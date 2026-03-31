Das Wichtigste in Kürze

Beginnend Ende Dezember 2025 setzte MicroStrategy über 13 aufeinanderfolgende Wochen Kapital ein und finanzierte Bitcoin-Käufe durch eine Kombination aus At-the-Market-Stammaktienverkäufen, Erlösen aus Wandelanleihen und Erlösen aus seinen Serien ewiger Vorzugsaktien: STRK, STRF und dem Anfang 2026 gestarteten Stretch-Angebot (STRC).

MicroStrategy (MSTR) hat seine Bitcoin-Position in der vergangenen Woche nicht weiter ausgebaut. Dies geht aus On-Chain-Daten und dem Ausbleiben des üblichen Kauf-Signals von Executive Chairman Michael Saylor am Sonntag auf X hervor – damit endet eine 13-wöchige Kaufserie, die Ende Dezember 2025 begann.

Die Unterbrechung ist die erste Pause in einem Prozess, der sich zu einem programmatischen wöchentlichen Angebot entwickelt hatte, in dessen Verlauf das in Tysons Corner, Virginia, ansässige Unternehmen etwa 90.831 BTC erwarb.

Dreizehn Wochen, 90.831 BTC: Was die Bitcoin-Kaufserie von MicroStrategy bedeutete

Die Kaufserie, die letzte Woche endete, war keine beiläufige Akkumulation – es handelte sich um ein strukturiertes, über den Kapitalmarkt finanziertes Akquisitionsprogramm, das mit fast mechanischer Regelmäßigkeit durchgeführt wurde.

Beginnend Ende Dezember 2025 setzte MicroStrategy über 13 aufeinanderfolgende Wochen Kapital ein und finanzierte Bitcoin-Käufe durch eine Kombination aus At-the-Market-Stammaktienverkäufen, Erlösen aus Wandelanleihen und Erlösen aus seinen Serien ewiger Vorzugsaktien: STRK, STRF und dem Anfang 2026 gestarteten Stretch-Angebot (STRC).

STRATEGY $MSTR DID NOT SELL ANY SHARES AND DID NOT PURCHASE ANY BITCOIN LAST WEEK — Wall St Engine (@wallstengine) March 30, 2026

Einzelne wöchentliche Käufe skalierten erheblich. In der Woche vom 2. bis 8. März erwarb Strategy 17.994 BTC zu einem Durchschnittspreis von etwa 76.000 USD, finanziert durch Class-A-Stammaktienverkäufe im Wert von 900 Millionen USD und 377 Millionen USD aus diskontierten STRC-Aktien. Die darauffolgende Woche – 9. bis 15. März – brachte den größten wöchentlichen Zukauf des Jahres mit einem BTC-Kauf im Wert von 1,57 Milliarden USD hervor. Bis zum 23. März hatte sich das Tempo bereits verlangsamt: Strategy fügte nur 1.031 BTC zu einem Durchschnittspreis von 74.326 USD hinzu, ein Bruchteil des Volumens der vorangegangenen zwei Wochen.

Die Unternehmenskasse hält nun 762.099 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Erwerbspreis von 75.694 USD pro Token, was mehr als 2,8 % des gesamten BTC-Angebots entspricht. Diese Konzentration machte die wöchentliche Kaufankündigung von Strategy zu einem strukturellen Ereignis für Marktteilnehmer, die die Dynamik des liquiden Angebots verfolgen – und nicht bloß zu einer Unternehmensmitteilung.

Ohne das wöchentliche Kaufangebot verstummt eine der beständigsten Quellen für programmatischen Kaufdruck im Spotmarkt.

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Warum der STRC-Finanzmotor ins Stocken geriet

Die strukturelle Erklärung für die Pause konzentriert sich auf das STRC-Vorzugsaktienangebot. STRC wurde entwickelt, um Kapital für BTC-Käufe zu beschaffen, indem renditeorientierte Privatanleger angesprochen werden – ein Mechanismus, der nur funktioniert, solange die Aktien zum Nennwert oder darüber gehandelt werden. In der Woche bis zum 23. März fiel STRC unter 100 USD, wodurch sich das Emissionsfenster faktisch schloss und das Finanzierungsinstrument wegfiel, das mehrere der größeren wöchentlichen Zukäufe der Serie unterstützt hatte.

Da STRC pausierte, schien die verbleibende Kapazität von Strategy in der vergangenen Woche auf 76,5 Millionen USD aus MSTR-Stammaktien-ATM-Verkäufen begrenzt zu sein – unzureichend, um einen Kauf in der Größenordnung zu finanzieren, die die Spitzenwochen der Serie charakterisiert hatte.

Strategy announces new $21 Billion $STRC ATM Program and new $21 Billion $MSTR ATM Program.https://t.co/l1kyJTFtze — Strategy (@Strategy) March 23, 2026

Das Unternehmen kündigte gleichzeitig ein neues unbefristetes STRD-Vorzugsaktienangebot im Wert von 4,2 Milliarden USD mit einer monatlich neu festgesetzten jährlichen Rendite von 11,5 % an und positionierte es als das, was Saylor als den „vierten Gang“ des BTC-Finanzierungssystems bezeichnet hat. Strategy gab außerdem USD-Reserven in Höhe von 2,25 Milliarden USD bekannt, die schätzungsweise 60–100 Tage der Dividendenverpflichtungen für Vorzugsaktien abdecken.

Saylor sprach die Pause direkt an und postete, dass man in „manchen Wochen einfach HODLn muss“ – und stellte die Unterbrechung als bewusste Haltephase und nicht als strategischen Rückzug dar. CEO Phong Le betonte weiterhin, dass 2026 ein entscheidendes Jahr sowohl für die Kapitalbeschaffungsstrategie des Unternehmens als auch für Bitcoin im Allgemeinen bleibe, wobei er eine BTC-Bilanz von 65 Milliarden USD anführte, trotz eines Rückgangs der MSTR-Aktien um etwa 60 % im vergangenen Jahr.

Die Schließung des STRC-Finanzierungsfensters beendet den Akkumulationsplan nicht. Sie setzt lediglich einen Gang davon aus.