[LIVE] Ethereum: Staking News und Kursupdate im Überblick!

Das Wichtigste in Kürze

Coinbase startet ein Staking-Pilotprojekt in New York und erhält dafür als erste Börse die BitLicense-Zulassung.

Der Schritt verschafft Coinbase einen strategischen Vorteil in einem bisher restriktiven Marktumfeld.

Unterdessen kämpft der Ethereum-Kurs mit entscheidenden Support-Zonen, wobei ein Durchbruch unter den 21-Tage-EMA weiteres Abwärtspotenzial freisetzt.

Coinbase startet Staking-Pilotprojekt in New York

Nach einer umfassenden Prüfung durch die Finanzaufsicht hat die US-Kryptobörse Coinbase die Zulassung für Staking-Dienste im Bundesstaat New York erhalten – einem der strengsten regulatorischen Märkte der USA.

Damit ist Coinbase die erste große Kryptobörse, die unter dem BitLicense-Regime eine entsprechende Genehmigung erhält.

Die Freigabe ermöglicht es Nutzern in New York, Ethereum, Solana und weitere Kryptowährungen zu staken – vorbehaltlich der regionsspezifischen Teilnahmebedingungen von Coinbase. Diese Regeln bestimmen, in welchen US-Bundesstaaten Staking verfügbar ist.

Berechtigte Nutzer können ihre Token direkt über ihr Coinbase-Konto staken. Das Unstaking erfolgt nach den netzwerkspezifischen Wartezeiten, wie sie beispielsweise bei Ethereum oder Solana üblich sind.

Laut Coinbase behalten die Nutzer während des gesamten Prozesses das volle Eigentum an ihren Vermögenswerten, die lediglich an die Dauer des Unstakings im Netzwerk gebunden sind.

Die Entscheidung gilt als wichtiger Meilenstein für die Krypto-Industrie in den USA: Einer der bislang restriktivsten Märkte öffnet sich für das Staking – ein Schritt, der Coinbase einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft.

Sollte die Genehmigung künftig landesweit ausgebaut werden, könnte dies bei ETH einen deutlichen Nachfrageschub auslösen. Ein Großteil des globalen Kapitals liegt in den USA, und Staking gilt zunehmend als moderne, effiziente Alternative zu TradFi.

Der Ethereum-Kurs im Überblick

Der Ethereum Kurs ist, genau wie der breite Sektor, stark in die Woche gestartet. Allerdings verzeichnet Ethereum im Einklang mit dem Kryptomarkt seit Dienstag eine steile Korrektur. Der Preis ist seither um 9 Prozent von 4.750 auf 4.320 US-Dollar gefallen.

ETH wurde am ATH-Widerstand bei 4.750 USD (rot) abgelehnt und ist zügig auf den nächsten lokalen Widerstand bei 4.400 US-Dollar (weiß) gefallen.

Seitdem konsolidiert der Kurs, zeigt aber deutliche Anzeichen eines Durchbruchs nach unten. Der 21-Tage-SMA bei 4330 USD (türkis) gilt als letzter lokaler Support.

Die nächsten 12 Stunden könnten aus charttechnischer Sicht also sehr wichtig für den kurzfristigen Werdegang von Ethereum sein. Der RSI zeigt zumindest kurzfristig eine überverkaufte Marktsituation an – ein mögliches Anzeichen einer lokalen Bodenbildung und ein potenziell geeigneter Zeitpunkt, um Ethereum zu kaufen.

Derweil offenbaren Daten von Coinglass, dass heute morgen knapp 70 Millionen USD an Short-Positionen liquidiert wurden.

