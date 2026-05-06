Neues Allzeithoch bei Polymarket erst der Anfang?

Das Wichtigste in Kürze

Polymarket erreicht beim TVL ein neues Allzeithoch, Wachstum bleibt intakt.

Seit Gebührenfeature im März verdient Polymarket profitabel Gebühren.

Mit dem Einstieg in Perpetual Futures möchte Polymarkt den nächsten Wachstumsmarkt.

Prediction Markets erleben 2026 einen massiven Aufschwung. Plattformen wie Polymarket zeigen eindrucksvoll, dass Blockchain-basierte Wett- und Prognosemärkte zunehmend einen echten Produkt-Market-Fit finden.

Nutzer setzen dort auf Wahrscheinlichkeiten rund um Politik, Wirtschaft, Sport oder Krypto – transparent und vollständig onchain abgewickelt. Besonders rund um die US-Wahl, Zinspolitik oder Krypto-Regulierung ist das Interesse zuletzt deutlich gestiegen.

Immer mehr Kapital fließt in diese Märkte, während die Liquidität kontinuierlich wächst. Nun erreicht Polymarket den nächsten Meilenstein: Die Total Value Locked (TVL) steigt auf ein neues Allzeithoch und unterstreicht damit das enorme Momentum des gesamten Sektors.

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Polymarket erreicht neues TVL-Allzeithoch

Die jüngsten Daten von Artemis zeigen ein beeindruckendes Wachstum bei Polymarket. Laut aktuellen Zahlen liegt die TVL der Plattform inzwischen bei rund 580 Millionen US-Dollar – ein neues Allzeithoch. Besonders bemerkenswert ist dabei die Dynamik: Innerhalb von weniger als zwölf Monaten explodierte die TVL um rund 498 Prozent. Im Juni 2025 lag der Wert noch bei etwa 80 Millionen US-Dollar. Bereits im Januar 2026 wurde mit rund 300 Millionen US-Dollar ein deutlicher Sprung erreicht. Nun folgt der nächste massive Wachstumsschub.

Polymarket's TVL just hit a new all-time high at $580M! 📈 Up 498% in under a year. 🔹 June 2025: ~$80M TVL

🔹 January 2026: ~$300M TVL

🔹 April 2026: $580M, new ATH Real users, real volume, real liquidity, settling transparently onchain. Data via @artemis pic.twitter.com/pS375kdP5R — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) May 5, 2026

Die Entwicklung signalisiert, dass Prediction Markets zunehmend reale Nachfrage erzeugen. Nutzer verwenden Polymarket nicht nur für kurzfristige Spekulationen, sondern zunehmend auch als alternatives Informations- und Wahrscheinlichkeitsinstrument. Gerade in volatilen Märkten gelten die dort entstehenden Quoten oft als schneller und effizienter als klassische Umfragen oder Analystenschätzungen.

Hinzu kommt: Das gesamte Modell läuft transparent onchain. Liquidität, Handelsvolumen und offene Positionen sind öffentlich nachvollziehbar. Genau dieser Mix aus Transparenz, Echtzeitdaten und globalem Zugang scheint Polymarket derzeit enormes Wachstum zu bescheren. Damit etabliert sich Prediction Markets zunehmend als einer der spannendsten Krypto-Trends des laufenden Zyklus.

Polymarket führt Gebührenmodell aus – so verdient die Plattform nun Geld

Im März hat Polymarket sein Gebührenmodell deutlich ausgeweitet. Bereits ab dem 6. März 2026 wurden Taker-Gebühren und Maker-Rebates auf neue Krypto-Märkte ausgeweitet, betroffen waren nur neu erstellte Märkte. Der größere Schritt folgte dann am 30. März: Seitdem erhebt Polymarket auf bestimmten Märkten eine kleine Taker-Gebühr, die beim Matching der Order automatisch berechnet wird.

Wichtig ist: Maker, die Liquidität bereitstellen, können über das Maker-Rebates-Programm wiederum Anreize erhalten. Die Gebühren werden also nicht pauschal beim Order-Auftrag eingerechnet, sondern vom Protokoll beim Ausführen der Order angewandt. Laut offizieller Dokumentation bleiben geopolitische und World-Events-Märkte gebührenfrei; dort verdient Polymarket nach eigenen Angaben nicht an der Handelsaktivität. Bei Sports-Märkten nennt Polymarket seit dem 30. März eine Spitzengebühr von 0,75 Prozent rund um den 50/50-Preisbereich.

Die Dune-Grafik zeigt nun, warum diese Änderung für Polymarket fundamental wichtig ist. Neben dem TVL-Allzeithoch wächst auch die Monetarisierung sichtbar. Seit Ende März springen die täglichen Gebühren deutlich an, teils in den Bereich von über einer Million US-Dollar pro Tag. Zugleich steigt die kumulierte Gebührenkurve steil auf über 40 Millionen US-Dollar. Polymarket wächst damit nicht nur bei Nutzern, Volumen und Liquidität, sondern verdient inzwischen auch zunehmend echtes Geld.

Polymarket greift Hyperliquid an: Jetzt kommen Perps

Polymarket will sich nicht mehr nur auf klassische Prediction Markets beschränken. Am 21. April kündigte die Plattform Perpetual Futures an – also Derivate ohne fixes Ablaufdatum, mit denen Nutzer dauerhaft long oder short auf Assets setzen können. Geplant sind offenbar Märkte auf Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffe wie Bitcoin, Nvidia, Gold oder Silber; in ersten Darstellungen war zudem Hebel von bis zu mindestens 10x zu sehen.

This might be one of the biggest battles in crypto. Hyperliquid @chameleon_jeff vs Polymarket @shayne_coplan Polymarket team is clearly aware of the upcoming HIP-4 release and that HL is about to take a large piece of this market. Now they’re pushing into perps to compete… https://t.co/I0cQyVBmOg pic.twitter.com/z9NFDcJizV — Havoc.hl 𝕏 (@Havochl_) April 22, 2026

Dahinter steckt ein klarer strategischer Schritt: Hyperliquid hat mit Perps bereits bewiesen, dass es für 24/7-Derivatehandel einen massiven Product-Market-Fit gibt. Zugleich dringt Hyperliquid mit HIP-4 in Richtung Prediction Markets vor, also genau in Polymarkets Kernmarkt. HIP-4 soll outcome-basierte Märkte direkt in Hyperliquids Infrastruktur integrieren.

Damit entsteht ein spannender Wettbewerb: Hyperliquid kommt von Perps und expandiert in Event-Kontrakte, während Polymarket von Event-Kontrakten kommt und nun in Perps expandieren will. Für Polymarket ist das logisch, denn TVL, Volumen und Gebühren wachsen bereits stark. Perps könnten nun den adressierbaren Markt deutlich vergrößern und aus der Prediction-Market-Plattform eine breitere Trading-Infrastruktur machen.

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