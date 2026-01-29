[Live] Ethereum: Charts, Blockchain-Daten und News im Überblick

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum steht aus technischer Sicht vor strukturellen Problemen und notiert zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei 2.800 USD.

Liquidationsdaten auf Binance verdeutlichen das volatile Umfeld, während die wichtigste lokale Unterstützung bei 2.650 US-Dollar liegt.

Parallel transferierte ein seit 2017 inaktiver Ethereum-Whale 50.000 ETH, was bei Anlegern natürlich für zusätzliche Unsicherheit sorgt.

Der Ethereum-Preis stürzt unter zügig 2.800 US-Dollar: Wie geht es nun weiter?

Während der Bitcoin-Kurs zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels unter 85.000 US-Dollar lanciert, steht auch Ethereum weiterhin unter anhaltendem Abwärtsdruck.

Im Zuge des Oktober-Flashcrashs fiel Ether Ende November erstmals seit Juli 2025 wieder unter 2.800 US-Dollar (rosa), markiert als untere Begrenzung eines seitwärts gerichteten Trendkanals, der bis rund 3.400 US-Dollar (gelb) reicht.

In den folgenden Wochen prallte der Kurs mehrfach am oberen und unteren Rand des Kanals ab. Seit Mitte Januar offenbart Ethereum aus technischer Sicht jedoch zunehmende Schwäche:

Anstatt vom unteren Band in Richtung 3.400 US-Dollar zu verlaufen, erreichte der Kurs gestern bei 3.025 US-Dollar sein letztes Hoch, ehe heute ein deutlicher Rückgang in Richtung 2.800 US-Dollar einsetzte.

Damit bestätigt sich die Prognose der Vorwoche: Ethereum kämpft weiterhin mit strukturellen technischen Problemen. Ein Durchbruch unter den mittelfristigen Trendkanal würde das Abwärtspotenzial weiter erhöhen, mit einem möglichen Support bei 2.650 US-Dollar.

Sollte Bitcoin hingegen den Abwärtsdruck überwinden und eine neue Gegenbewegung starten, dürfte auch Ethereum davon profitieren. In diesem Szenario liegen meine zentralen Kursziele bei zunächst 2.950 US-Dollar, gefolgt von 3.100 US-Dollar.

Unterdessen verdeutlicht die Liquidations Heatmap von Coinglass die Fragilität des Marktes: Zwischen 2.850 und 2.780 US-Dollar kommt es allein auf der Börse Binance immer wieder zu Liquidierungen über 35 Millionen US-Dollar, was natürlich höhere Volatilität begünstigt.

Ethereum-Whale nach 7 Jahren Inaktivität erwacht: Rund 50.000 ETH transferiert

Parallel zur schwachen Kursentwicklung offenbaren On-Chain-Daten ein spannendes Muster: Ein Whale, der seit 2017 inaktiv ist, hat am Sonntag rund 50.000 Ether im Wert von 145 Millionen US-Dollar an eine mit Gemini verbundene Wallet versendet.

Wie das Blockchain-Analyseunternehmen EmberCN berichtet, wurde der Betrag in zwei separate Transaktionen zu jeweils 25.000 ETH aufgeteilt und innerhalb weniger Stunden transferiert.

Trotz der jüngsten Transfers hält die Wallet noch immer über 85.280 Ether, was bei einem aktuellen Ethereum-Kurs von 2.800 USD rund 238,8 Millionen US-Dollar entspricht. So kannst auch du Ethereum kaufen!

Eine ähnliche Entwicklung trat letzte Woche im Bitcoin-Netzwerk auf: Dort transferierte eine Wallet, die zuletzt 2013 aktiv war, knapp 909 BTC im Wert von knapp 84 Millionen US-Dollar an eine neue Wallet.

Derartige Transfers sorgen bei Marktbeobachtern natürlich für Unsicherheit. In der Regel transferieren Großanleger ihre Bestände nämlich aufgrund von Sicherheitsbedenken, oder aber um Gewinne zu realisieren.

