Multicoin Capital: Weg mit Aave, her mit Zcash!

Das Wichtigste in Kürze

Multicoin verschiebt massive AAVE-Bestände und verstärkt institutionelle Verkaufsängste derzeit massiv.

Kelp-Hack belastete Aave stark und schwächte Vertrauen institutioneller Anleger zusätzlich deutlich.

Multicoin setzt langfristig auf Zcash und steigende Nachfrage nach Privatsphäre.

Multicoin Capital zählt zu den bekanntesten Krypto-Investoren im institutionellen Segment. Die Firma wurde 2017 gegründet und beschreibt sich selbst als thesis-driven Investmenthaus für Kryptoassets, Token und Blockchain-Unternehmen.

Gerade deshalb werden Bewegungen solcher Marktteilnehmer genau beobachtet: Wenn ein großer Fonds Positionen umschichtet, kann dies Hinweise auf veränderte Überzeugungen, Risikomanagement oder neue Narrative liefern.

Aktuell sorgt Multicoin im Altcoin-Segment für Aufmerksamkeit. Einerseits zeigen On-Chain-Daten deutliche Bewegungen bei AAVE. Andererseits positioniert sich Mitgründer Tushar Jain öffentlich bullisch zu Zcash. Damit entsteht ein spannendes Bild: Während bei AAVE offenbar Druck entsteht, rückt Privacy wieder stärker in den Fokus.

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Multicoin Capital bewegt AAVE: Verkaufssignal am Markt?

Aktuelle On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass Multicoin Capital einen Teil seiner AAVE-Position reduzieren könnte. Demnach wurden rund 150.000 AAVE im Gegenwert von etwa 14,9 Millionen US-Dollar an Wallets von Galaxy Digital OTC und BitGo transferiert. Solche Bewegungen gelten am Markt häufig als mögliches Verkaufssignal, da OTC-Desks und Custody-Adressen regelmäßig genutzt werden, um größere Positionen außerbörslich abzuwickeln.

🚨 MULTICOIN CAPITAL APPEARS TO BE EXITING AAVE AT A MASSIVE LOSS Multicoin Capital is reportedly sitting on more than $40 MILLION in unrealized losses on its AAVE position after accumulating $73.7M with of Aave at an average price: $218. Current price: $98. Multicoin has… pic.twitter.com/7ZF48GxwHV — Coin Bureau (@coinbureau) May 15, 2026

Brisant ist dabei vor allem die Einstandsbasis. Multicoin soll zuvor AAVE im Wert von rund 73,7 Millionen US-Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 218 US-Dollar aufgebaut haben. Bei einem aktuellen Kursbereich um 98 US-Dollar würde dies auf hohe unrealisierte Verluste hindeuten.

Für den Markt ist weniger entscheidend, ob bereits final verkauft wurde. Wichtiger ist die Signalwirkung. Wenn ein bekannter institutioneller Investor AAVE nach deutlicher Kursschwäche in Richtung OTC-Infrastruktur bewegt, interpretieren viele Händler dies als Zeichen nachlassender Überzeugung oder zumindest aktiven Risikomanagements. Damit bleibt AAVE kurzfristig anfällig, solange keine klare Entwarnung aus den Wallet-Daten folgt.

Kelp-Hack belastete Aave zusätzlich

Die mutmaßlichen AAVE-Verkäufe kommen nicht aus dem Nichts. Aave stand zuletzt nach dem KelpDAO-Hack erheblich unter Druck. Der Angriff betraf zwar nicht direkt Aave selbst, doch gestohlene beziehungsweise problematische Restaking-Assets wurden als Sicherheit im Aave-System genutzt. Dadurch entstanden Sorgen um Bad Debt, Liquidität und strukturelle Risiken im Lending-Protokoll.

Berichte bezifferten den Schaden im Umfeld des Exploits auf rund 292 bis 293 Millionen US-Dollar und verwiesen auf erhebliche Abflüsse aus Aave. Für große Investoren kann ein solcher Schock ein Anlass sein, Exposure zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund wirken die AAVE-Transfers von Multicoin wie ein weiterer Belastungsfaktor für das Sentiment.

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Gleichzeitig setzt Multicoin auf Zcash

Spannend ist jedoch, dass Multicoin nicht einfach nur Risiko abzubauen scheint. Vielmehr verschiebt sich offenbar der Fokus. Tushar Jain, Mitgründer von Multicoin Capital, erklärte öffentlich, dass Multicoin seit Februar eine bedeutende Position in Zcash aufgebaut habe. Seine These: Zcash stehe für eine Rückkehr zu den Cypherpunk-Idealen, auf denen Krypto ursprünglich gegründet wurde.

1/ Multicoin has built a significant position in $ZEC since February. Zcash is a return to the cypherpunk ideals crypto was founded on. — Tushar Jain (@tushar_jain) May 5, 2026

Im Zentrum steht dabei Privatsphäre. Jain argumentiert, dass politische Debatten über Vermögensabgaben, Transparenz und potenzielle Eingriffe in privates Vermögen die Nachfrage nach wirklich privaten, zensur- und beschlagnahmeresistenten Assets erhöhen könnten. Bitcoin sei zwar zensurresistent, aber durch die öffentliche Blockchain bleiben bekannte Bestände grundsätzlich nachvollziehbar. Zcash adressiert genau diesen Punkt mit optional abgeschirmten Transaktionen.

Damit positioniert Multicoin ZEC nicht nur als kurzfristigen Trade, sondern als Makro-These: Wenn finanzielle Privatsphäre wieder wichtiger wird, könnte ein Privacy-Coin mit liquider Marktnotierung profitieren. Auch das Wall Street Journal berichtete zuletzt über das wachsende Interesse an Zcash und beschrieb den Coin als stärker auf Privatsphäre ausgerichtete Bitcoin-Alternative, die bei bekannten Krypto-Investoren wieder Aufmerksamkeit gewinnt.

Für den Altcoin-Markt ist diese Rotation bemerkenswert. AAVE steht nach DeFi-Stress, Kelp-Folgen und möglichen institutionellen Verkäufen unter Druck. Zcash dagegen profitiert von einem neuen Narrativ rund um Privacy, Eigentumsschutz und Cypherpunk-Ideale. Genau solche Umschichtungen großer Fonds können anzeigen, welche Themen im nächsten Marktzyklus stärker gespielt werden.

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