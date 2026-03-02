Magic Eden konzentriert sich auf Glücksspielplattform Dicey

Das Wichtigste in Kürze

Magic Eden, der prominente NFT-Marktplatz, der einst aggressiv über mehrere Blockchains hinweg expandierte, gab bekannt, dass er die Unterstützung für Bitcoin und Ethereum Virtual Machine (EVM)-Netzwerke im nächsten Monat einstellen wird. Ziel ist es, die Ressourcen auf die neu eingeführte Glücksspielplattform Dicey zu konzentrieren. Dieser strategische Rückzug markiert eine deutliche Verkleinerung für das Unternehmen, das zuvor versucht hatte, OpenSea und Blur durch ein einheitliches Multi-Chain-Handelserlebnis Konkurrenz zu machen.

Laut einer Erklärung von CEO und Mitbegründer Jack Lu wird die Plattform ihre Marktplätze für EVM sowie Bitcoin-basierte Runes und Ordinals am 9. März einstellen. Die Unterstützung für die Bitcoin-API des Unternehmens soll am 27. März enden, während die Multi-Chain-Wallet – ein Kernprodukt der Expansionsstrategie für 2024 – den Betrieb am 1. April einstellen wird. Lu bezeichnete die Umstrukturierung ausdrücklich als notwendige Entscheidung und erklärte, dass das Unternehmen plant, die „massive Chance“ im Bereich iGaming und Online-Glücksspiel mit „vollem Einsatz“ zu verfolgen.

Update on @MagicEden and @DiceyHQ: It is clear we’re entering a new era where finance and entertainment merge. We are now 2 months into @DiceyHQ’s closed beta and are incredibly bullish on how things have developed (~200 users, >$15M wagered). To give Dicey the focus it… — Jack (@0xLeoInRio) February 27, 2026

Umsatzrealitäten erzwingen strukturelle Veränderungen

Die Entscheidung, den Multi-Chain-Support aufzugeben, scheint durch drastische Umsatzdisparitäten getrieben zu sein. Trotz erheblicher Investitionen in die Infrastruktur für Bitcoin Ordinals und Ethereum-Kompatibilität machte der Solana-basierte Handel Ende 2024 Berichten zufolge weiterhin über 85 % des Gesamtvolumens der Plattform aus. Die Kosten für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur für margenschwache Chains mit geringem Volumen wurden letztlich untragbar.

Im Gegensatz dazu zeigt die neue Glücksspielinitiative des Unternehmens, Dicey, unmittelbare finanzielle Erfolge. Während einer zweimonatigen geschlossenen Beta-Phase setzten etwa 200 Nutzer über 15 Millionen USD ein, was die lukrative Natur von High-Velocity-Wetten im Vergleich zur unbeständigen Liquidität des aktuellen NFT-Marktes unterstreicht. Lu merkte an, dass der Wechsel letztlich darauf zurückzuführen sei, dass die meisten der bisherigen Produkte der Plattform keinen nennenswerten Beitrag zum Umsatz leisten konnten.

Dieser schnelle Schwenk spiegelt breitere Branchentrends wider, bei denen Plattformen reine digitale Sammlerstücke zugunsten von renditestärkeren Finanzprodukten aufgeben. Genau wie Crypto.com eine Prognosemarkt-Plattform startete, um spekulatives Volumen einzufangen, setzt Magic Eden darauf, dass die Konvergenz von Finanzen und Unterhaltung eher in Casinos als in Kunstmarktplätzen liegt.

Magic Eden: Wallet-Einstellung und Nutzer-Migration

Der Zeitplan für die Abschaltung stellt Nutzer, die Vermögenswerte in der proprietären Multi-Chain-Wallet von Magic Eden halten, vor unmittelbare logistische Herausforderungen. Die Wallet-Anwendung wird Mitte März in einen „Export-only“-Modus wechseln, der es den Nutzern ermöglicht, Seed-Phrasen zu exportieren, aber Transaktionsfunktionen deaktiviert. Das Unternehmen hat den Nutzern geraten, ihre Assets auf chain-spezifische Alternativen wie Phantom für Solana oder MetaMask für Ethereum zu migrieren, um einen Verlust des Zugriffs zu vermeiden.

Für das Bitcoin-Ökosystem hinterlässt der Rückzug ein spürbares Vakuum. Magic Eden war ein früher und lautstarker Befürworter von Ordinals und Runes und bot eine benutzerfreundliche Schnittstelle für Assets, deren Handel technisch umständlich ist. Während institutionelle Akteure wie Fireblocks weiterhin Infrastruktur für Bitcoin-Anwendungen aufbauen, könnte die Liquidität für Bitcoin-native Assets im Privatkundensektor kurzfristig leiden, da Händler auf weniger ausgereifte Plattformen wie UniSat ausweichen müssen.

Die Finanzialisierung der Unterhaltung

Die Transformation von Magic Eden vom NFT-Marktplatz zum Betreiber eines Online-Casinos und eines geplanten Sportwettenangebots signalisiert eine Reifung – oder vielleicht einen Rückschritt – der Web3-Konsumwirtschaft. Das Unternehmen gab an, ein Sportwettenangebot ähnlich wie etablierte Krypto-Glücksspielseiten wie Stake planen zu wollen. Damit erkennt es faktisch an, dass die Nutzerbasis für Krypto-Produkte weiterhin stark durch spekulative Wettmechanismen motiviert ist.

Die verbleibenden NFT-Aktivitäten werden deutlich reduziert. Lu deutete an, dass sich die Plattform „exklusiv“ auf NFT-Packs (gebündelte Zufalls-Assets ähnlich wie physische Sammelkarten) konzentrieren wird, anstatt auf den offenen Marktplatzhandel für Nicht-Solana-Assets. Nur die Zeit wird zeigen, ob der Tausch einer führenden Marktposition im gesamten NFT-Ökosystem gegen einen Platz im hart umkämpften Online-Glücksspielsektor die Bilanz des Unternehmens stabilisieren oder seine Kernnutzerbasis entfremden wird.