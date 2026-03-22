Nächster Terra-Crash? Stablecoin von Resolv Labs erlebt Super-GAU

Das Wichtigste in Kürze

Der Resolv Stablecoin erlebt einen Deploit durch das Mining zusätzlicher Token.

Stablecoin verliert seinen Dollar-Peg.

Aufgrund der geringeren Größe sind die Parallelen zum Terra-Crash überschaubar.

Der Kryptomarkt wird erneut von einem Vorfall erschüttert, der unweigerlich Erinnerungen an den Zusammenbruch von Terra (LUNA) im Jahr 2022 weckt. Damals verlor der Stablecoin UST seine Bindung an den US-Dollar – mit fatalen Folgen für das gesamte Ökosystem. Auch jetzt zeigt sich erneut, wie fragil Vertrauen im DeFi-Sektor sein kann.

Beim Projekt Resolv Labs kam es zu einem massiven Exploit, der den Stablecoin USR innerhalb kürzester Zeit aus dem Gleichgewicht brachte. Obwohl die technischen Hintergründe unterschiedlich sind, bleibt die zentrale Erkenntnis gleich: Stablecoins stehen und fallen mit Vertrauen, Liquidität und funktionierender Infrastruktur.

Exploit im Minting-Mechanismus erschüttert Vertrauen

Im Zentrum des Vorfalls steht eine kritische Schwachstelle im Smart Contract von Resolv Labs. Konkret nutzte ein Angreifer den sogenannten „requestSwap“-Prozess aus, um aus einer vergleichsweise kleinen Einzahlung von rund 100.000 USDC eine enorme Menge an unbesicherten USR-Tokens zu erzeugen. On-Chain-Daten legen nahe, dass es dabei zu einer massiven Fehlbewertung kam – Schätzungen zufolge konnten bis zu 80 Millionen USR ohne echte Deckung generiert werden. Ein Krypto Geheimtipp wird der USR Stablecoin damit wohl nicht mehr.

Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlenden oder fehlerhaften Validierung innerhalb des Minting-Prozesses. Diskutiert werden aktuell mehrere Szenarien: ein kompromittierter Off-Chain-Signer, fehlerhafte Oracle-Daten oder schlicht unzureichende Sicherheitschecks im Code. Besonders kritisch ist dabei, dass der Angriff nicht einmalig blieb, sondern mehrfach reproduziert werden konnte.

Resolv has experienced an exploit that allowed the attackers to mint 50mn of unbacked USR. The team has currently paused all the protocol functions to prevent further malicious actions and is actively working on recovery. — Resolv Labs (@ResolvLabs) March 22, 2026

Resolv Labs reagierte zwar schnell und stoppte sämtliche Protokollfunktionen, doch der Schaden war zu diesem Zeitpunkt bereits entstanden. Der Stablecoin verlor seine Dollarbindung (Depeg), da das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Besicherung abrupt einbrach. Gerade für ein Projekt, das mit Audits und institutionellen Sicherheitsstandards geworben hatte, ist dies ein massiver Rückschlag. Der Vorfall zeigt eindrücklich: Selbst umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen können systemische Schwächen im DeFi-Design nicht vollständig kompensieren.

Klassisches DeFi-Angriffsmuster beschleunigt Kollaps

Der Ablauf des Exploits folgt einem bekannten Muster, das bereits bei früheren Angriffen im DeFi-Sektor zu beobachten war. Nach der Erzeugung der unbesicherten Tokens begann der Angreifer unmittelbar mit deren Verwertung. Ein Teil der USR wurde zunächst in eine gestakte Variante umgewandelt, um Zugang zu tieferer Liquidität auf dezentralen Börsen zu erhalten.

🚨 @ResolvLabs USR just got exploited: here's the full on-chain breakdown h/t @yieldsandmore who flagged this first | data via @ArkhamIntel An attacker deposited 100K USDC into Resolv's USR Counter contract via requestSwap and received 49,950,000 USR back (~$39M) That's a 500×… pic.twitter.com/ldEyvCogDm — D2 Finance (@D2_Finance) March 22, 2026

Anschließend erfolgte ein aggressiver Abverkauf über Plattformen wie KyberSwap und Velora. In kurzer Zeit zeigte sich die typische Dynamik eines Liquiditätsschocks: Die Kurse brachen ein, teilweise wurde USR nur noch zwischen 0,50 und 0,88 US-Dollar gehandelt. Gleichzeitig nahm die Slippage rapide zu, was den Verkaufsdruck weiter verstärkte.

Parallel dazu wandelte der Angreifer die erbeuteten Mittel schrittweise in Ether um – ein gängiges Vorgehen, um Spuren zu verwischen und Assets in ein liquideres sowie schwerer rückverfolgbares Format zu überführen. Schätzungen zufolge konnten auf diese Weise bereits über 25 Millionen US-Dollar realisiert werden.

Der Fall verdeutlicht einmal mehr eine zentrale Realität im DeFi-Sektor: Audits, Bug-Bounty-Programme und institutionelle Partnerschaften erhöhen die Sicherheit – sie bieten jedoch keinen absoluten Schutz.

Nichtsdestotrotz sind die Parallelen zu Terra überschaubar – zu gering ist die Bedeutung von Resolv.

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