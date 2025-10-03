Nasdaq-Unternehmen FG Nexus Inc. plant Aktien-Tokenisierung auf der Ethereum-Blockchain

FG Nexus Inc. (NASDAQ: FGNX) hat die Tokenisierung seiner öffentlichen Aktien auf der Ethereum-Blockchain angekündigt – ein Schritt, der die Aktie heute um 2,02 Prozent auf 6,05 US-Dollar ansteigen ließ.

Partner des innovativen Projekts ist das Fintech Securitize, das auf die Emission digitaler Wertpapiere spezialisiert ist.

Die Bekanntgabe fällt auf einen Zeitpunkt, in dem FG Nexus sein Ethereum-Engagement deutlich ausgebaut hat. Nach eigenen Angaben hält das Unternehmen derzeit 50.768 Ether im Wert von über 226 Millionen US-Dollar.

Demgegenüber wird FG Nexus Inc. mit etwa 251,1 Mio. US-Dollar bewertet. Unter Berücksichtigung der unbefristeten Vorzugsaktien (FGNXP) ergibt sich sogar ein Unternehmenswert von 268,5 Millionen US-Dollar.

Der ETH-Wert pro Aktie liegt bei etwa 0,0012 ETH, und der NAV-Multiple (mNAV) bei 1,19.

Der durchschnittliche Kaufpreis seiner Ethereum-Bestände beträgt laut FG Nexus rund 4.453 US-Dollar pro Coin. Bereits am 30. Juli 2025 hatte das Unternehmen durch eine Privatplatzierung 200 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Mit der Kombination aus wachsendem Krypto-Treasury und Blockchain-basierter Aktienstruktur will FG Nexus seine langfristige Ausrichtung auf digitale Finanzinfrastrukturen unterstreichen.

FG Nexus sieht in der Aktien-Tokenisierung zahlreiche Vorteile für Investoren

Laut FG Nexus Inc. können Anleger ihre traditionellen Aktien in digitale Token umwandeln, wodurch On-Chain-Transaktionen mit automatisierter Compliance und Echtzeitabwicklung ermöglichen werden sollen.

Unterdessen nutzt Securitize seine Lizenzen als Transferagent, Broker-Dealer und Betreiber eines bei der SEC registrierten alternativen Handelssystems (ATS), um die regulierte Infrastruktur des Projekts bereitzustellen.

FG Nexus bestätigte außerdem, dass das Framework sicherstellt, dass die tokenisierten Aktien echtes, rechtlich anerkanntes Eigentum darstellen, On-Chain handelbar sind und denselben Übertragungsbeschränkungen wie herkömmliche Aktien unterliegen.

Kyle Cerminara, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von FG Nexus, erklärte, dass die Partnerschaft zwischen FG Nexus und Securitize das Unternehmen an die Spitze der Finanzinnovation bringe und sein Engagement für die Nutzung hochmoderner Lösungen zum Nutzen der Anlegergemeinschaft unter Beweis stelle.

Auch Carlos Domingo, Mitgründer und CEO von Securitize, sieht in der Kooperation mit FG Nexus einen fundamentalen Wendepunkt:

„Die öffentlichen Kapitalmärkte treten in ein programmierbares Zeitalter ein. Mit unserem Projekt wollen wir US-Investoren den direkten Besitz echter Aktien statt lediglich synthetischer Derivate ermöglichen und zugleich für sofortige Abwicklung und automatisierte Compliance sorgen.“