs am 17. Oktober ein lokales Tief bei 103.600 USD erreichte und damit sogar unter wichtige Widerstände fiel, folgte am Wochenende eine Erholung über 6,5 Prozent, wobei Bitcoin den Widerstand bei 108.000 US-Dollar (lila) sowie 110.100 US-Dollar (grün) durchbrechen konnte.

Und obwohl letzte Woche Dienstag ein weiterer Abverkauf einsetzte, der den Kurs zurück auf den 108.000-USD-Support drückte, konnte Bitcoin seinen Aufwärtstrend beibehalten, den 21-EMA bei 113.000 USD durchbrechen und höhere Hochs und höhere Tiefs bilden.

Nun lanciert der Bitcoin-Kurs an einem zentralen Niveau: Ein Durchbruch über den Widerstand bei 115.600 US-Dollar (gelb) würde weitere Kursanstiege begünstigen, wobei eine Ablehnung einen Rückgang auf 111.500 US-Dollar wahrscheinlicher macht.

Short-Squeeze begünstigte Kursanstiege

Im Zuge der jüngsten Markterholung kam es zu einer großen Welle an Short-Liquidationen, die den Aufwärtstrend befeuerten. Innerhalb von nur 30 Minuten wurden laut Marktberichten Short-Positionen im Wert von rund 160 Millionen USD zwangsweise geschlossen.

„Die Liquidation deutet auf einen klassischen Short Squeeze hin, bei dem pessimistische Händler für die Glattstellung ihrer Position dazu gezwungen werden, Bitcoin zu kaufen, was einen Aufwärtstrend weiter beschleunigt“, sagte Vincent Liu, CIO bei Kronos Research.

Daten von Coinglass bestätigen den Trend: Allein am gestrigen Tag wurden Short-Positionen im Gesamtwert von 347,5 Millionen US-Dollar liquidiert – davon 195 Millionen US-Dollar in den letzten vier Stunden.

Die meisten Zwangsschließungen betrafen unbefristete Bitcoin- und Ethereum-Futures-Kontrakte, ausgelöst durch einen moderaten, aber entscheidenden Preisanstieg.

Liu betonte, dass diese Dynamik „eine klassische Marktreaktion auf überhebelte Short-Positionen“ darstelle und womöglich den Beginn einer anhaltenden Aufwärtsphase markiere – vor allem, wenn Spotkäufe und ETF-Kapitalflüsse dem neu gewonnenen Momentum folgen.

Unterdessen zeigt die Liquidations-Heatmap von Coinglass, dass es bei Bereichen um 113.600, 114.100 sowie 116.400 US-Dollar zu erhöhter Volatilität kommen, da an jenen Kursbereichen zwischen 40 und 55 Millionen US-Dollar liquidiert werden.

Fakt ist, dass der Kryptomarkt in der Vergangenheit häufig gegen Jahresende deutliche Preisanstiege verzeichnete – ein Ereignis, das als „Santa Claus Rally“ bezeichnet wird. Analysten gehen davon aus, dass dieser Trend auch in diesem Jahr anhalten könnte.

„Angesichts des historischen Präzedenzfalls der Santa Rally erwarten wir eine Fortsetzung der Aufwärtsdynamik bis zum Jahresende, insbesondere nach dem Halving 2024“, kommentierte Nick Ruck, Forschungsleiter von LVRG, in einem Interview. Lies hier unsere Bitcoin-Prognose!

Bitcoin Hyper: Layer 2-Lösung mit massivem Kurspotenzial?

Bitcoin wurde nie mit dem Ziel entwickelt, schnell, skalierbar oder programmierbar zu sein. Die Transaktionen sind im Sinne der Sicherheit langsam und teuer, was kleine Zahlungen schlichtweg unpraktisch macht.

Mit einer Kapazität von nur etwa 7 Transaktionen pro Sekunde ist BTC den Anforderungen moderner Finanzsysteme nicht gewachsen. Zudem fehlt die Unterstützung für Smart Contracts und dApps, was Entwickler dazu zwingt, auf fragmentierte Lösungen auszuweichen.

Diese Einschränkungen halten Bitcoin von DeFi, Gaming und Web3-Anwendungen fern. Bislang diente Bitcoin eher als zuverlässiges und krisensicheres Wertaufbewahrungsmittel, nicht aber als Plattform für Innovation.

Bitcoin Hyper möchte dies ändern und führt ein Layer 2-Ökosystem ein, das skalierbar, schnell und programmierbar ist, ohne die Sicherheitsgrundsätze von Bitcoin zu beeinträchtigen.

Diese neue Lösung ermöglicht eine Echtzeit-Skalierung von Bitcoin und arbeitet als leistungsstarke, schnell reagierende Layer 2-Blockchain. Sie bietet hohe Transaktionsvolumen und kostengünstige Abwicklungen.

Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht Bitcoin Hyper die blitzschnelle Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen, was zuvor auf Bitcoin nicht möglich war. Erfahre hier mehr!

