Monad-Prognose: Neuer Layer-1-Herausforderer mit echtem Kurspotenzial

Dennis Geisler, 25, stammt aus Kiel und lebt seit August in Thailand. Im Jahr 2020 kam er erstmals mit Kryptowährungen in Berührung, als er über Binance XRP im Wert von 100 Euro kaufte. Die starken Kursschwankungen und das Potenzial schneller Gewinne zogen ihn in den Bann und weckten sein Interesse an den Mechanismen hinter den Preisbewegungen – von rationalen Marktkräften bis hin zu psychologischen Mustern. Heute verbindet er seine journalistische Leidenschaft mit der Krypto-Welt: Für verschiedene Formate verfasst er Nachrichten, Grundlagenartikel und tiefgehende Blockchain-Analysen. Mit BitBlog engagiert er sich zudem in Norddeutschland für die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen rund um digitale Währungen.
Das Wichtigste in Kürze
- Monad setzt technologisch auf Parallelisierung, schnelle Finalität und EVM-Kompatibilität, um sich im Wettbewerb der Smart-Contract-Plattformen zu differenzieren.
- Fundamentale Faktoren wie aktive Entwickler, Testnet-Dynamik und Kapitalausstattung sprechen für Potenzial, bleiben jedoch im Mainnet-Dauerbetrieb zu validieren.
- Der MON-Token zeigt relative Stärke, bleibt jedoch ein hochspekulatives Asset, dessen Neubewertung maßgeblich von TVL-Wachstum, Adoption und Liquidität abhängt.
Erfahre hier mehr über die besten Handelsbörsen ohne KYC!
Der Monad-Kurs zeigt in schwachem Marktumfeld Stärke
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der MON-Kurs bei 0,0229 USD, was einem Rückgang von 1,75 Prozent in 24 Stunden und einem Anstieg von stolzen 38,6 Prozent in 7 Tagen entspricht. Die Volatilität unterstreicht den spekulativen Charakter der Frühphase.
Der 4-Stunden-Chart von Monad zeigt nach einem mehrwöchigen Abwärtstrend eine technische Stabilisierung. Nach dem Tief im Bereich um 0,017 USD etablierte sich eine Serie höherer Tiefs – ein erstes Indiz für eine kurzfristige Trendwende.
Aktuell verläuft der Kurs damit nahe einer horizontalen Widerstandszone um 0,024 USD. Ein Durchbruch könnte Momentum schüren.
Der gleitende Durchschnitt (gestrichelt) wurde zuletzt zurückerobert, was das bullische Momentum stützt. Der 4H-RSI liegt knapp unterhalb der 60er-Marke und signalisiert moderates Aufwärtspotenzial ohne Überkauftheit.
Ein Ausbruch über 0,024 USD könnte Raum bis 0,027 USD eröffnen. Fällt MON hingegen unter 0,021 USD zurück, droht eine erneute Konsolidierung Richtung 0,019 USD.
Unterm Strich bleibt jedoch festzuhalten, im aktuellen Umfeld wirklich solide abschneidet und den breiten Markt teils deutlich outperformt!