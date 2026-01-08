[LIVE] Ethereum: On-Chain-Daten, Charts und News im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Charttechnisch droht Ethereum bei ausbleibender Kaufbereitschaft ein Rücksetzer in Richtung 2.950 bis 2.800 US-Dollar, also dem unteren Band des bestehenden Seitwärtskanals.

Gleichzeitig zeigt die Liquidation-Heatmap von Coinglass ein hohes Short-Liquidationspotenzial oberhalb von 3.190 USD, was kurzfristige Volatilität begünstigt.

Fundamental unterstreichen Rekordwerte bei Stablecoin-Transaktionen die wachsende realwirtschaftliche Nutzung von Ethereum als Zahlungs- und Finanzinfrastruktur der Zukunft.

Der ETH-Chart zeigt Schwäche, doch Coinglass-Daten geben Anlass zum Optimismus

Während Bitcoin mit der 90.000-USD-Marke ringt, notiert der Kurs der führenden Smart-Contract-Plattform Ethereum aktuell bei 3,100 USD, was einem Rückgang von 2,4 Prozent in 24 Stunden und einem Anstieg von 3,9 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Damit bewegt sich Ethereum zwar weiterhin in einem Seitwärtskanal zwischen etwa 2.900 US-Dollar (orange) und 3.400 US-Dollar (gelb), allerdings konnte der Kurs im Rahmen des jüngsten Anstiegs nicht das übergeordnete Hoch am oberen Rand des Trendkanals überwinden.

Diese ausbleibende Bestätigung schwächt die kurzfristige Chart-Struktur!

Aus charttechnischer Sicht erwarte ich einen Rücksetzer in den Bereich von 3.000 beziehungsweise 2.950 US-Dollar, wobei die Reaktion des Marktes an jenem Kursniveau von zentraler Bedeutung ist:

Gelingt es den Bullen, den unteren Bereich des Trendkanals zu verteidigen und Kaufdruck aufzubauen, liegt eine Erholung in Richtung 3.400 US-Dollar definitiv im Rahmen des Möglichen.

Bleibt eine entsprechende Reaktion jedoch aus, erhöht sich das Risiko einer tieferen Korrektur bis in den Bereich um 2.800 US-Dollar. Allerdings gibt die Liquidation Heatmap von Coinglass Anlass zur Hoffnung:

Diese zeigt nämlich, dass im Bereich von 3.190 US-Dollar massive Short-Liquidierungen in Höhe von 90 Millionen US-Dollar drohen.

Im Interesse der Market-Maker wäre es also durchaus möglich, dass ETH noch einmal jenes Niveau anläuft, ehe die Gegenbewegung nach unten einsetzt.

Stablecoin-Transaktionsvolumen auf Ethereum erreichen surreale Höchstwerte!

Während das Ethereum-Netzwerk in diesem Jahr aufgrund zahlreicher Upgrades häufig für Schlagzeilen sorgte, sticht für mich eine Kennzahl ganz besonders hervor:

On-Chain-Daten zeigen, dass Ethereum im Laufe des Jahres 2025 Stablecoin-Transaktionen im Wert von sagenhaften 18,8 Billionen US-Dollar abgewickelt hat! Allein im letzten Quartal waren es rund 8 Billionen USD, was übrigens einen historischen Höchstwert markiert.

Dies ist insofern relevant, als dass es sich bei Stablecoin-Zahlungen keineswegs um spekulative Geschäfte, sondern viel mehr um eine fundamentale Real-World-Anwendung handelt:

Stablecoins sind digitale Währungen, die in der Regel an Fiatgeld wie den US-Dollar gekoppelt sind und zum Geldtransfer verwendet werden – was bedeutet, dass Nutzer Ethereum für das Versenden von „echtem Geld“ verwenden, statt nur für spekulative Funktionen.

Maßgeblich ermöglicht wurde diese Entwicklung durch den Fortschritt der Layer-2-Lösungen, welche Transaktionen erheblich schneller und kostengünstiger machen, ohne dabei auf die Sicherheit des Ethereum-Netzwerks verzichten zu müssen.

In der Folge wurden Stablecoins alltagstauglich und kamen nicht mehr nur bei großen Transfers zum Einsatz, sondern zunehmend auch bei regelmäßigen, alltäglichen Geldtransfers.

Ich persönlich sehe in dieser Entwicklung einen maßgeblichen Vorteil für Ethereum: Wenn Benutzer ein System nämlich für alltägliche Überweisungen nutzen, wird die Nutzung konstant und weniger von Emotionen bestimmt.

Mit Blick auf das Jahr 2026 lässt der „Stablecoin-Trend“ darauf schließen, dass das weitere Wachstum zunehmend von stabiler, realwirtschaftlicher Nutzung getragen wird – und Ethereum dabei als finanzielle Basisinfrastruktur dient.

