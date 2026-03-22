Machtwechsel bei Stablecoin-Zahlungen: Wie Solana das Ethereum-Netzwerk still überholt

Das Wichtigste in Kürze

Erstmals hat die Solana-Blockchain im Februar 2026 das Ethereum-Netzwerk beim weltweiten Transfervolumen von Stablecoins überholt.

Während Ethereum weiterhin das meiste Kapital bindet, dominiert Solana nun die tatsächliche Nutzung für Zahlungen.

Dieser rasante Aufstieg markiert einen strukturellen Wandel der Web3-Ökonomie.

Der steile Aufstieg einer einstigen Randerscheinung

Die Daten des Analyseunternehmens CryptoRank, basierend auf On-Chain-Metriken von Visa, zeichnen ein beispielloses Bild. Betrachtet man die Marktanteile am Stablecoin-Transfervolumen von April 2024 bis Februar 2026, wird eine tektonische Verschiebung sichtbar.

Solana is now leading in Stablecoin volume for first time ever. pic.twitter.com/fKzu8WEpNx — Rand Group (@cryptorand) March 21, 2026

In der ersten Jahreshälfte 2024 war die Krypto-Welt noch in ihrer gewohnten Ordnung. Ethereum beanspruchte konstant den größten Anteil und wickelte monatlich zwischen vierzig und fünfundfünfzig Prozent des Volumens ab.

Dicht dahinter positionierte sich Tron, das mit einem Anteil von dreißig bis vierzig Prozent stark im Bereich der Überweisungen in Schwellenländern verankert war.

Solana spielte zu diesem Zeitpunkt mit einem Marktanteil im niedrigen einstelligen Bereich nur eine marginale Rolle, vergleichbar mit Netzwerken wie Arbitrum oder Polygon.

Kaum jemand rechnete damals damit, dass sich diese Rangordnung der Netzwerke bald verändern würde. Doch ab Mitte 2024 begann sich das Blatt zu wenden. Das Volumen auf der Solana-Blockchain nahm kontinuierlich zu.

Bis in den späten Herbst weitete das Netzwerk seinen Anteil signifikant aus, während Ethereums Dominanz unter Druck geriet. Was als allmähliches Wachstum begann, beschleunigte sich Anfang 2025 rasant.

Innerhalb von knapp zweiundzwanzig Monaten transformierte sich Solana zum wichtigsten Motor für Krypto-Transaktionen. Das sind die besten Börsen ohne KYC!

Fundamentaler Wandel statt kurzfristiger Spekulation

Der endgültige Wendepunkt wurde im Februar 2026 erreicht. In diesem Monat verzeichnete Solana den größten Einzelanteil am globalen Stablecoin-Volumen und verdrängte Ethereum damit erstmals von der Spitzenposition.

Bemerkenswert ist, dass das Netzwerk in diesem historischen Monat einen absolut dominierenden Marktanteil abbildete und die Konkurrenz klar auf die hinteren Plätze verwies.

Auch Tron behauptet weiterhin eine bedeutende Rolle, doch die enorme Wachstumsdynamik gehört nun eindeutig dem neuen Spitzenreiter. Zusammen bilden Ethereum, Tron und Solana heute das Trio, das den Krypto-Zahlungsverkehr dominiert.

Die Bedeutung dieser Entwicklung reicht weit über Marktanteile hinaus. Das Stablecoin-Volumen gilt als wichtigster Indikator für reale wirtschaftliche Aktivität.

Im Gegensatz zu Handelsvolumina, die oft durch Spekulation verzerrt werden, spiegeln diese Transfers organischen Wertetransfer wider. Es geht um dezentrale Finanzen, geschäftliche Zahlungen und grenzüberschreitende Geldtransfers.

Für eine korrekte Einordnung ist es extrem wichtig, zwischen Bestand und Nutzung zu differenzieren. Ethereum bleibt das größte Netzwerk beim bloßen Halten von Stablecoins und führt bei der Gesamtemission.

Solana hingegen gewinnt das Rennen um die aktive Nutzung. Wer finanzielle Werte aufbewahrt, wählt oftmals noch Ethereum, doch wer Kapital bewegt, entscheidet sich für die effizientere Solana-Option.

Diese Entwicklung zeigt, dass Anwender pragmatisch agieren und schnelle Netzwerke belohnen.

Der Machtwechsel im Stablecoin-Sektor ist ein klares Signal für die Reifung der Krypto-Industrie. Solana hat bewiesen, dass das Netzwerk das technologische Rückgrat für den globalen Zahlungsverkehr der Zukunft bilden kann.

Für den Finanzmarkt bedeutet dies, dass Transaktionsgeschwindigkeit und niedrige Gebühren im Massenmarkt über historische Dominanz siegen.

Ethereum muss sich der Herausforderung stellen, seine Infrastruktur für alltägliche Transfers attraktiver zu gestalten, um nicht zu einer reinen Wertaufbewahrungsschicht zu verkümmern.

Die Blockchain-Ökonomie wird zunehmend leistungsorientiert, was vor allem natürlich den Verbrauchern weltweit massiv zugutekommt.

Das sind die besten Kryptowährungen für 2026!