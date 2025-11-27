[LIVE] Ethereum News: ETFs, Kursupdates und mehr im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum-ETFs melden nach lang anhaltenden Abflüssen wieder 280 Millionen USD an Zuflüssen.

Demgegenüber hat sich der ETH-Kurs über 3.000 USD erholt und könnte sogar auf bis zu 3.400 USD steigen.

Dennoch warnen Liquidationsdaten und zahlreiche Experten vor kurzfristiger Volatilität.

Ethereum-ETFs verzeichnen leichte Mittelzuflüsse: Trendwende voraus?

Während die in den USA gelisteten Ethereum-ETFs vor allem seit Mitte diesen Jahres für massive Kapitalzuflüsse verantwortlich sind und zeitweise sogar die beachtliche „Aufholrallye“ von Ethereum maßgeblich stützten, ist die Nachfrage in den letzten Wochen versiegt.

So kam es innerhalb kürzester Zeit zu immensen Mittelabflüssen über 1,28 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch den Finanzgiganten BlackRock, der allein für Mittelabflüsse über 977 Millionen US-Dollar verantwortlich war.

Parallel dazu stürzte auch der Ethereum-Kurs heftig ein, was die negative Marktstimmung anheizte.

Doch während erste Stimmen bereits einen Bärenmarkt ausriefen, setzte in der letzten Woche eine marktweite Erholung ein, die auch den Ethereum-Kurs zurück auf über 3.000 US-Dollar trieb.

Unterdessen verzeichneten auch die Ethereum-ETFs eine Trendwende, wobei es an 4 Handelstagen zu konsequenten Zuflüssen über insgesamt 280 Millionen US-Dollar kam. Es scheint, als ob sich der Pessimismus langsam verflüchtigt und Hoffnung zurückkehrt. Lies hier unsere Ethereum-Prognose!

Der Ethereum-Kurs erholt sich: Ist ein Ausbruch auf 3.400 USD möglich?

Die zunehmende Hoffnung spiegelt sich auch im Ethereum-Kurs wieder, der zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei 3.020 US-Dollar notiert, was einem Anstieg von 2,4 Prozent in 24 Stunden sowie 4,2 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht.

Im Zuge des letzten Abverkaufs hat der ETH-Kurs den Widerstand bei 2.900 USD (orange) getestet und bestätigt, wobei gerade eine Erholung in Richtung 3.150 USD passiert. Sollte es zu einem marktweiten Aufschwung kommen, könnte sicher auch Ethereum davon profitieren und sogar zurück auf Niveaus rundum 3.400 USD (gelb) klettern.

Ein Blick auf Coinglass dämpft die Stimmung jedoch: Der Liquidations Heatmap zufolge könnte es im Bereich 2.960 erneut zu größerer Volatilität kommen, da hier knapp 50 Millionen US-Dollar liquidiert werden. Im Interesse zentraler Akteure ist es also gut möglich, dass Ethereum noch einmal kurz auf jenes Niveau fällt, ehe eine Gegenbewegung folgt.

Unterdessen zeigen Daten von Coinglass, dass es am Kryptomarkt heute zu Liquidierungen über 250 Millionen US-Dollar kam. Erfahre hier du, wie du Ethereum kaufen kannst!

Achtung: Best Wallet startet heute auf KuCoin!

Der stark beachtete Presale von Best Wallet erreicht den nächsten Meilenstein: Heute wurde der BEST-Token offiziell auf KuCoin gelistet – ein strategisch wichtiger Schritt nach einem der erfolgreichsten Token-Vorverkäufe des Jahres, der insgesamt 17,7 Millionen US-Dollar einbrachte.

Das frühe Listing auf einer Top-5-Börse gilt als klarer Vertrauensbeweis seitens des Marktes. KuCoin ist bekannt dafür, neuen Projekten rasch hohe Liquidität und internationales Exposure zu verschaffen, was oft in kräftigem anfänglichem Kursmomentum resultiert.

Parallel dazu wächst das Best-Wallet-Ökosystem in bemerkenswertem Tempo. Die Plattform verzeichnet inzwischen über 500.000 Registrierungen, eine außergewöhnlich hohe Aktivität der Nutzer sowie einen schnellen Rollout neuer Funktionen.

Dazu gehören unter anderem ein DCA-Modul, integrierter MEV-Schutz, gasfreie Transaktionen und eine eigene Zahlungskarte – Erweiterungen, die den praktischen Nutzen des BEST-Tokens deutlich erhöhen und das Projekt im Web3-Sektor weiter aufwerten.

Damit etabliert sich Best Wallet zunehmend als eines der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Wallet-Projekte des Jahres – und setzt seinen Expansionskurs mit spürbarem Rückenwind fort. Nutze auch du die Chance und kaufe BEST-Token auf KuCoin.

