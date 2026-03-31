Massiv: Polygon überholt Base – schlägt jetzt Bitcoins Stunde?

Das Wichtigste in Kürze

Polygon überholt Base und profitiert immer stärker vom Payment-Narrativ.

Massives Wachstum bei Polygon zeigt sich noch nicht im POL Kurs.

Bitcoin Hyper könnte Bitcoin als Konkurrenz zu Polygon aufbauen.

Der Kryptomarkt bleibt trotz geopolitischer Unsicherheiten bemerkenswert robust – und während viele Anleger weiterhin auf kurzfristige Kursbewegungen achten, entwickelt sich im Hintergrund ein struktureller Megatrend: Payments, Stablecoins und AI Agents wachsen zunehmend zusammen.

Immer mehr Transaktionen werden onchain abgewickelt, schneller, günstiger und unabhängig von klassischen Finanzsystemen. Besonders Stablecoins spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie reale Nachfrage nach Blockchain-Infrastruktur erzeugen. Parallel entstehen AI-basierte Systeme, die autonom Transaktionen durchführen können. Das Ergebnis: ein völlig neues Finanzökosystem, in dem Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz dominieren – und genau hier verschieben sich aktuell die Kräfteverhältnisse innerhalb des Ethereum-Ökosystems.

Günstige Kryptowährungen kaufen in 2026 – hier mehr erfahren

Polygon überholt Base – Stablecoin-Boom als Treiber

Die aktuellen Daten zeigen eine klare Verschiebung innerhalb der Layer-2-Landschaft. Polygon etabliert sich zunehmend als führende Infrastruktur für reale Zahlungsströme – und lässt dabei selbst starke Konkurrenz wie Base hinter sich. Besonders auffällig ist das Wachstum im Stablecoin-Segment: Mit einem neuen Allzeithoch von rund 3,57 Milliarden US-Dollar an Stablecoin-Supply und einem Jahreswachstum von +78 % zeigt Polygon eine deutlich stärkere Dynamik als Base, das im gleichen Zeitraum nur rund +6 % zulegen konnte.

Stablecoin growth on @0xPolygon is outpacing Base, reaching new highs on the daily – New ATH: $3.57B 1 Year change:

▸ Polygon: +78%

▸ Base: +6% pic.twitter.com/Gw6Mo9MOSY — growthepie 🥧📏 (@growthepie_eth) March 30, 2026

Diese Entwicklung ist kein Zufall. Wie Polygon-CEO Sandeep Nailwal betont, sind klassische Zahlungssysteme für eine stabile Welt gebaut – doch genau diese Stabilität existiert aktuell nicht mehr. Geopolitische Spannungen, fragmentierte Märkte und ineffiziente Finanzinfrastrukturen führen dazu, dass traditionelle Zahlungskorridore immer wieder ins Stocken geraten. Stablecoins auf öffentlichen Blockchains hingegen funktionieren unabhängig von politischen Rahmenbedingungen – sie ermöglichen Transaktionen in Sekunden, rund um die Uhr.

Zusätzlich unterstreichen Nutzungsdaten diese Entwicklung: Allein im laufenden Monat wurden über 500 Millionen Transaktionen auf Polygon abgewickelt – ohne nennenswerte Ausfälle. Das ist ein klares Signal für Product-Market-Fit im Bereich Payments.

If there is one takeaway from whats happening geopolitically right now, its that cross-border payments were built for a stable world and we don't live in one right now. Settlement still runs through corridors and intermediaries that seize up the moment things get tense, and when… — Sandeep | CEO, Polygon Foundation (※,※) (@sandeepnailwal) March 29, 2026

Auch ein Blick auf die Netzwerkaktivität bestätigt den Trend. Ethereum selbst verzeichnet mit rund 3,64 Millionen aktiven Adressen pro Woche ein Allzeithoch, während Polygon mit etwa 2,84 Millionen Adressen direkt dahinter folgt. Base hingegen liegt mit knapp 2 Millionen deutlich zurück. Das zeigt: Die Aktivität konzentriert sich zunehmend auf Netzwerke, die reale Nutzung ermöglichen – nicht nur spekulative Anwendungen.

Ethereum Mainnet active addresses are holding at ALL-TIME HIGH levels! 📈 3.64M weekly active addresses. 🔹 1 year ago: +97% growth to get here

🔹 4 weeks: +13%

🔹 Polygon PoS right behind at 2.84M

🔹 Base: 1.99M, Arbitrum: 785k Data via @growthepie_eth pic.twitter.com/7qcVV8vo2u — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) March 26, 2026

Polygon positioniert sich damit klar als Payment-Layer innerhalb des Ethereum-Ökosystems. Der Fokus verschiebt sich weg von reinen DeFi-Experimenten hin zu konkreten Anwendungsfällen wie internationalen Zahlungen, Settlement und Stablecoin-Transfers. Genau diese Entwicklung könnte sich als einer der wichtigsten Wachstumstreiber der kommenden Jahre herausstellen.

Bitcoin als Payment-Layer? L2 als Gamechanger

Während Ethereum und seine Layer-2-Lösungen bereits stark vom Payment-Trend profitieren, könnte Bitcoin der nächste große Gewinner dieser Entwicklung werden – allerdings nicht auf Layer 1, sondern über neue Layer-2-Technologien.

Bitcoin gilt bislang primär als Store of Value. Das Netzwerk ist sicher, aber langsam und nicht für komplexe Anwendungen oder schnelle Transaktionen ausgelegt. Genau hier setzen neue L2-Lösungen an: Sie erweitern Bitcoin um zusätzliche Funktionalitäten, ohne die Sicherheit des Mainnets zu gefährden. Dadurch könnten erstmals auch auf Bitcoin schnelle, günstige und skalierbare Zahlungen möglich werden – ein potenzieller Paradigmenwechsel.

Ein besonders spannendes Projekt in diesem Bereich ist Bitcoin Hyper. Das Projekt verzeichnet bereits im Presale eine starke Nachfrage mit über 32,1 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital – ein bemerkenswertes Signal, insbesondere im aktuellen Marktumfeld. Diese hohe Kapitalzufuhr deutet auf institutionelles und strategisches Interesse hin und unterstreicht das bullische Momentum.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Technologisch verfolgt Bitcoin Hyper einen innovativen Ansatz: Es kombiniert die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von Solana. Möglich wird das durch den Einsatz der Solana Virtual Machine (SVM), die auf einer Bitcoin-Layer-2 integriert wird. Ergänzt wird das System durch zk-Proofs sowie eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2, wodurch Assets effizient transferiert werden können. Nutzer arbeiten dabei mit „wrapped Bitcoin“, um innerhalb des L2-Ökosystems schnell und flexibel zu agieren.

Das Ziel ist klar: Bitcoin soll von einem passiven Wertspeicher zu einer aktiven Infrastruktur für Payments, DeFi und potenziell auch AI-basierte Anwendungen werden. Damit würde Bitcoin erstmals direkt am Trend rund um Stablecoins und Transaktionsvolumen partizipieren.

Auch aus Investorensicht bietet sich hier ein spannendes Setup. Der Presale zeigt nicht nur relative Stärke, sondern ermöglicht weiterhin einen vergleichsweise frühen Einstieg. Durch regelmäßige Preissteigerungen entstehen potenzielle Buchgewinne bereits vor dem öffentlichen Marktstart. Zusätzlich wird Staking mit rund 36 % APY angeboten, was zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.