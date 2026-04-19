MemeCore verliert 25 %: Schlägt jetzt die Stunde für MAXI?

Das Wichtigste in Kürze

MemeCore bricht heute um 25 Prozent ein, massive Schwäche bei M.

Nach dem Insider-Dump von RAVE verkaufen Anleger massenhaft M.

Maxi Doge zeigt Stärke, neuer Memecoin bietet mehr Chancen als MemeCore.

MemeCore zählt heute zu den schwächsten großen Altcoins am Markt. Der Token M verliert binnen 24 Stunden rund ein Viertel seines Werts und rutscht damit deutlich stärker ab als viele andere Top-100-Coins.

Nach der vorangegangenen Rally wirkt die Bewegung wie ein harter Stimmungsumschwung: Anleger ziehen Kapital aus spekulativen Narrativen ab, sobald Zweifel an Marktstruktur und Preissetzung aufkommen. Genau dieses Umfeld belastet MemeCore heute besonders stark, weil der Markt Risiken bei dünner Liquidität und fragwürdigen Kursanstiegen nun wieder aggressiver einpreist.

Das steckt hinter dem MemeCore Crash

Hinter der heutigen Schwäche steckt vor allem ein Vertrauensschock im spekulativen Altcoin-Segment. Auslöser ist der RAVE-Fall, der seit gestern eskaliert: Onchain-Ermittler ZachXBT warf Insidern vor, den Markt manipuliert zu haben, und erklärte, dass ein sehr großer Teil des Angebots von wenigen Akteuren kontrolliert werde. Laut Berichten nahmen daraufhin Binance und Bitget Untersuchungen auf; parallel brach RAVE nach seiner extremen Rally massiv ein.

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Für MemeCore ist das deshalb relevant, weil Anleger plötzlich nicht mehr nur ein einzelnes Projekt hinterfragen, sondern das gesamte Muster solcher Pumps: niedriger frei handelbarer Bestand, steile Kursanstiege, aggressive Spekulation und der Verdacht, dass Insider oder große Wallets den Markt stärker beeinflussen als es zunächst scheint. Genau in diesem Zusammenhang wurde MemeCore auf X bereits ausdrücklich neben RAVE genannt. Der Vorwurf lautet nicht, dass beide Projekte identisch seien, sondern dass der Markt inzwischen sensibler auf Coins reagiert, bei denen Preisfindung und Fundamentaldaten auseinanderlaufen könnten.

What I wrote in the long piece isn’t theory.$RAVE running to multi-billion caps in the middle of a bear market, team wallets moving size to exchanges right before every pump, funding rates engineered to trap shorts. $M Memecore, Coai, Dozens of others. Same pattern, same… https://t.co/4bERD2v7Se — Noodles (@criptopaul) April 18, 2026

Der heutige Einbruch bei M ist damit auch eine Folge von Risikoabbau: Händler reduzieren Exposure in besonders heiß gelaufenen Coins zuerst dort, wo das Vertrauen am fragilsten ist. Nach einer starken Vorwoche reicht dann ein externer Schock wie der RAVE-Insider-Skandal, um Gewinnmitnahmen, Stop-Loss-Kaskaden und eine schnelle Neubewertung auszulösen. Genau deshalb fällt MemeCore heute so deutlich stärker als der breite Markt.

MemeCore (M) is an altcoin with a $5B market cap that has already surged nearly 10,000% in less than a year. What’s most interesting is that whales on Gate_io have been highly synchronized with the price increase. Meanwhile, on Binance, whales appear bearish relative to retail,… pic.twitter.com/wSI9BdSe9i — Alphractal (@Alphractal) April 18, 2026

Zusätzliche Onchain-Daten liefern weitere Hinweise auf die aktuelle Schwäche. Laut Analyse von Alpharactal zeigt sich, dass große Marktteilnehmer – sogenannte Wale – auf einzelnen Börsen unterschiedlich agieren. Während auf Gate.io eine starke Akkumulation parallel zur Rally zu beobachten war, wirken Wale auf Binance zuletzt eher bärisch und bauen Positionen ab. Diese Divergenz ist entscheidend: Sie deutet darauf hin, dass die vorherige Aufwärtsbewegung stark von einzelnen Handelsplätzen und wenigen großen Akteuren getragen wurde.

Dreht dieses Kapital, fehlt oft die breite Nachfrage – und der Preis gerät entsprechend schnell unter Druck.

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Rotation in neue Memecoins: MAXI explodiert, über 60 % im Staking

Die aktuellen Turbulenzen rund um MemeCore zeigen einmal mehr, wie schnell Kapital im Krypto-Markt rotiert. Gerade spekulative Anleger bleiben zwar grundsätzlich im Memecoin-Segment engagiert, suchen jedoch gezielt nach neuen Chancen mit höherem Upside-Potenzial. Der Fokus verschiebt sich dabei zunehmend auf Projekte mit geringerer Bewertung, da hier bereits kleinere Kapitalzuflüsse überproportionale Kursbewegungen auslösen können. Genau deshalb rücken Presales wieder stärker in den Mittelpunkt: Sie bieten einen frühen Einstiegspunkt, bevor breite Marktliquidität einsetzt.

Ein entscheidender Faktor ist dabei die initiale Nachfrage. Projekte, die bereits in einer frühen Phase Kapital anziehen, signalisieren Stärke – insbesondere in einem schwachen Marktumfeld. Ein Beispiel hierfür ist Maxi Doge, das aktuell rund 5 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt hat. Trotz der angespannten Marktstimmung deutet diese Kapitalaufnahme auf ein anhaltendes Interesse spekulativer Investoren hin.

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Inhaltlich setzt Maxi Doge auf ein bewusst überzeichnetes Branding: Der Coin positioniert sich als „stärkerer“ und „muskulöser“ Dogecoin und kombiniert Meme-Kultur mit Elementen aus Fitness, Trading und viralen Social-Media-Trends. Ziel ist es, eine besonders aktive Community aufzubauen, die den Token organisch verbreitet. Gleichzeitig spielt auch die technische Seite eine Rolle: Ein schneller Token-Swap soll den Einstieg vereinfachen, während Staking-Modelle mit rund 60 Prozent APY zusätzliche Anreize schaffen.

Gerade diese Mischung aus Storytelling, Community-Fokus und finanziellen Incentives ist typisch für neue Memecoin-Zyklen. Während etablierte Coins zunehmend unter Druck geraten, verlagert sich die Aufmerksamkeit auf Projekte, die noch nicht vollständig bewertet sind. MAXI könnte hier eine heiße High-Risk-Reward-Wette sein.

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