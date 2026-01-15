[Live] Ethereum: Charts, On-Chain-Daten und News im Überblick!

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum verzeichnete zuletzt einen zügigen Kursanstieg, scheiterte jedoch bislang daran, ein neues lokales Hoch auszubilden.

Der aktuelle Preis bewegt sich am oberen Rand des seitwärts gerichteten Trendkanals, signalisiert allerdings weiterhin technische Schwäche.

Ein massiver Short Squeeze, ausgelöst durch einseitige Hebel-Trades, dürfte ein zentraler Treiber der jüngsten Volatilität gewesen sein.

ETH im Überblick: Der Markt ist von extremen Schwankungen gekennzeichnet

Während Bitcoin in den vergangenen zwei Tagen eine ausgeprägte Volatilität zeigte und von 91.000 auf 98.000 US-Dollar zulegte, setzte in den heutigen Morgenstunden eine Konsolidierung ein, die von den Bullen bislang konsequent aufgekauft wird.

Bei Ethereum zeichnet sich ein ähnliches Muster ab: Am Dienstag stieg der Kurs innerhalb kürzester Zeit von 3.090 auf 3.375 USD, was einem Anstieg von 9 Prozent entspricht. Anschließend folgte auch hier eine Konsolidierung, die bis jetzt anhält.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der ETH-Kurs bei 3.325 USD, was einem Rückgang von 1,17 Prozent in 24 Stunden und einem Anstieg von 6,8 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Damit notiert der Kurs zwar am oberen Rand seines seitwärts gerichteten Trendkanals, signalisiert jedoch weiterhin Schwäche, da der Preis unterhalb des letzten lokalen Hochs verbleibt. Bleibt ein nachhaltiger Impuls über 4.400 USD mit anschließender Bestätigung aus, rechne ich mit einer Korrektur und Zielzonen bei 3.250 und 3.150 US-Dollar. So kannst auch du Ethereum kaufen!

Ein massiver Short-Squeeze wirkte zuletzt als zentraler Kurstreiber

Unterdessen dürfte die jüngste Volatilität vor allem auf neu veröffentlichte und überraschende US-Wirtschaftsdaten sowie einen heftigen Short Squeeze zurückzuführen sein:

Liquidations- und Derivatedaten zeigen nämlich, dass es im Rahmen des gestreiften Impulses gestern zu Short-Liquidierungen im Wert von 718 Millionen US-Dollar kam, wobei rund 404 Millionen USD auf Bitcoin und 253 Millionen USD auf Ethereum entfielen.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden waren rund 150.000 Trader von Liquidierungen betroffen. Die größte Einzelposition stellte ein Bitcoin/Tether-Handelspaar im Wert von rund 34 Millionen US-Dollar dar.

Dieser Short-Squeeze zeigt wieder einmal, wie sich Market Maker und andere mächtige Entitäten gezielt die Gier (Hebel) der Retail-Trader zunutze machen. Eigentlich ist nicht viel passiert, doch einige wenige haben Millionen verdient!

Baut sich im Markt nämlich eine einseitige, stark gehebelte Hebel-Positionierung auf, reichen oft schon Nachrichten oder gezielte Gerüchte aus, damit jene Akteure den Kurs bewusst entgegen die vorherrschende Marktstimmung bewegen und so enorme Gewinne erzielen.

Digitale Währungen sind ein junger Finanzmarkt, der nur oberflächlich reguliert und insgesamt relativ klein ist, was Manipulation erleichtert.

Lies hier unsere Ethereum-Prognose oder erfahre in unserem Live-Ticker mehr über die führende Smart-Contract-Plattform: