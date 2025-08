[LIVE] Ethereum Prognosen: Marktweite Korrektur stürzt auch Ether auf knapp 3.600 US-Dollar! Mehr dazu im Live-Ticker!

Die jüngste Korrektur bei Bitcoin auf 114.500 US-Dollar in der Spitze hat auch den breiten Urlaub in den Abgrund gestürzt. So notiert Ethereum zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei rund 3.670 US-Dollar, was einem Rückgang von 3,97 Prozent in 24 Stunden und 1,05 Prozent in 7 Tagen entspricht.