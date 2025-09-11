[LIVE] Ethereum News: ETF-Flows, On-Chain-Daten und Kursupdates im Überblick!

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum-ETFs sammelten seit ihrer Einführung bereits 12,8 Milliarden US-Dollar ein, gerieten im September jedoch unter Verkaufsdruck.

Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten eine weiterhin hohe Netzwerkaktivität, gestützt durch ETFs und globale Treasury-Strategien.

Der Ethereum-Kurs bewegt sich aktuell in einem Seitwärtstrend zwischen 4.260 und 4.470 USD, wobei ein nachhaltiger Ausbruch über 4.425 USD neues Aufwärtspotenzial offenbart.

Ethereum-ETFs verzeichnen wieder Kapitalzuflüsse

Mit der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs im Januar 2024 hatten sowohl institutionelle- als auch Privatanleger erstmals die Möglichkeit, einfach und unter einem regulierten Rechtsrahmen in Kryptowährungen zu investieren.

Nur knapp 6 Monate nach der Einführung kamen die ersten Ethereum-Pendants auf den Markt – welche seither Nettokapital von beachtlichen 12,8 Milliarden US-Dollar einsammeln konnte.

Doch während die Ethereum-ETFs im August Rekordzahlen über 4,5 Milliarden US-Dollar verzeichnete, folgte im September eine anhaltende Flaute, welche viele Anleger verunsicherte:

An nur 6 Handelstagen verließen rund 1,06 Milliarden US-Dollar die ETFs, wobei der 05. September mit Outflows über 446 Millionen US-Dollar den stärkten Abverkauf markierte.

Allerdings zeigen Daten von Farside Investors, dass die anhaltenden Abflüsse verebbt sind und wieder Kapital in die Finanzprodukte wandert – allein 215 Millionen US-Dollar in den letzten zwei Handelstagen.

Ether überzeugt auch durch hohe Netzwerkaktivität

Während Ethereum-ETFs im August rekordverdächtige Kapitalzuflüsse verzeichnete, sorgte Ethereum vor allem durch seine rekordverdächtige Netzwerkaktivität für Aufsehen. Daten von The Block zeigen ein eindeutiges Bild:

Der Preisanstieg von Ethereum in den letzten Monaten steht im Einklang mit einem explosiven Anstieg diverser On-Chain-Kennzahlen.

Sowohl die Anzahl der täglich aktiven Adressen und Transaktionen als auch das gehandelte On-Chain-Volumen verzeichneten Mitte August Allzeithochs, was die steigende Nutzung Ethereums im Zuge der Adoption durch ETFs und Treasury-Strategien unterstreicht.

Zum Zeitpunkt der Verfassung ist die Aktivität zwar zurückgegangen, im Verhältnis aber trotzdem noch sehr hoch!

Derweil zeigen On-Chain-Daten, dass der im Ethereum gesperrte Fiat-Wert bei knapp 93 Milliarden US-Dollar liegt, während sich knapp 92,5 Prozent aller Ethereum-Adressen im Profit befinden.

Erfahre hier, wie du Ethereum kaufen kannst!

Der Ethereum-Kurs im Überblick

Der Ethereum-Kurs notiert zum Zeitpunkt der Verfassung bei 4.430 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,1 Prozent in 24 Stunden und 0,4 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht.

Während Ethereum seit Anfang Juli einen dynamischen Aufwärtstrend verzeichnete und von 2.390 USD auf 4.950 US-Dollar in der Spitze stieg, befindet sich der Kurs nun in einem seitwärts gerichteten Trendkanal zwischen 4.260 und 4.470 US-Dollar.

Doch obwohl die Kursdynamik von Ethereum zuletzt abgeflacht ist, ist weiterhin Aufwärtspotenzial gegeben:

Sollte Ethereum die lokale Widerstandszone bei 4.400 USD (weiß) sowie den 21-Tage-EMA bei 4.425 USD (türkis) erfolgreich bestätigen, würde die Wahrscheinlichkeit eines Impulses auf 4.650 USD und anschließend auf Allzeithoch-Niveaus (rot) steigen.

Erfahre in unserem Live-Ticker mehr über Ethereum: